H Mercedes-Benz στην Ελλάδα γιορτάζει τα 140 χρόνια καινοτομίας της μάρκας

Mercedes-Benz GLC: Με 4 νέες ειδικές εκδόσεις -Τιμές
Δεν είναι τυχαίο ότι η GLC συγκαταλέγεται στα πιο δημοφιλή μοντέλα της μάρκας και στην ελληνική αγορά. Τώρα, με αφορμή τον εορτασμό των 140 ετών της Mercedes-Benz, η Mercedes-Benz στην Ελλάδα προσφέρει τη GLC 300 e 4MATIC σε νέα, μειωμένη τιμή από 78.800€ (ΛΤΠΦ: 59.990) στη βασική έκδοση GLC 300 e 4MATIC. Παράλληλα, παρουσιάζονται τέσσερις νέες ειδικές εκδόσεις “140 edition”, βασισμένες στις GLC 300 e και GLC 300 de 4MATIC, τόσο σε αμάξωμα SUV όσο και Coupé, με ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό και δυνατότητα επιλογής μεταλλικού ή μη μεταλλικού χρώματος αμαξώματος.

Τα plug-in υβριδικά μοντέλα της GLC προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία που υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα (WLTP), με εκπομπές CO₂ συνδυασμένου κύκλου κάτω από 50 g/km, καθιστώντας τα ιδανική επιλογή για εταιρικούς χρήστες, οι οποίοι επωφελούνται από την απαλλαγή φόρου χρήσης. Η αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία καλύπτει πλήρως τις καθημερινές μετακινήσεις, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Οι εκδόσεις “140 edition” προσφέρουν αναβαθμισμένο επίπεδο εξοπλισμού και διατίθενται αποκλειστικά με τα κινητήρια σύνολα GLC 300 e 4MATIC και GLC 300 de 4MATIC. Δεν επιδέχονται περαιτέρω διαμόρφωση εξοπλισμού, πέραν της επιλογής εξωτερικής βαφής αμαξώματος. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα βασικότερα στοιχεία εξοπλισμού των συγκεκριμένων εκδόσεων:

Οι τιμές των εκδόσεων “140 edition”:

· GLC 300 e 4MATIC 140 edition 83.100 €

· GLC 300 de 4MATIC 140 edition 84.750 €

· GLC 300 e 4MATIC Coupe 140 edition 89.650 €

· GLC 300 de 4MATIC Coupe 140 edition 91.700 €

