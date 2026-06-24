Το Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει

Ως ο 8ος γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA, συνδυάζει τον διαχρονικά σκληρό χαρακτήρα του «Ράλλυ των Θεών» με μια ανανεωμένη φιλοσοφία σχεδιασμού. Με επίκεντρο το Λουτράκι, υπερειδική διαδρομή στο The Ellinikon Sports Park, θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων και ειδικές διαδρομές που εκτείνονται από τη Στερεά Ελλάδα έως την Πελοπόννησο, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 αναδεικνύει διαφορετικές όψεις της χώρας μέσα από ένα μοναδικό αγωνιστικό σκηνικό.Με 58 πληρώματα από όλο τον κόσμο, 12 αυτοκίνητα Rally1 και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του WRC στη γραμμή της εκκίνησης, η Ελλάδα ετοιμάζεται για έναν από τους πιο απαιτητικούς και εμβληματικούς αγώνες του θεσμού.

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 19:05 το απόγευμα της Πέμπτης 25 Ιουνίου με την ΕΚΟ Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park.Η ασφάλτινη υπερειδική διαδρομή, μήκους 1,86 χλμ. και παράλληλης χάραξης, θα αποτελέσει το πρώτο αγωνιστικό στιγμιότυπο του αγώνα και μία από τις εικόνες που θα ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, τα πληρώματα θα αναχωρήσουν από το λιμάνι της Κορίνθου με προορισμό την Ιτέα, ταξιδεύοντας με το Superfast IV. Η θαλάσσια μεταφορά ενσωματώνει έπειτα από τρεις και πλέον δεκαετίες το ελληνικό θαλάσσιο στοιχείο στη δομή του αγώνα και αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης.Μετά την υπερειδική διαδρομή στην Αττική, ακολουθούν τρεις ημέρες έντονου συναγωνισμού σε ακόμη 16 ειδικές διαδρομές.

Συμμετοχές υψηλού επιπέδου

Με 57 πληρώματα (δεν θα εκκινήσουν οι Βασιλάκης-Harryman), το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 συγκεντρώνει όλους τους πρωταγωνιστές του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA.Συνολικά 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally1 θα πάρουν εκκίνηση, αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη φετινή παρουσία της κορυφαίας κατηγορίας σε αγώνα του WRC.Η λίστα συμμετοχών περιλαμβάνει 34 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally2 και μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα του θεσμού, μεταξύ των οποίων οι Yohan Rossel, Leo Rossel, Roope Korhonen, Andreas Mikkelsen και Gus Greensmith.Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστροφή της Lancia στο Ράλλυ Ακρόπολις για πρώτη φορά μετά το 1993, σηματοδοτώντας την επανεμφάνιση της ιταλικής μάρκας στα ελληνικά χώματα.

Η ελληνική συμμετοχή είναι ισχυρή με 12 πληρώματα. Πληρώματα όπως οι Flandy-Στεφανής, Νταβάρης-Μακρής, Καλαμαράς-Λαμπράκης και Δελαπόρτας-Παναγιώτουνης ενισχύουν την ελληνική παρουσία στις κατηγορίες Rally3 και Rally4.

Οι Πλάγος-Κουζιώνης και «Ρουστέμης»-Μπακλώρης συμμετέχουν με Skoda Fabia RS Rally2, οι Αθανασούλας-Σούκουλης με Hyundai i20 N Rally2, ενώ με αυτοκίνητα Rally2 θα αγωνιστούν επίσης οι Καρανικόλας-Κακαβάς και Χαλκιάς-Τσαούσογλου.Από το 1953 μέχρι σήμερα, το Ράλλυ Ακρόπολις συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ιστορικότερους και πιο αναγνωρίσιμους αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA.

Πρακτικές πληροφορίες

Το Επίσημο Πρόγραμμα του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026, με πληροφορίες για τους θεατές, τις προσβάσεις στις ειδικές διαδρομές και όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, είναι διαθέσιμο μέσω του επίσημης ιστοσελίδας του αγώνα www.acropolisrally.gr καθώς και:

στο Rally Village που θα λειτουργήσει στο The Ellinikon Sports Park

στο EKO Service Park στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι

σε επιλεγμένα πρατήρια ΕΚΟ κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα

Το έντυπο περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες πρόσβασης στις ειδικές διαδρομές και δυνατότητα πλοήγησης μέσω κινητού τηλεφώνου, ενώ μέσα από τις σελίδες του οι θεατές μπορούν να ενημερωθούν για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα μέτρα ασφαλείας στις περιοχές διεξαγωγής.