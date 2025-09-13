Κέντρο Υγείας Αίγινας: Το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο της γυναίκας

Σε διοικητικά λάθη και στον ανύπαρκτο συντονισμό των οδηγών κατέληξε το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για το Κέντρο Υγείας Αίγινας μετά τον θάνατο της άτυχης λουόμενης. Η γυναίκα είχε χάσει τις αισθήσεις της, τον περασμένο Αύγουστο, στην παραλία της Αγίας Μαρίνας και δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου για να την μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

Κέντρο Υγείας Αίγινας: Το πόρισμα της ΕΔΕ

Σχεδόν ένα μήνα μετά τον θάνατο της 79χρονης γυναίκας στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στην Αίγινα, οι συγγενείς της ακόμα περιμένουν να μάθουν ποιος πραγματικά ευθύνεται και δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου να την μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας όταν κατέρρευσε βγαίνοντας από τη θάλασσα. Το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, δίνει μία εικόνα ευθυνών για το ποιοι και γιατί δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Ωστόσο μέχρι και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχουν πέσει κεφάλια.

«Ήταν απαράδεκτοι που δεν σήκωναν το τηλέφωνό τους. Στο συγκεκριμένο περιστατικό δυστυχώς δεν υπήρξε και η σωστή συμπεριφορά και από αυτούς και με τα λάθη που έκανε η Διοίκηση αναμφίβολα όπως γράφει η ΕΔΕ», λέει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Κέντρο Υγείας Αίγινας: Στις θέσεις τους οι τρεις οδηγοί που δεν απάντησαν στο τηλέφωνο

Οι τρεις οδηγοί, που δεν απάντησαν ποτέ στις επίμονες κλήσεις της γιατρού για βοήθεια, παραμένουν σύμφωνα με πληροφορίες στα πόστα τους. Εκείνη την ήμερα, όμως, το Κέντρο Υγείας ήταν ακάλυπτο καθώς οι δύο οδηγοί είχαν ρεπό και ο τρίτος έπιανε δουλειά στις έντεκα το βράδυ. Η υποστελέχωση είναι το μεγάλο πρόβλημα, καταγγέλλουν, οι εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας.

Η Μαίρη Αγρογιάννη, Μέλος Δ.Σ. ΕΙΝΑΠ - Εκτελεστική Γραμματέας ΟΕΝΓΕ λέει χαρακτηριστικά: «Δεν φταίνε, ήτανε άνθρωποι που εκείνη την ημέρα δεν είχανε βάρδια, γιατί δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις βάρδιες οπότε δεν υπάρχει καμία ευθύνη».

Δρομολογούνται αλλαγές στο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Εκτός από τις αλλαγές στο διοικητικό κομμάτι έρχονται και προσλήψεις. Έπρεπε να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, να φθάσει σχεδόν στο τέλος της η καλοκαιρινή σεζόν για να καλυφθούν τα κενά.

«Τώρα έχει επιστρέψει αυτός που ήταν με μετακίνηση στη Μήλο και είναι τέσσερις και πάλι έχουμε ακάλυπτες βάρδιες. Ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσία οκτώ ώρες την ημέρα. Από κει και πέρα πράγματι γίνονται κάποιες συμφωνίες και κάποιοι εφημερεύουν και από το σπίτι, δηλαδή αν συμβεί ένα έκτακτο γεγονός έρχονται από το σπίτι. Αυτό, όμως, προϋποθέτει τη συμφωνία και των δύο», λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Σύμφωνα με πληροφορίες το επόμενο διάστημα αναμένεται να πάει και πέμπτος οδηγός στο νησί. Όμως, όπως καταγγέλλουν, οι εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας, από τις 23 Σεπτεμβρίου δεν θα υπάρχει γενικός ιατρός.