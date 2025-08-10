Φωτιά τώρα στη Ροδόπη - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη

Φωτιά τώρα στη Ροδόπη - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
Φωτιά ξέσπασε στη Ροδόπη, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη, το πρωί της Κυριακής. Παράλληλα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα κι ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Στη συνέχεια, ενεργοποιήθηκε το 112.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

