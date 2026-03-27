Chery: Έρχεται το νέο Tiggo 7 HEV

Η πρόοδος της CHERY στην ευρωπαϊκή ήπειρο είναι εντυπωσιακή, καθώς η μάρκα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εισέλθει με επιτυχία σε 23 διαφορετικές αγορές.Παράλληλα, στον τομέα της υβριδικής τεχνολογίας, το σύστημα Chery Super Hybrid (CSH) κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ευρώπη. Βασιζόμενη στην επιτυχία της οικογένειας TIGGO στην Ευρώπη, η CHERY ετοιμάζεται να λανσάρει ένα νέο μέλος: το TIGGO 7 HEV. Το νέο μοντέλο είναι εξοπλισμένο με τον κορυφαίο υβριδικό κινητήρα ACTECO 1.5 TGDI 5ης γενιάς, ο οποίος επιτυγχάνει την κορυφαία θερμική απόδοση 44,5%.

Οι επιδόσεις του είναι εντυπωσιακές, με 224 ίππους και χαμηλή συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου μόλις 5,7 lt/100 km (WLTP), αλλά και μια συνολική αυτονομία που αγγίζει τα 880 km. Πρόκειται για μια πρόταση που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στις ανάγκες της πόλης και τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.Στον τομέα της ασφάλειας και της άνεσης, το TIGGO 7 HEV έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα ασφαλείας πέντε αστέρων.

Το 61% του αμαξώματος είναι κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής αντοχής, ενώ διαθέτει 7 αερόσακους στον βασικό εξοπλισμό. Η εμπειρία των επιβατών αναβαθμίζεται με τον έξυπνο ατμοσφαιρικό φωτισμό 64 χρωμάτων, το ηχοσύστημα Sony 8 ηχείων, την πανοραμική ηλιοροφή με εμβαδό 1,1 τ.μ. και τον πρακτικό σχεδιασμό του χώρου αποσκευών, ικανοποιώντας κάθε οικογενειακή ανάγκη.

Το νέο CHERY TIGGO 7 HEV αναμένεται στην ελληνική αγορά πριν το καλοκαίρι σε άκρως ανταγωνιστική τιμή.