Καμίνια: Σήμερα η απόφαση για τον 5χρονο - Θα απομακρυνθεί απ' τη μητέρα;

Τι αναμένεται να αποφασιστεί από τις Αρχές;

Ελλαδα
Πηγή: Live News
Καμίνια: Σήμερα η απόφαση για την πιθανή απομάκρυνση του 5χρονου / Mega
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του 5χρονου που βρέθηκε μόνος και κλειδωμένος σε σπίτι στα Καμίνια.

Οι Αρχές αποφάσισαν την απομάκρυνσή του από τη μητέρα λόγω παραμέλησης και το παιδί αναμένεται να μεταφερθεί στην οικογένεια του πατέρα του.

Καμίνια: 6 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή στην 20χρονη αδερφή

Καμίνια - Μητέρα 5χρονου: «Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι»

Στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA μίλησε η μητέρα του 5χρονου αγοριού από τα Καμίνια, το οποίο το βράδυ της Τρίτης βρέθηκε κλειδωμένο στο μπαλκόνι του σπιτιού της οικογένειας, φωνάζοντας σε κατάσταση πανικού.

Η μητέρα, αλλά και η 19χρονη κόρη της που είχε αφήσει το παιδί μόνο στο διαμέρισμα, υποστήριξαν ότι το περιστατικό παρουσιάστηκε με υπερβολικό τρόπο και πήρε διαστάσεις μεγαλύτερες από τις πραγματικές.

Καμίνια - Μητέρα 5χρονου: «Το κάνουν τραγικό λες και έγινε καμιά δολοφονία»

«Όπως κάνανε τόσο, τι να πω, τόσο τραγικό το πράγμα που σαν να έγινε καμιά δολοφονία. Πρέπει να τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Ούτε έχω να φοβηθώ από κάτι. Το μόνο λάθος μου που η κόρη μου έφυγε και πήγε στο περίπτερο και παράτησε το μωρό μόνο του».

Δηλώσεις έκανε και η 19χρονη αδερφή του 5χρονου. 

«Και εγώ πετάχτηκα λίγο μέχρι το περίπτερο γιατί θέλω να πάω να του πάρω δύο-τρία πραγματάκια που μου είχε ζητήσει. Αλλά εγώ δεν περίμενα το παιδάκι θα μου ανέβει στο μπαλκόνι. Ήτανε και η άλλη μου η αδερφή. Είναι 17, είναι ενήλικη. Ήταν κλειδωμένη η πόρτα, ναι, εγώ το έχω κλειδώσει».

