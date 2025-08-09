Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη θέση Βελατούρι- Εναέρια μέσα στην κατάσβεσή

Τελευταία Νέα
09.08.25 , 15:46 Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ανάβυσσο- «Το γκαζάκι και οι δύο ύποπτοι εμπρηστές»
09.08.25 , 15:43 Κούρκουλου -Βασιλειάδης: Έρωτας με διαφορά 16 ετών- Το χιουμοριστικό σχόλιο
09.08.25 , 15:23 Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
09.08.25 , 15:10 Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής
09.08.25 , 14:27 Παίκτης της Euroleague θα φορέσει τη φανέλα του Άρη
09.08.25 , 14:11 Μιχάλης Μητρούσης: «Γλίτωσα από θαύμα. Η Παναγία με σκέπασε»
09.08.25 , 13:23 Λένα Σαμαρά: «Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Η ανάρτηση του αδελφού της
09.08.25 , 12:58 Φωτιά τώρα στο Σοφό Ασπροπύργου
09.08.25 , 12:53 Η Πέγκυ Ζήνα Live στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας
09.08.25 , 12:50 Αρκαδία: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Λεοντάρι
09.08.25 , 12:32 Λιμάνια: Kανονικά σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων μετά το απαγορευτικό
09.08.25 , 11:51 Ελπίδα Ιακωβίδου: Ατύχημα στο ταξίδι του μέλιτος με τον Τζώνη Καλημέρη
09.08.25 , 11:49 Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: «Κλείδωσε» για τις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα
09.08.25 , 11:26 Skoda: Τι κάνει στην Καλλιθέα και Νέα Σμύρνη
09.08.25 , 11:25 ROUTE 360: Τι θα δούμε το Σάββατο 9 Αυγούστου στις 18:15
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 09.08.25, 14:44
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής/ ρεπορτάζ Γιάννη Σωτηρόπουλου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Κουβαρά Αττικής, το μεσημέρι του Σαββάτου, η οποία οριοθετήθηκε άμεσα, χάρη στη γρήγορη επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Η  φωτιά εκδηλώθηκε στη θέση Βελατούρι, λίγο μετά τις 13:20. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star ξέσπασε στον οικισμό Αγία Αικατερίνη κι ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, ένα αεροσκάφος και επτά ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΚΟΥΒΑΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top