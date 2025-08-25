Ηράκλειο: Φαρμακοποιός έδωσε ληγμένο σιρόπι σε μωρό

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Μεσαρά του Ηρακλείου Κρήτης, όταν φαρμακοποιός διέθεσε σε οικογένεια αντιπυρετικό σιρόπι για βρέφος, το οποίο είχε λήξει εδώ και τέσσερα χρόνια.

Η οικογένεια βρισκόταν στην περιοχή για ολιγοήμερες διακοπές, όταν το μωρό παρουσίασε πυρετό και οι γονείς αποφάσισαν να προμηθευτούν φάρμακο από κοντινό φαρμακείο. Χωρίς δεύτερη σκέψη εμπιστεύτηκαν το προϊόν που τους δόθηκε, θεωρώντας αυτονόητο ότι η ημερομηνία λήξης είχε ελεγχθεί.

Ωστόσο, με την επιστροφή τους στο Ηράκλειο, διαπίστωσαν με έκπληξη πως το σιρόπι είχε λήξει από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία και προβληματισμό σχετικά με τη συχνότητα και την αυστηρότητα των ελέγχων που πραγματοποιούνται για την ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων.