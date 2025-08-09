Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Κουβαρά Αττικής, το μεσημέρι του Σαββάτου, η οποία οριοθετήθηκε άμεσα, χάρη στη γρήγορη επέμβαση της Πυροσβεστικής.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στη θέση Βελατούρι, λίγο μετά τις 13:20. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star ξέσπασε στον οικισμό Αγία Αικατερίνη κι ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Βελατούρι στον Κουβαρά Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, 1 Α/Φ και 7 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, ένα αεροσκάφος και επτά ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.