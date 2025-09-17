Αυτή είναι η οικιακή βοηθός που νάρκωσε και λήστεψε τον εργοδότη της

Οικιακή βοηθός κατηγορείται ότι νάρκωσε τον εργοδότη της, ρίχνοντας άγνωστη – μέχρι στιγμής – ουσία στο κρασί του, με σκοπό την κλοπή. Ο άνδρας χρειάστηκε να νοσηλευθεί στο νοσοκομείο. Η γυναίκα, που εμφανιζόταν ως οικιακή βοηθός, αναζητείται από την αστυνομία.

Η κατηγορούμενη άλλαζε συνεχώς εμφάνιση. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που εξασφάλισε η Κατερίνα Ρίστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, εμφανιζόταν άλλοτε με μακριά μαλλιά, άλλοτε με κοντά, με μαύρα ή κόκκινα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, εντόπισε το θύμα της μέσα από ανάρτηση στη σελίδα αναζήτησης οικιακών βοηθών στο Facebook. Τον έπεισε ότι ήταν η κατάλληλη για τη δουλειά και προσλήφθηκε. Όμως, η «Σίλβια», όπως συστηνόταν, είχε άλλα σχέδια.

Ο άνδρας κατήγγειλε ότι η γυναίκα του έριξε ουσία στο ποτό του.

«Εκεί που πήγαινα να φτιάξω το φαγητό και γύρισα την πλάτη, αυτή μου έριξε κάτι στο κρασί μου. Είχα ανοίξει μια ρετσίνα να πιω, γιατί είχε και τον αγώνα της Εθνικής εκείνη την ώρα. Σε λίγη ώρα άρχισε να με ζαλίζει, να με κουράζει», υποστήριξε το θύμα μιλώντας στο Star.

Ο άνδρας ένιωσε τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν και κατέρρευσε. Όταν συνήλθε, η οικιακή βοηθός είχε εξαφανιστεί, παίρνοντας μαζί της τρία κινητά, ρολόγια και 300 ευρώ.

«Πήγα στους γείτονες και ζήτησα βοήθεια. Εκείνοι κάλεσαν την αστυνομία και με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Νοσηλεύτηκα μια ολόκληρη μέρα και θα έμενα κι άλλο, αλλά παρακάλεσα να βγω γιατί δεν άντεχα. Ήμουν σε ληθαργική κατάσταση, είχα δηλητηριαστεί δηλαδή», περιέγραψε.

Μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο άνδρας υπέβαλε μήνυση. Μέχρι στιγμής, η «οικιακή βοηθός» παραμένει άφαντη και οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star