Συνελήφθη στην Καλλιθέα επικίνδυνος Αλβανός κακοποιός

Κυκλοφορούσε ελεύθερος ανάμεσά μας ενώ τον καταζητούσε η Interpol

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Μαστραντωνάκη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε στην Καλλιθέα ένας 35χρονος Αλβανός κακοποιός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και τον αναζητούσε η Interpol.

Μενίδι: Συνελήφθη σεσημασμένος κακοποιός

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, ο κακοποιός είχε προσπαθήσει το 2021 να σκοτώσει σε καβγά συμπατριώτη του, τον οποίο  πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά. Κατηγορείται επίσης για κατοχή όπλων και εκρηκτικών.

Περιστέρι: Συνελήφθη σκληρός κακοποιός - Είχε βασανίσει βρέφος

Ο 35χρονος ήρθε στη χώρα μας αναζητώντας καταφύγιο, όμως χθες το βράδυ εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στην οδό Θησέως. Οι αστυνομικοί τον έκριναν ύποπτο και τον σταμάτησαν για έλεγχο. Τότε αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για έναν από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους της Αλβανίας.

Ο Νο1 κακοποιός του κόσμου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη

Με χειροπέδες οδηγήθηκε στο τμήμα και ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες για την έκδοσή του, ώστε να επιστρέψει στη χώρα του και να δικαστεί.

Ο Αλβανός «πιστολέρο» κυκλοφορούσε ελεύθερος ανάμεσά μας, έχρι που έπεσε στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
