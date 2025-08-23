Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας με καταιγίδες - Καύσωνα φέρνει ο Σεπτέμβρης

Πού θα βρέξει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.08.25 , 11:10 Nissan X-Trail NISMO: Πότε ξεκινούν οι πωλήσεις
23.08.25 , 10:31 Χαλάνδρι: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος
23.08.25 , 10:21 Δημογραφικό: Μείωση του πληθυσμού κατά 500.000 μέσα σε 13 χρόνια
23.08.25 , 10:19 Καινούργιου: Συνεργάτιδά της ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους
23.08.25 , 09:58 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 29 Αυγούστου
23.08.25 , 09:50 Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας με καταιγίδες - Καύσωνα φέρνει ο Σεπτέμβρης
23.08.25 , 09:29 Φαίη Σκορδά: Απόδραση στο εξωτερικό λίγο πριν τη νέα σεζόν
23.08.25 , 09:27 Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του
23.08.25 , 09:03 Ανδρέας Μπάρκουλης: Η ζωή και το έργο του γόη του ελληνικού κινηματογράφου
23.08.25 , 08:42 Διάσημοι που ανήκουν στο ζώδιο της Παρθένου
23.08.25 , 08:40 Τραγωδία στους Παξούς: 4χρονη πνίγηκε σε πισίνα βίλας
23.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Αυγούστου
22.08.25 , 23:35 Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε Summer mood: «Βλέπουμε το καλύτερο ηλιοβασίλεμα»
22.08.25 , 23:24 United Group: Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024
22.08.25 , 23:17 «My Love»: Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: Ερωτευμένοι στην Ιταλία
Έκτορας Μποτρίνι: Άλλος άνθρωπος - Δείτε τον γνωστό σεφ σε ηλικία 25 ετών!
Ζέτα Μακρυπούλια: Στη Σάμο απολαμβάνοντας το αγαπημένο της παγωτό
Αγγελική Νικολούλη: Η ανακοίνωση για το νέο της επαγγελματικό βήμα
Ανατροπή για το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι δεν το δικαιούνται
Σοφία Κουρτίδου: Πήρε εξιτήριο - Ο λόγος που μπήκε στο χειρουργείο
«My Love»: Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: Ερωτευμένοι στην Ιταλία
Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας με καταιγίδες - Καύσωνα φέρνει ο Σεπτέμβρης
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του
Απ. Βεσυρόπουλος: Του έκαναν επί μία ώρα ΚΑΡΠΑ- Η ανακοίνωση του υπ. Υγείας
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αλλάζει ξανά «πρόσωπο» ο καιρός, αφού μετά τον καύσωνα - εξπρές που έφερε στη χώρα ως και 42 βαθμούς Κελσίου, τώρα η θερμοκρασία πέφτει και έρχονται και βροχές. 

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα (Σάββατο 23/8) βροχές αλλά και καταιγίδες θα σημειωθούν σε Μακεδονία, Θράκη και κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Σκυτάλη με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης!»

«"Σκυτάλη με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης!"

Καλό μεσημέρι!

Με πολύ ζέστη φαίνεται να μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης, και μάλιστα αν επαληθευτεί η τάση που μας δίνει το Ευρωπαϊκό και το Αμερικάνικο προγνωστικό κέντρο θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα.

Μάλιστα η θερμή μάζα η οποία θα έρθει από δύο μεριές (μέση ανατολή -Αφρική) δείχνει να έχει εμμονή αρκετών ημερών πάνω από την περιοχή μας.

Τα επόμενα 24ώρα η πρόγνωση θα είναι περισσότερο ασφαλής και θα σας ενημερώσω!

Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι...όπως και να έχει!», έγραψε στην ανάρτησή του στο Facebook ο γνωστός μετεωρολόγος. 

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Πρόγνωση για το Σάββατο 23-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 24-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6, που από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35, στα νησιά του Ιονίου τους 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 25-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η μέγιστη τιμή στα βόρεια έως 31 και στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
 |
ΕΜΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top