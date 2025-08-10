Φωτιά τώρα στη Ροδόπη - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε στη Ροδόπη, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη, το πρωί της Κυριακής. Παράλληλα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κομοτηνή. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες , μια ομάδα πεζοπόρου της #7ης_ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα κι ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Στη συνέχεια, ενεργοποιήθηκε το 112.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νέα_Μουσινούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.