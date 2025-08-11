Φωτιά τώρα στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, το μεσημέρι της Δευτέρας 11/8. Πριν από λίγο, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για εκκένωση του χωριού προς Μελιγαλά.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Γκελντή στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, η πυρκαγιά καίει κοντά στο χωριό.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο. Επίσης, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Νωρίτερα, είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, ώστε να είναι σε ετοιμότητα
