Μαίνεται ο πύρινος εφιάλτης στην Πρέβεζα - Στις φλόγες σπίτια

Νέα μηνύματα από το 112 - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ζηρού

Τελευταία Νέα
13.08.25 , 19:17 Πάτρα: Εκκενώνονται Καραμανδάνειο και Κωνσταντοπούλειο λόγω της φωτιάς
13.08.25 , 18:40 Τανιμανίδης - Μπόμπα: Επιστρέφουν στην Ελλάδα με τις δίδυμες κόρες τους
13.08.25 , 18:15 Τάσος Ιορδανίδης: Διακοπές στη Μάνη με τη Θάλεια Ματίκα και τα παιδιά τους
13.08.25 , 17:38 Πύρινη λαίλαπα στην Αχαΐα: Ο Πάνος Κιάμος αναβάλει την εμφάνισή του
13.08.25 , 17:35 Φωτιά στον Αμμότοπο Άρτας - Οι κάτοικοι επιχειρούν να τη σβήσουν με κλαδιά
13.08.25 , 17:10 Μαίνεται ο πύρινος εφιάλτης στην Πρέβεζα - Στις φλόγες σπίτια
13.08.25 , 17:01 Aυτά είναι τα πιο υγιεινά και νόστιμα σνακ που βελτιώνουν τη διάθεση
13.08.25 , 16:37 Συγκλονίζει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Περάσαμε μέσα από τις φλόγες»
13.08.25 , 16:11 Τι είναι η μέθοδος «αντι-πυρ» που έσωσε σπίτια στη Ζάκυνθο
13.08.25 , 15:55 «Μάχη» με τις φλόγες σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο - Μπαράζ εκκενώσεων
13.08.25 , 15:39 Μαρία Κορινθίου: Ταξίδι στο εξωτερικό με τον νέο της σύντροφο
13.08.25 , 15:33 Φωτιά Αχαΐα: Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει - Τι να προσέξουν οι ταξιδιώτες
13.08.25 , 15:27 Φωτιά Αχαΐα: Οι Φλόγες Μπήκαν Στον Αστικό Ιστό
13.08.25 , 15:24 Φωτιά Πρέβεζα: Στις Φλόγες Ολόκληρα Χωριά
13.08.25 , 15:20 Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Ποζάρει για πρώτη φορά με την Αγγλίδα μητέρα του
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Το ρεπορτάζ της Μαίρης Τζώρα για τα μέτωπα της φωτιάς / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δραματική είναι η κατάσταση στην περιοχή της Πρέβεζας όπου η πύρινη λαίλαπα καταστρέφει τα πάντα στο διάβα της με σπίτια και περιουσίες να παραδίδονται στις φλόγες.

«Μάχη» με τις φλόγες σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο - Μπαράζ εκκενώσεων

Μήνυμα εστάλη από το 112 για την εκκένωση τεσσάρων οικισμών στην Πρέβεζα, λόγω της έκτασης που έχει πάρει η πυρκαγιά.

Πρόκειται για τα χωριά Κλεισούρα, Δρυμώνα, 'Ανω Δρυμώνα και Βαθύ, οι κάτοικοι των οποίων καλούνται να απομακρυνθούν προς Ιωάννινα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα εστάλη νέο μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Ρωμιά Πρεβέζης.

Μήνυμα του 112 εστάλη για απομάκρυνση και από την περιοχή Αμμότοπος, στην Άρτα. 

Η κατάσταση είναι δραματική με τους κατοίκους να κάνουν έκκληση για πυροσβεστικά οχήματα και προειδοποιούν πως αν η φωτιά περάσει την πλαγιά του βουνού θα απειληθούν σπίτια.

Όπως καταγγέλλουν δεν υπάρχει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, μόνο πολίτες με κλαδιά που επιχειρούν να περιορίσουν τη φωτιά και υδροφόρες του δήμου.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, μετά από αίτημα που υπέβαλε ο δήμαρχος Ζηρού, Γιώργος Γιολδάσης.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, σε οποιονδήποτε δήμο ζητηθεί να κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με εντολή του θα κηρύσσεται αυτόματα.

Στο μεταξύ, δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Φιλιππιάδας καθώς υπάρχουν ακόμη δυο μέτωπα και διάσπαρτες εστίες.

Μάχη με τον πύρινο εφιάλτη στην Πρέβεζα

Μάχη με τον πύρινο εφιάλτη στη Φιλιππιάδα Πρέβεζας / Φωτογραφίες Eurokinissi

Μάχη με τον πύρινο εφιάλτη στην Πρέβεζα

Μάχη με τον πύρινο εφιάλτη στην Πρέβεζα

Μάχη με τον πύρινο εφιάλτη στην Πρέβεζα

Ζάκυνθος: Πώς σώθηκαν σπίτια με τη μέθοδο «αντι-πυρ»

Με μήνυμα του 112 καλούνται οι κάτοικοι στον Γυμνότοπο να απομακρυνθούν προς Φιλιππιάδα. Είναι η τρίτη φορά, από χθες, που η πυρκαγιά απειλεί το χωριό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το ένα μέτωπο κινείται με κατεύθυνση από Ριζοβούνι και το δεύτερο προς Παντάνασσα.

Η πυρκαγιά άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής. Σπίτια καμένα, ελαιώνες και καλλιέργειες στάχτη, νεκρά ζώα και εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην Ήπειρο δημιουργήθηκαν τις δυο τελευταίες ημέρες προβλήματα στις προσγειώσεις αεροπλάνων στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα οι πτήσεις να επιστρέφουν στην Αθήνα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΡΕΒΕΖΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top