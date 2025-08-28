Καμίνια: 6 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή στην 20χρονη αδερφή

Συνελήφθη σήμερα (28/8) η μεγάλη αδελφή του 5χρονου αγοριού που διέσωσαν οι αστυνομικοί από μπαλκόνι στα Καμίνια, καθώς ήταν αυτή που όφειλε να προσέχει το αγοράκι.

Μετανιωμένη εμφανίστηκε η 20χρονη κοπέλα που άφησε το αδερφάκι της, 5 ετών, μόνο του στο σπίτι στα Καμίνια. Καταδικάστηκε σε εξάμηνη φυλάκιση με τριετή αναστολή. Η μητέρα της, η οποία γύρισε σήμερα από την Καλαμάτα, δήλωσε ότι επιστρέφουν όλοι στο σπίτι... η μεγάλη κόρη της, το 5χρονο παιδί και η μικρούλα κόρη, 17 ετών, με το εγγονάκι της 7 μηνών. Τα παιδιά μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης φιλοξενούνταν σε δομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές καθώς η μητέρα φαίνεται πως απουσίαζε συνεχώς από το σπίτι. Τα παιδιά, το 2018, με εισαγγελική εντολή φιλοξενήθηκαν για τρείς μήνες σε νοσοκομείο για παιδιά.