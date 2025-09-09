Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Βρέθηκαν βίντεο ερωτικών συνευρέσεων στα κινητά

«Φύλλο και φτερό» οι συσκευές του ηγούμενου και του μοναχού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.25 , 00:13 Αυτά Τα Γκλοπ Και Τα Γάντια Είχαν Μαζί Τους Οι Γιοι Υπουργού Του ΣΥΡΙΖΑ
09.09.25 , 23:49 Θεσσαλονίκη: Καρέ Καρέ Η Δράση Των Ληστών Σε Μαγαζιά Που Διανυκτερεύουν
09.09.25 , 23:20 Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Βρέθηκαν βίντεο ερωτικών συνευρέσεων στα κινητά
09.09.25 , 23:16 Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Η σπάνια φωτογραφία του γιου του
09.09.25 , 23:05 Γαλανόλευκο πάρτι στη Ρίγα - Η Εθνική στους «4» του Ευρωμπάσκετ
09.09.25 , 22:15 Κλήρωση Τζόκερ 9/9/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
09.09.25 , 22:06 Γ. Παπαδόπουλος για Εύβοια: Eνδεχόμενο για μετασεισμό έως 4,5 ρίχτερ
09.09.25 , 21:50 Κλήρωση Eurojackpot 9/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 86.000.000 ευρώ
09.09.25 , 21:48 Νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
09.09.25 , 21:44 Σεξουαλική παρενόχληση στο λεωφορείο Ε14 - «Μη μιλάς στην κοπέλα»
09.09.25 , 21:30 Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Νέο θεραπευτήριο, δωρεά της Motor Oil
09.09.25 , 21:29 Πάνος Καλίδης - Λεάννα Μάρκογλου: Ο λαμπερός γάμος τους
09.09.25 , 20:47 Σεισμός Νέα Στύρα: «Λαβώθηκαν» 15 σπίτια - Επηρεάστηκε το ρήγμα του Ωρωπού;
09.09.25 , 20:44 CUPRA: Τι ξεχωριστό έχουν οι «Tribe Εκδόσεις» - Πότε έρχονται
09.09.25 , 20:40 Ιπποκράτειο: Πώς έπιασαν στη «φάκα» πασίγνωστο γιατρό για φακελάκι
Ιωάννα Μαλέσκου: Η βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα & οι μπομπονιέρες
Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
Γιώργος Χρανιώτης: «Μπορεί άθελά μου να συνέβαλα στο να μην είναι στη ζωή»
Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκίνηση της παρουσιάστριας για τον μεγάλο της γιο
Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
Μαρία Σολωμού - Η ανησυχία μετά τον σεισμό: «Άλλαξε διαρρύθμιση το σαλόνι»
«Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα
Τζένη Μπαλατσινού: Στο Ηρώδειο με τον πατέρα της & τον Βασίλη Κικίλια
Grand Hotel: Ποια είναι η Φρίντα Ζάππα που θα υποδυθεί η Δανάη Μιχαλάκη;
Σεξουαλική παρενόχληση στο λεωφορείο Ε14 - «Μη μιλάς στην κοπέλα»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (9/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κάθε όριο φαίνεται ότι είχε ξεπεράσει το θράσος του ηγούμενου και των συνεργών του στο Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων που είχαν βγάλει μέχρι και τιμοκατάλογο για τα πολύτιμα κειμήλια που σκόπευαν να πουλήσουν.

Το STAR αποκαλύπτει τις μεθόδους που ακολουθούσαν οι έξι συλληφθέντες, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και ετοιμάζονται να απολογηθούν την Πέμπτη.

 

Ηγούμενος έβγαλε στο… σφυρί ιερό ευαγγέλιο του 1700 και βυζαντινά κειμήλια!

