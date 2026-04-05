BMW X1 και BMW X2: Δείτε τις νέες εκδόσεις και τις τιμές

Οι πωλήσεις που τις οδηγούν στην κορυφή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Aπριλίου
05.04.26 , 23:41 Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: 14ο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών
05.04.26 , 23:40 4 συλλήψεις για πάνω από 1.700 κροτίδες σε Αθήνα και Παλαιά Φώκαια
05.04.26 , 23:29 Θα καταφέρει η Χριστιάνα να μπει στο 1% Club;
05.04.26 , 23:12 1% Club: Η ερώτηση που δυσκόλεψε τους περισσότερους παίκτες!
05.04.26 , 23:00 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της ασυλίας τους
05.04.26 , 22:13 Αγρίνιο: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη που τραυματίστηκε
05.04.26 , 22:00 Αση Μπήλιου στο 1% Club: «Πιστεύεις ότι είμαστε οι κατάλληλες;»
05.04.26 , 21:54 Fuel Pass: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα- Η διαδικασία & τι πρέπει να προσέξετε
05.04.26 , 21:08 Και «ερωτικοί» διάλογοι -  φωτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!
05.04.26 , 20:30 Οι διάλογοι με πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά που «καίνε» Λιβανό - Αραμπατζή
05.04.26 , 20:10 BMW X1 και BMW X2: Δείτε τις νέες εκδόσεις και τις τιμές
05.04.26 , 19:36 Lingo: Το λάθος της Σταυρούλας που στοίχισε!
05.04.26 , 19:21 Tα τρία σενάρια για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου
05.04.26 , 19:20 Καθολικό Πάσχα: Γιατί γιορτάζεται άλλη ημερομηνία από το Ορθόδοξο
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Σκορπιό τα αλλάζει όλα!
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο για τη μικρή της, Ξένια!
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Aπριλίου
«Κλείδωσε» ο καιρός για τη Μεγάλη Εβδομάδα - Ανατροπή με το Πάσχα
Καθολικό Πάσχα: Γιατί γιορτάζεται άλλη ημερομηνία από το Ορθόδοξο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
BMW X1 και BMW X2: Δείτε τις νέες εκδόσεις και τις τιμές
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

 Η BMW συνεχίζει να ενισχύει τη δυναμική της στην ελληνική αγορά πολυτελών SUV, διατηρώντας την ηγετική της θέση από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας των BMW X1 και X2. Η οικογένεια BMW X καταγράφει σημαντική ανοδική πορεία, με την X1 να κατέχει τον τίτλο του Best-Seller στην κατηγορία με πάνω από 10.146 συνολικές πωλήσεις στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια ενώ η σπορτίφ BMW X2 πρωταγωνιστεί στην κατηγορία των Sports Activity Coupé με πάνω από 4.065 συνολικές πωλήσεις μέχρι το 2025.

Η κορυφαία BMW X1 προσφέρει ένα πλούσιο πακέτο βασικού εξοπλισμού που συνδυάζεται με ποικίλες επιλογές σε προαιρετικό εξοπλισμό στην έκδοση BMW X1 sDrive20i.Η έκδοση M Sport Advanced αναδεικνύει τον σπορ χαρακτήρα της BMW X1, προσφέροντας μία πλούσια γκάμα πρόσθετων στοιχείων εξοπλισμού. Διατίθεται στην Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Μετά Φόρων των €44.500 (όφελος εξοπλισμού 5.600€

Αντίστοιχα, η Έκδοση xLine Advanced προσδίδει στην BMW Χ1 μια εντυπωσιακή εμφάνιση που ενισχύει την αίσθηση υψηλής ποιότητας. Διατίθεται στην Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Μετά Φόρων των €43.500 (όφελος εξοπλισμού 5.600€) 

Η BMW X1 xDrive25e, με την προηγμένη τεχνολογία Plug-in Hybrid, προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα για εταιρικούς χρήστες, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις για μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης. Η λιανική τιμή προ φόρων είναι κάτω από €40.000 και οι εκπομπές CO2 περιορίζονται κάτω από 50 g/km, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν οικονομία, οικολογική απόδοση και φορολογικά κίνητρα. Η Έκδοση Business Advanced με προτεινόμενη λιανική τιμή (προ φόρων) €39.990 με το όφελος εξοπλισμού να ανέρχεται στις 4.280€

Επιπλέον, προσφέρεται η Έκδοση M Sport Business Advanced με προτεινόμενη λιανική τιμή (προ φόρων) στα €39.990  με το όφελος εξοπλισμού να ανέρχεται στις 8.050€:

Η σπορτίφ BMW X2 σημειώνει εντυπωσιακή επιτυχία στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας δυναμικό σχεδιασμό και αξεπέραστη οδηγική εμπειρία, καθιερώνοντας την ως μία από τις κορυφαίες επιλογές στην κατηγορία των Sports Activity Coupé.Το ξεχωριστό πακέτο Μ Sport Advanced, πλέον του βασικού εξοπλισμού, με προτεινόμενη λιανική τιμή με ΦΠΑ στα €47.400 (όφελος εξοπλισμού 5.900€)

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
BMW X1
 |
BMW X2
 |
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΙΜΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top