Ζωγράφου: Μπασκέτα αποκολλήθηκε κι έπεσε πάνω σε μαθητή

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε σε φαρμακείο για τις πρώτες βοήθειες

Ελλαδα
Συναγερμός σήμανε στο 12ο Δημοτικό Σχολείο του Ζωγράφου όταν μία μπασκέτα ξεκόλλησε από τη βάση της και έπεσε πάνω σε έναν 16χρονο μαθητή την ώρα που έπαιζε μπάσκετ. Ο μαθητής τραυματίστηκε -ευτυχώς ελαφρά στον μηρό- και μεταφέρθηκε άμεσα σε κοντινό φαρμακείο για τις πρώτες βοήθειες.

μία μπασκέτα ξεκόλλησε από τη βάση της και έπεσε πάνω σε έναν 16χρονο μαθητή την ώρα που έπαιζε μπάσκετ

Το STAR και η Σοφία Παρίση βρέθηκαν στο σημείο και κατέγραψαν τη μπασκέτα που έφυγε από τη θέση της την ώρα που ένας μαθητής κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι. Κατά την προσγείωσή της, η μπασκέτα τραυμάτισε τον 16χρονο ελαφρώς στον μηρό.

Ρόδος: Μπασκέτα καταπλάκωσε μαθητή μέσα στο σχολείο

«Θα μπορούσα εγώ να είμαι στη θέση αυτού του παιδιού. Γενικά καλό θα είναι να υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι για να μην υπάρχει σοβαρός τραυματισμός. Φανταστείτε να ήμασταν την ώρα του διαλείμματος και να υπήρχαν περισσότερα παιδιά κάτω από την μπασκέτα», λένε στο STAR.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε άμεσα σε φαρμακείο για να του χορηγηθούν οι πρώτες βοήθειες και να λάβει την απαραίτητη αγωγή για το τραύμα του. Η μπασκέτα στον προαύλιο χώρο του σχολείου αποκολλήθηκε ξαφνικά την ώρα του παιχνιδιού, ευτυχώς χωρίς σοβαρό τραυματισμό. Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει ζητήματα ασφάλειας στις σχολικές εγκαταστάσεις, με τον Δήμο να δεσμεύεται για άμεσους ελέγχους. 

Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
 |
ΜΠΑΣΚΕΤΑ
 |
ΣΧΟΛΕΙΟ
