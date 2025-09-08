Τι ερευνούν οι αρχές για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα

Προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη πήραν οι 6 κατηγορούμενοι

Aπίστευτη υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα. Ηγούμενος συνελήφθη στην προσπάθειά του να πουλήσει εικόνες και Ευαγγέλια για 200 χιλιάδες ευρώ. Τον παγίδευσε γυναίκα αστυνομικός. Το ρεπορτάζ είναι της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ. 

Ο Ηγούμενος που θα πουλούσε τα κειμήλια

Τώρα οι αρχές ξεσκονίζουν όλες τις κινήσεις του ηγούμενου, τις επαφές και τις διασυνδέσεις του. Φυσικά γίνεται έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν εξαφανιστεί και άλλα κειμήλια από την ιερά μονή Μεγάλου Σπηλαίου. Οι έξι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη στον εισαγγελέα Κορίνθου. 

Ηγούμενος έβγαλε στο… σφυρί ιερό ευαγγέλιο του 1700 και βυζαντινά κειμήλια!

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας αντέδρασε άμεσα, με τον Μητροπολίτη να θέτει σε αργία τόσο τον ηγούμενο όσο και τον βοηθό του, μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Παράλληλα, τριμελής επιτροπή της Μητρόπολης ξεκινά καταγραφή όλων των θρησκευτικών κειμηλίων της μονής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν χαθεί αντικείμενα μεγάλης αξίας και ιστορικής σημασίας.

Αντικαταστάθηκαν τα μέλη του ηγουμενοσυμβουλίου της Ι.Μ. Μεγάλου Σπηλαίου

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο ρόλος του ηγούμενου, καθώς μια εικόνα και ένα ευαγγέλιο που βρέθηκαν στην κατοχή του είχαν κλαπεί από μονή στη Σπάρτη. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι καίρια: Πώς έφτασαν τα κειμήλια στα χέρια του; Υπήρξε εντολή για την κλοπή και, αν ναι, από ποιον; Τι ρόλο είχε ο ηγούμενος στη διακίνηση και την πώληση των κειμηλίων; Εμπλέκεται ο ηγούμενος σε περαιτέρω αγοραπωλησίες ιερών κειμηλίων που έχουν κλαπεί στο παρελθόν από άλλες μονές;

 

