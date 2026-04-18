18.04.26 , 09:09 Το μουσείο της Audi με τα πιο ιστορικά μοντέλα
Το μουσείο της Audi με τα πιο ιστορικά μοντέλα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για την Audi, το design δεν αποτελεί απλώς μέρος της ταυτότητάς της. Είναι μία από τις πιο αυθεντικές εκφράσεις της φιλοσοφίας της μάρκας: προοδευτικό, συναισθηματικό, καθαρό και διαχρονικά αναγνωρίσιμο. Η νέα θεματική έκθεση “Design Legends”, που φιλοξενείται στο Audi museum mobile, αναδεικνύει με ξεχωριστό τρόπο αυτή τη διαδρομή, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή επιλογή από concept cars και σχεδιαστικές μελέτες που σημάδεψαν τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου 2026.

Πίσω από κάθε φόρμα που δείχνει αβίαστη και κάθε επιφάνεια που αποπνέει καθαρότητα, βρίσκεται μια σύνθετη δημιουργική διαδικασία. Στη διάρκεια των δεκαετιών, το Audi Design έχει διαμορφώσει όχι μόνο εμβληματικά μοντέλα παραγωγής, αλλά και πρωτότυπα οχήματα και σχεδιαστικές προτάσεις που απέκτησαν σχεδόν θρυλικό χαρακτήρα για τους φίλους της μάρκας. Η έκθεση “Design Legends” φωτίζει ακριβώς αυτή τη δημιουργική διαδρομή: τη μετάβαση από την αρχική ιδέα στο τελικό αντικείμενο, από το όραμα στη μορφή.

Όπως σημειώνει ο επιμελητής της έκθεσης, Stefan Felber, έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που το Audi museum mobile αφιέρωσε μια ολόκληρη έκθεση στις σχεδιαστικές μελέτες. Από τότε, πολλοί επισκέπτες ζητούσαν την επιστροφή αυτής της θεματικής. Σήμερα, εμβληματικά concept cars όπως τα Audi quattro Spyder και Audi Avus quattro επιστρέφουν στο μουσείο, πλαισιωμένα από ορισμένα πρωτότυπα που παρουσιάζονται εκεί για πρώτη φορά, όπως τα Audi e-tron Spyder και Aztec.

Πέρα από τα ίδια τα αυτοκίνητα, η έκθεση αποκαλύπτει και τον κόσμο πίσω από τη δημιουργία τους. Ξεχωριστά εκθέματα από το model workshop της Audi, μαζί με σκίτσα, renderings και clay models, προσφέρουν μια σπάνια ματιά στη σχεδιαστική διαδικασία και αποτυπώνουν τις ιδέες, τις μεθόδους και τα στάδια που οδηγούν από την έμπνευση στην τελική μορφή. Με αυτόν τον τρόπο, η έκθεση “Design Legends” δεν περιορίζεται στην παρουσίαση εντυπωσιακών πρωτοτύπων, αλλά αναδεικνύει τη σκέψη, τη δημιουργική πειθαρχία και την αισθητική συνέπεια που χαρακτήρισαν τη σχεδιαστική γλώσσα της Audi μέσα στον χρόνο.

Τα μοντέλα που παρουσιάζονται στη νέα θεματική έκθεση είναι τα εξής:

• Aztec από το 1988 • Audi quattro Spyder από το 1991 • Audi Avus quattro από το 1991 • Audi TT show car από το 1995 • Audi A8 Coupé concept car από το 1997 • Audi Steppenwolf από το 2000 • Audi Nuvolari quattro από το 2003

• Audi Shooting Brake concept από το 2005 • Audi e-tron Spyder από το 2010 • Audi quattro concept από το 2010 • Audi PB 18 e-tron από το 2018

Την εμπειρία της έκθεσης συμπληρώνει η εφαρμογή Audi Tradition, η οποία λειτουργεί ως ψηφιακός συνοδός της επίσκεψης και προσφέρει αναλυτικό περιεχόμενο για τα οχήματα μέσα από κείμενα, ηχητική ξενάγηση για επιλεγμένα μοντέλα και πανοραμικές προβολές 360 μοιρών. Αν και οι επισκέπτες δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν στα εκθέματα και να εξερευνήσουν το εσωτερικό τους, η εφαρμογή καθιστά αυτή την εμπειρία εφικτή μέσα από την οθόνη του smartphone. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, το περιεχόμενο συνοδεύεται και από ήχο κινητήρα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη βιωματική διάσταση της έκθεσης.

AUDI
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ “DESIGN LEGENDS
