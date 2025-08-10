Γεννηματάς: Ειδικευόμενοι συνταγογραφούσαν παράνομα σκεύασμα για αδυνάτισμα

Υπέκλεψαν κωδικούς από συνάδελφο

Πρώτη Δημοσίευση: 10.08.25, 20:45
Βίντεο από το κεντρικό δελτίο του Star 10/8
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρέθηκαν δύο ειδικευόμενοι γιατροί του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», έπειτα από δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για παράνομη συνταγογράφηση αντιδιαβητικού φαρμάκου, το οποίο βρίσκεται σε έλλειψη στην αγορά.

Γεννηματάς: Ειδικευόμενοι συνταγογραφούσαν παράνομα σκεύασμα για αδυνάτισμα

Η έρευνα του τμήματος Παπάγου – Χολαργού αποκάλυψε ότι, από τον Δεκέμβριο του 2024, οι δύο γιατροί είχαν συνταγογραφήσει τουλάχιστον τέσσερις φορές το συγκεκριμένο σκεύασμα. Το φάρμακο, που κανονικά προορίζεται για ασθενείς με διαβήτη, χρησιμοποιείται επίσης και για απώλεια βάρους.

Δες το δελτίο του Star

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι γιατροί είχαν υποκλέψει τους κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από νευρολόγο του ίδιου νοσοκομείου. Με αυτούς εξέδιδαν συνταγές εν αγνοία τόσο των ασθενών όσο και των γιατρών της άλλης κλινικής. Στη συνέχεια, μετέβαιναν σε φαρμακεία της Αττικής, εκτελούσαν τις συνταγές, παραλάμβαναν το φάρμακο και το πουλούσαν σε πελάτες τους, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος.

Η δικογραφία έχει υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε:

«Έχουμε δώσει εντολή στους γιατρούς να προσέχουν τη μυστικότητα των κωδικών και καλούμε όσους πολίτες δουν στον ηλεκτρονικό τους φάκελο φάρμακα που δεν έχουν λάβει, να το καταγγέλλουν άμεσα».

 

Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Μπούσιος

