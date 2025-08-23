Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας με καταιγίδες - Καύσωνα φέρνει ο Σεπτέμβρης

Αλλάζει ξανά «πρόσωπο» ο καιρός, αφού μετά τον καύσωνα - εξπρές που έφερε στη χώρα ως και 42 βαθμούς Κελσίου, τώρα η θερμοκρασία πέφτει και έρχονται και βροχές.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα (Σάββατο 23/8) βροχές αλλά και καταιγίδες θα σημειωθούν σε Μακεδονία, Θράκη και κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Σκυτάλη με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης!»

«"Σκυτάλη με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης!"

Καλό μεσημέρι!

Με πολύ ζέστη φαίνεται να μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης, και μάλιστα αν επαληθευτεί η τάση που μας δίνει το Ευρωπαϊκό και το Αμερικάνικο προγνωστικό κέντρο θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα.

Μάλιστα η θερμή μάζα η οποία θα έρθει από δύο μεριές (μέση ανατολή -Αφρική) δείχνει να έχει εμμονή αρκετών ημερών πάνω από την περιοχή μας.

Τα επόμενα 24ώρα η πρόγνωση θα είναι περισσότερο ασφαλής και θα σας ενημερώσω!

Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι...όπως και να έχει!», έγραψε στην ανάρτησή του στο Facebook ο γνωστός μετεωρολόγος.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Πρόγνωση για το Σάββατο 23-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 24-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6, που από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35, στα νησιά του Ιονίου τους 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 25-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η μέγιστη τιμή στα βόρεια έως 31 και στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.