Τα κινητά τηλέφωνα του ηγούμενου και του μοναχού είναι στα εγκληματολογικά εργαστήρια και εξετάζονται. Οι αρχές ψάχνουν να βρουν αν υπάρχουν συνομιλίες, μηνύματα, φωτογραφίες από άλλα αντικείμενα που ενδεχομένως ήταν έτοιμοι να πουλήσουν άλλα και… υλικό που μπορεί να προσθέσει, ενδεχομένως, και άλλες κατηγορίες. Σε μια πρώτη έρευνα οι αρχές εντόπισαν βίντεο με ερωτικές περιπτύξεις χωρίς όμως τη συμμετοχή ανήλικων.

Επίσης, ακόμα και αν έχουν διαγραφεί αρχεία, μπορεί να γίνει ανάκτηση τους. Ο ηγούμενος, στις συζητήσεις που είχε με τους αστυνομικούς – αγοραστές, και όχι μόνο, φέρεται να λέει ότι είχε στην κατοχή του και άλλα αντικείμενα προς πώληση. Κάποια θαμμένα, κάποια κρυμμένα αλλά οι αρχές θεωρούν ότι ήταν στο πλαίσιο της προσπάθειας που έκανε να προσελκύσει πελάτες προκειμένου να τους πάρει χρήματα.

Τι ερευνούν οι αρχές για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα

Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Αυτό είναι το ζευγάρι των ενεχυροδανειστών

Αυτό είναι το ζευγάρι των ενεχυροδανειστών

Κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στις ιερές «μπίζνες» του ηγούμενου της Ιεράς Μονής Μεγάλου Πηλαίου, στα Καλάβρυτα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 66χρονος με τα αρχικά Κ.Α. έβρισκε πελάτες, ενώ έκανε και ο ίδιος παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές. Η σύζυγός του με τα αρχικά Α.Α. εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια ενεχυροδανειστηρίου στην περιοχή του Αιγάλεω. Συνήθως, τα μέλη αυτών των εγκληματικών οργανώσεων κινούνται σε έναν πολύ κλειστό κύκλο επαφών, όμως οι αστυνομικοί λόγω των γνώσεων που διαθέτουν λόγω της υπηρεσίας τους κατάφεραν πολύ εύκολα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των μελών. Ο ηγούμενος της μονής ετοιμάζει την απολογία του για την προσεχή Πέμπτη, αλλά στις επαφές που είχε κάνει με τους υποψήφιους αγοραστές είχε και το σχετικό τιμοκατάλογο.

Αντικαταστάθηκαν τα μέλη του ηγουμενοσυμβουλίου της Ι.Μ. Μεγάλου Σπηλαίου

Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Βρέθηκαν βίντεο ερωτικών συνευρέσεων στα κινητά

Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Βρέθηκαν βίντεο ερωτικών συνευρέσεων στα κινητά

Ο τιμοκατάλογος του ηγούμενου της μονής 

Συγκεκριμένα, 20.000 ευρώ για κάθε εικόνα και 50.000 ευρώ για το Ιερό Ευαγγέλιο. Δεξί του χέρι και ο μοναχός που στο ραντεβού με τους αστυνομικούς εμφανίστηκε να κρατά, ένα θρησκευτικό βιβλίο, ένα ευαγγέλιο και επτά θρησκευτικές εικόνες. Κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε ο 69χρονος με τα αρχικά Α.Π. Ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο Τζάκσον. Έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παράβαση νόμου περί αρχαιοτήτων, φέρεται να είχε τον ρόλο του εκτιμητή, ενώ έδινε το πράσινο φως για την αγορά και το ποσό που θα δινόταν για την απόκτηση ενός αντικειμένου. Από την επαφή των αστυνομικών με τα μέλη του κυκλώματος προκύπτουν στοιχεία ότι έχουν προσπαθήσει και στο παρελθόν να πουλήσουν αντικείμενα, όπως επίσης ότι έχουν απευθυνθεί και σε άλλους αγοραστές όπως και σε άλλες αγορές. Όσο για τον βοσκό που συνελήφθη, φέρεται να επέδειξε στους αστυνομικούς αρχαία νομίσματα, αλλά όταν κατάλαβε την ιδιότητά τους επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο με το αυτοκίνητό του.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
 |
ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
 |
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top