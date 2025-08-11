Φωτιά τώρα στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση

Δείτε το ρεπορτάζ του Κώστα Γκελντή στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, το μεσημέρι της Δευτέρας 11/8. Πριν από λίγο, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για εκκένωση του χωριού προς Μελιγαλά. 

Φωτιά τώρα στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Γκελντή στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, η πυρκαγιά καίει κοντά στο χωριό.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο. Επίσης, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Νωρίτερα, είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, ώστε να είναι σε ετοιμότητα 

 

