Κέντρο Υγείας Αίγινας: Το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο της γυναίκας

Στις θέσεις τους οι τρεις οδηγοί που δεν απάντησαν στο τηλέφωνο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.09.25 , 23:39 Ανδρουλάκης: «Με μια εξαετία ΝΔ, ο λαός βιώνει διαρκή αδιέξοδα»
13.09.25 , 23:26 Κέντρο Υγείας Αίγινας: Το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο της γυναίκας
13.09.25 , 22:44 Θύμα του σκηνοθέτη ξεσπά στο STAR: «Μου κατέστρεψε τη ζωή»
13.09.25 , 22:00 Θερμαϊκός κόλπος: Αλιευτικό σκάφος προσέκρουσε σε βράχια
13.09.25 , 21:47 Νέα Ιωνία: Η Στιγμή Που Φαρμακοποιός Πιάνει Επ' Αυτοφώρω Ληστή Στο Ταμείο
13.09.25 , 21:32 Μ. Στεφανής: «Αυστηρή αστυνόμευση για να πιάσουν τόπο τα νέα μέτρα»
13.09.25 , 21:10 Τροχαίο Κεφαλονιά: «Από την άσφαλτο ως τη θάλασσα είναι 300 μέτρα»
13.09.25 , 20:30 Δράμα: Μητέρα καταγγέλλει οδηγό ΚΤΕΛ - Αποβίβασε μαθητές στα χωράφια
13.09.25 , 20:13 Ρουμανία: Παραβίαση του εναερίου χώρου της από ρωσικό drone
13.09.25 , 19:30 Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στην Κηφισιά
13.09.25 , 19:15 Κεφαλονιά: Θρήνος για τον 23χρονο Νίκο - Έπεσε σε γκρεμό ενώ γύριζε σπίτι
13.09.25 , 18:41 Ρόδος: Συνελήφθη γνωστή influencer για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη
13.09.25 , 18:23 BMW Motorrad Vision CE: Μπορείτε να το οδηγήσετε χωρίς κράνος
13.09.25 , 17:54 Δημήτρης Πανόπουλος για Μπέττυ Μαγγίρα: «Από τον ίδιο χυλό έχουμε καεί»
13.09.25 , 17:45 Τραμπ στο ΝΑΤΟ: «Αν κάνετε ό,τι λέω, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία με την Κατερίνα Καινούργιου
Θύμα του σκηνοθέτη ξεσπά στο STAR: «Μου κατέστρεψε τη ζωή»
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Μαζωνάκης: «Με μετέφεραν στο ψυχιατρείο μετά από αίτημα των αδελφών μου»
Γιώργος Μαζωνάκης: Το όλο νόημα βίντεο για τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο
Κέντρο Υγείας Αίγινας: Το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο της γυναίκας
Τροχαίο Κεφαλονιά: «Από την άσφαλτο ως τη θάλασσα είναι 300 μέτρα»
Ρουμανία: Παραβίαση του εναερίου χώρου της από ρωσικό drone
Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη του εμφάνιση μετά τον θάνατο της συντρόφου του
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε διοικητικά λάθη και στον ανύπαρκτο συντονισμό των οδηγών κατέληξε το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για το Κέντρο Υγείας Αίγινας μετά τον θάνατο της άτυχης λουόμενης. Η γυναίκα είχε χάσει τις αισθήσεις της, τον περασμένο Αύγουστο, στην παραλία της Αγίας Μαρίνας και δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου για να την μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας του νησιού. 

Κέντρο Υγείας Αίγινας: Το πόρισμα της ΕΔΕ 

Σχεδόν ένα μήνα μετά τον θάνατο της 79χρονης γυναίκας στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στην Αίγινα, οι συγγενείς της ακόμα περιμένουν να μάθουν ποιος πραγματικά ευθύνεται  και δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου να την μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας όταν κατέρρευσε βγαίνοντας από τη θάλασσα. Το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, δίνει μία εικόνα ευθυνών για το ποιοι και γιατί δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Ωστόσο μέχρι και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχουν πέσει κεφάλια. 

Αίγινα: ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας

«Ήταν απαράδεκτοι που δεν σήκωναν το τηλέφωνό τους. Στο συγκεκριμένο περιστατικό δυστυχώς δεν υπήρξε και η σωστή συμπεριφορά και από αυτούς και με τα λάθη που έκανε η Διοίκηση αναμφίβολα όπως γράφει η ΕΔΕ», λέει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. 

Κέντρο Υγείας Αίγινας: Στις θέσεις τους οι τρεις οδηγοί που δεν απάντησαν στο τηλέφωνο 

Οι τρεις οδηγοί, που δεν απάντησαν ποτέ στις επίμονες κλήσεις της γιατρού για βοήθεια, παραμένουν σύμφωνα με πληροφορίες στα πόστα τους. Εκείνη την ήμερα, όμως, το Κέντρο Υγείας ήταν ακάλυπτο καθώς οι δύο οδηγοί είχαν ρεπό και ο τρίτος έπιανε δουλειά στις έντεκα το βράδυ. Η υποστελέχωση είναι το μεγάλο πρόβλημα, καταγγέλλουν, οι εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας.  

Η Μαίρη Αγρογιάννη, Μέλος Δ.Σ. ΕΙΝΑΠ - Εκτελεστική Γραμματέας ΟΕΝΓΕ λέει χαρακτηριστικά: «Δεν φταίνε, ήτανε άνθρωποι που εκείνη την ημέρα δεν είχανε βάρδια, γιατί δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις βάρδιες οπότε δεν υπάρχει καμία ευθύνη».

Αίγινα: Γυναίκα πέθανε αβοήθητη - Το ΚΥ δεν είχε οδηγό για ασθενοφόρο

Δρομολογούνται αλλαγές στο Κέντρο Υγείας Αίγινας 

Εκτός από τις αλλαγές στο διοικητικό κομμάτι έρχονται και προσλήψεις. Έπρεπε να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, να φθάσει σχεδόν στο τέλος της η καλοκαιρινή σεζόν για να καλυφθούν τα κενά. 

«Τώρα έχει επιστρέψει αυτός που ήταν με μετακίνηση στη Μήλο και είναι τέσσερις και πάλι έχουμε ακάλυπτες βάρδιες. Ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσία οκτώ ώρες την ημέρα. Από κει και πέρα πράγματι γίνονται κάποιες συμφωνίες και κάποιοι εφημερεύουν και από το σπίτι, δηλαδή αν συμβεί ένα έκτακτο γεγονός έρχονται από το σπίτι. Αυτό, όμως, προϋποθέτει τη συμφωνία και των δύο», λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες το επόμενο διάστημα αναμένεται να πάει και πέμπτος οδηγός στο νησί. Όμως, όπως καταγγέλλουν, οι εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας, από τις 23 Σεπτεμβρίου δεν θα υπάρχει γενικός ιατρός.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΙΓΙΝΑ
 |
ΕΔΕ
 |
ΠΟΡΙΣΜΑ
 |
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top