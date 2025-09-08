Καβάλα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης Μισέλ

Καταγγέλλει ολιγωρία των ελληνικών αρχών ο σύζυγός της

Τι έλεγε ο σύζυγος της 59χρονης πριν βρεθεί νεκρή - Βίντεο αρχείου Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πνιγμός είναι η αιτία θανάτου της 59χρονης Μισέλ Μπουρντά, η οποία αγνοείτο από την 1η Αυγούστου από την παραλία Οφρυνίου στην Καβάλα και βρέθηκε νεκρή μετά από σχεδόν ένα μήνα στο Φιδονήσι, 25 μίλια μακριά. 

Μυστήριο στην Καβάλα: Τι λέει ο σύζυγός της 59χρονης που έχει εξαφανιστεί

Όπως αναφέρει στην έκθεσή του ο ιατροδικαστής, στο σώμα της άτυχης γυναίκας δεν υπάρχουν σημάδια κακοποίησης ή τραυματισμού. 

Η 59χρονη που βρέθηκε τελικά νεκρή μετά από ένα μήνα κα πλέον αναζητήσεων

Η 59χρονη που βρέθηκε τελικά νεκρή μετά από ένα μήνα κα πλέον αναζητήσεων

Η σορός ταυτοποιήθηκε από το μαγιό που φορούσε, το οποίο είχε αγοράσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και από μια χειρουργική τομή στο στήθος της. 

Καβάλα: Μυστήριο με την εξαφάνιση Βρετανής τουρίστριας σε παραλία

Καβάλα: «Ήξερα από την αρχή ότι είχε γίνει κάτι κακό»

Ο 66χρονος σύζυγος της γυναίκας, Κρις Μπουρντά, φαρμακοποιός στο επάγγελμα, μίλησε στη Daily Mail, αποκαλύπτοντας πως η σύζυγός του είχε ιστορικό κατάθλιψης και αγχωδών διαταραχών. Όμως, όπως είπε, τις τελευταίες μέρες φαινόταν ήρεμη και χαρούμενη. 

Καβάλα: Νεκρή η 59χρονη που αγνοούταν - «Το περίμενα», λέει ο σύζυγός της

«Εκείνη τη μέρα είχαμε φάει κρέπες και είπαμε να κοιμηθούμε λίγο στην ξαπλώστρα. Δυστυχώς, αποκοιμήθηκα πρώτος. Όταν ξύπνησα και είδα ότι λείπει, κατάλαβα αμέσως ότι κάτι πήγε στραβά», είπε. 

Η 59χρονη που εξαφανίστηκε από την Καβάλα βρέθηκε πνιγμένη στο Φιδονήσι

Η 59χρονη που εξαφανίστηκε από την Καβάλα βρέθηκε πνιγμένη στο Φιδονήσι

Η 59χρονη εξαφανίστηκε, αφήνοντας στην ξαπλώστρα τα γυαλιά της, τα φάρμακά της και την πετσέτα της. 

Ο σύζυγός της εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά του ελληνικού Λιμενικού και των τοπικών Αρχών, τους οποίους κατηγορεί για αδιαφορία και καθυστερημένη κινητοποίηση. 

«Άργησαν να εμφανιστούν. Πέρασαν δύο ώρες μέχρι να φτάσει η αστυνομία και άλλες τρεις για να συμπληρώσουν την αναφορά εξαφάνισης. Δεν έκαναν τίποτα ουσιαστικό – ούτε σκυλιά έφεραν, ούτε drones χρησιμοποίησαν. Και η βάρκα έβγαινε μόνο νύχτα, για να μην τρομάξουν τους τουρίστες», τόνισε.

«Ένιωσα ότι επειδή ήμασταν ξένοι, δεν μας πήραν στα σοβαρά. Δεν είδα κανέναν αστυνομικό στην παραλία εκείνη την ημέρα. Ένας επισκέπτης στο ξενοδοχείο μάς είπε ότι ούτε αυτός είδε παρουσία Αρχών», πρόσθεσε.

To ζευγάρι είχε επισκεφθεί την Καβάλα για καλοκαιρινές διακοπές, μετά από ένα ταξίδι στη Γερμανία. Τίποτα μάλιστα δεν προδίκαζε πως οι διακοπές τους θα γίνονταν εφιάλτης. 

«Το προηγούμενο βράδυ με κρατούσε από το χέρι και μιλούσαμε για τα 40 χρόνια που ήμασταν μαζί. Είχαμε σχέδια για άλλα 40 χρόνια μπροστά μας», είπε ο σύζυγός της συγκινημένος.

