Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Βρέθηκαν βίντεο ερωτικών συνευρέσεων στα κινητά

Κάθε όριο φαίνεται ότι είχε ξεπεράσει το θράσος του ηγούμενου και των συνεργών του στο Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων που είχαν βγάλει μέχρι και τιμοκατάλογο για τα πολύτιμα κειμήλια που σκόπευαν να πουλήσουν.

Το STAR αποκαλύπτει τις μεθόδους που ακολουθούσαν οι έξι συλληφθέντες, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και ετοιμάζονται να απολογηθούν την Πέμπτη.

Τα κινητά τηλέφωνα του ηγούμενου και του μοναχού είναι στα εγκληματολογικά εργαστήρια και εξετάζονται. Οι αρχές ψάχνουν να βρουν αν υπάρχουν συνομιλίες, μηνύματα, φωτογραφίες από άλλα αντικείμενα που ενδεχομένως ήταν έτοιμοι να πουλήσουν άλλα και… υλικό που μπορεί να προσθέσει, ενδεχομένως, και άλλες κατηγορίες. Σε μια πρώτη έρευνα οι αρχές εντόπισαν βίντεο με ερωτικές περιπτύξεις χωρίς όμως τη συμμετοχή ανήλικων.

Επίσης, ακόμα και αν έχουν διαγραφεί αρχεία, μπορεί να γίνει ανάκτηση τους. Ο ηγούμενος, στις συζητήσεις που είχε με τους αστυνομικούς – αγοραστές, και όχι μόνο, φέρεται να λέει ότι είχε στην κατοχή του και άλλα αντικείμενα προς πώληση. Κάποια θαμμένα, κάποια κρυμμένα αλλά οι αρχές θεωρούν ότι ήταν στο πλαίσιο της προσπάθειας που έκανε να προσελκύσει πελάτες προκειμένου να τους πάρει χρήματα.

Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Αυτό είναι το ζευγάρι των ενεχυροδανειστών

Κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στις ιερές «μπίζνες» του ηγούμενου της Ιεράς Μονής Μεγάλου Πηλαίου, στα Καλάβρυτα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 66χρονος με τα αρχικά Κ.Α. έβρισκε πελάτες, ενώ έκανε και ο ίδιος παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές. Η σύζυγός του με τα αρχικά Α.Α. εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια ενεχυροδανειστηρίου στην περιοχή του Αιγάλεω. Συνήθως, τα μέλη αυτών των εγκληματικών οργανώσεων κινούνται σε έναν πολύ κλειστό κύκλο επαφών, όμως οι αστυνομικοί λόγω των γνώσεων που διαθέτουν λόγω της υπηρεσίας τους κατάφεραν πολύ εύκολα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των μελών. Ο ηγούμενος της μονής ετοιμάζει την απολογία του για την προσεχή Πέμπτη, αλλά στις επαφές που είχε κάνει με τους υποψήφιους αγοραστές είχε και το σχετικό τιμοκατάλογο.

Ο τιμοκατάλογος του ηγούμενου της μονής

Συγκεκριμένα, 20.000 ευρώ για κάθε εικόνα και 50.000 ευρώ για το Ιερό Ευαγγέλιο. Δεξί του χέρι και ο μοναχός που στο ραντεβού με τους αστυνομικούς εμφανίστηκε να κρατά, ένα θρησκευτικό βιβλίο, ένα ευαγγέλιο και επτά θρησκευτικές εικόνες. Κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε ο 69χρονος με τα αρχικά Α.Π. Ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο Τζάκσον. Έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παράβαση νόμου περί αρχαιοτήτων, φέρεται να είχε τον ρόλο του εκτιμητή, ενώ έδινε το πράσινο φως για την αγορά και το ποσό που θα δινόταν για την απόκτηση ενός αντικειμένου. Από την επαφή των αστυνομικών με τα μέλη του κυκλώματος προκύπτουν στοιχεία ότι έχουν προσπαθήσει και στο παρελθόν να πουλήσουν αντικείμενα, όπως επίσης ότι έχουν απευθυνθεί και σε άλλους αγοραστές όπως και σε άλλες αγορές. Όσο για τον βοσκό που συνελήφθη, φέρεται να επέδειξε στους αστυνομικούς αρχαία νομίσματα, αλλά όταν κατάλαβε την ιδιότητά τους επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο με το αυτοκίνητό του.