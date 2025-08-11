Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής

Πρώτη Δημοσίευση: 11.08.25, 18:44
Συναγερμός σήμανε γύρω στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας (11/8/25) στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε μεταξύ Καλλιτεχνούπολης και Νέου Βουτζά Αττικής.

Από την πρώτη στιγμή, κινητοποιήθηκαν 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 28 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, το ένα εκ των οποίων για συντονισμό.

Μάλιστα στις 18.30 το απόγευμα, ήχησε μήνυμα του 112 για ετοιμότητα. Ειδικότερα, το μήνυμα του 112 καλούσε τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

 Καλλιτεχνούπολη Αττικής: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Στη συνέχεια οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά προτού πέσει το βράδυ.

Ειδικότερα, αυτή τη στιγμή επιχειρούν 132 πυροσβέστες, επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 31 οχήματα και εθελοντές ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε ο Παναγιώτης Μπούσιος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου, η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς φαίνεται να αποδίδει, καθώς το μέτωπο της φωτιάς έχει οριοθετηθεί.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

 

