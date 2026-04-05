BMW X1 και BMW X2: Δείτε τις νέες εκδόσεις και τις τιμές

Η BMW συνεχίζει να ενισχύει τη δυναμική της στην ελληνική αγορά πολυτελών SUV, διατηρώντας την ηγετική της θέση από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας των BMW X1 και X2. Η οικογένεια BMW X καταγράφει σημαντική ανοδική πορεία, με την X1 να κατέχει τον τίτλο του Best-Seller στην κατηγορία με πάνω από 10.146 συνολικές πωλήσεις στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια ενώ η σπορτίφ BMW X2 πρωταγωνιστεί στην κατηγορία των Sports Activity Coupé με πάνω από 4.065 συνολικές πωλήσεις μέχρι το 2025.

Η κορυφαία BMW X1 προσφέρει ένα πλούσιο πακέτο βασικού εξοπλισμού που συνδυάζεται με ποικίλες επιλογές σε προαιρετικό εξοπλισμό στην έκδοση BMW X1 sDrive20i.Η έκδοση M Sport Advanced αναδεικνύει τον σπορ χαρακτήρα της BMW X1, προσφέροντας μία πλούσια γκάμα πρόσθετων στοιχείων εξοπλισμού. Διατίθεται στην Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Μετά Φόρων των €44.500 (όφελος εξοπλισμού 5.600€

Αντίστοιχα, η Έκδοση xLine Advanced προσδίδει στην BMW Χ1 μια εντυπωσιακή εμφάνιση που ενισχύει την αίσθηση υψηλής ποιότητας. Διατίθεται στην Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Μετά Φόρων των €43.500 (όφελος εξοπλισμού 5.600€)

Η BMW X1 xDrive25e, με την προηγμένη τεχνολογία Plug-in Hybrid, προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα για εταιρικούς χρήστες, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις για μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης. Η λιανική τιμή προ φόρων είναι κάτω από €40.000 και οι εκπομπές CO2 περιορίζονται κάτω από 50 g/km, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν οικονομία, οικολογική απόδοση και φορολογικά κίνητρα. Η Έκδοση Business Advanced με προτεινόμενη λιανική τιμή (προ φόρων) €39.990 με το όφελος εξοπλισμού να ανέρχεται στις 4.280€

Επιπλέον, προσφέρεται η Έκδοση M Sport Business Advanced με προτεινόμενη λιανική τιμή (προ φόρων) στα €39.990 με το όφελος εξοπλισμού να ανέρχεται στις 8.050€:

Η σπορτίφ BMW X2 σημειώνει εντυπωσιακή επιτυχία στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας δυναμικό σχεδιασμό και αξεπέραστη οδηγική εμπειρία, καθιερώνοντας την ως μία από τις κορυφαίες επιλογές στην κατηγορία των Sports Activity Coupé.Το ξεχωριστό πακέτο Μ Sport Advanced, πλέον του βασικού εξοπλισμού, με προτεινόμενη λιανική τιμή με ΦΠΑ στα €47.400 (όφελος εξοπλισμού 5.900€)