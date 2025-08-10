Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς

Οι αρχές της Χαλκιδικής έχουν απαγορεύσει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την κυκλοφορία αυτοκινήτων και πεζών στο ορεινό δασικό δίκτυο των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Η απαγόρευση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η περιοχή είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη λόγω της τουριστικής κίνησης, ενώ ο κίνδυνος από τους θυελλώδεις ανέμους παραμένει πολύ υψηλός.

Παράλληλα, ο Δήμος Κασσάνδρας εξέδωσε ανακοίνωση για σοβαρά προβλήματα υδροδότησης στις περιοχές Ποσειδίου και Σταυρονικήτα, εξαιτίας βλαβών στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Το πρόβλημα αφορά δεκάδες χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή αυτή την καλοκαιρινή περίοδο.

Η έλλειψη επαρκούς υδροδότησης δυσχεραίνει σημαντικά την αντιμετώπιση πιθανής πυρκαγιάς, καθώς οι κάτοικοι δε θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ούτε βασικές ενέργειες, όπως το βρέξιμο κήπων και περιμετρικών χώρων γύρω από τα σπίτια τους.

Ρεπορτάζ: Λευκή Γεωργάκη