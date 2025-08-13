Μαίνεται ο πύρινος εφιάλτης στην Πρέβεζα - Στις φλόγες σπίτια

Το ρεπορτάζ της Μαίρης Τζώρα για τα μέτωπα της φωτιάς / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Δραματική είναι η κατάσταση στην περιοχή της Πρέβεζας όπου η πύρινη λαίλαπα καταστρέφει τα πάντα στο διάβα της με σπίτια και περιουσίες να παραδίδονται στις φλόγες.

Μήνυμα εστάλη από το 112 για την εκκένωση τεσσάρων οικισμών στην Πρέβεζα, λόγω της έκτασης που έχει πάρει η πυρκαγιά.

Πρόκειται για τα χωριά Κλεισούρα, Δρυμώνα, 'Ανω Δρυμώνα και Βαθύ, οι κάτοικοι των οποίων καλούνται να απομακρυνθούν προς Ιωάννινα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα εστάλη νέο μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Ρωμιά Πρεβέζης.

Μήνυμα του 112 εστάλη για απομάκρυνση και από την περιοχή Αμμότοπος, στην Άρτα.

Η κατάσταση είναι δραματική με τους κατοίκους να κάνουν έκκληση για πυροσβεστικά οχήματα και προειδοποιούν πως αν η φωτιά περάσει την πλαγιά του βουνού θα απειληθούν σπίτια.

Όπως καταγγέλλουν δεν υπάρχει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, μόνο πολίτες με κλαδιά που επιχειρούν να περιορίσουν τη φωτιά και υδροφόρες του δήμου.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, μετά από αίτημα που υπέβαλε ο δήμαρχος Ζηρού, Γιώργος Γιολδάσης.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, σε οποιονδήποτε δήμο ζητηθεί να κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με εντολή του θα κηρύσσεται αυτόματα.

Στο μεταξύ, δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Φιλιππιάδας καθώς υπάρχουν ακόμη δυο μέτωπα και διάσπαρτες εστίες.

Μάχη με τον πύρινο εφιάλτη στη Φιλιππιάδα Πρέβεζας / Φωτογραφίες Eurokinissi

Με μήνυμα του 112 καλούνται οι κάτοικοι στον Γυμνότοπο να απομακρυνθούν προς Φιλιππιάδα. Είναι η τρίτη φορά, από χθες, που η πυρκαγιά απειλεί το χωριό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το ένα μέτωπο κινείται με κατεύθυνση από Ριζοβούνι και το δεύτερο προς Παντάνασσα.

Η πυρκαγιά άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής. Σπίτια καμένα, ελαιώνες και καλλιέργειες στάχτη, νεκρά ζώα και εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην Ήπειρο δημιουργήθηκαν τις δυο τελευταίες ημέρες προβλήματα στις προσγειώσεις αεροπλάνων στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα οι πτήσεις να επιστρέφουν στην Αθήνα.