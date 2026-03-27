Geely Auto: Σε ποιον τομέα έχει πρωτιά στην Κίνα

H S&P Global, ο κορυφαίος διεθνής οίκος αξιολόγησης, κυκλοφόρησε πριν μερικές μέρες το Global Sustainability Yearbook 2026, τον ετήσιο κατάλογό της με τις κορυφαίες εταιρείες του πλανήτη όσον αφορά στην αειφορία και τον κοινωνικό αντίκτυπο. Σε αυτόν συμπεριλήφθηκε και η Geely Auto, μοναδική εκπρόσωπος της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ως αναγνώριση της εξαιρετικής απόδοσης της εταιρείας στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνικής Ευθύνης και της Διακυβέρνησης (ESG). Μάλιστα, στη Geely Auto απονεμήθηκε ο τίτλος “Industry Mover”, ως κινητήριας δύναμης της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που ένας κατασκευαστής αυτοκινήτων από την Κίνα συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο. Τις προηγούμενες τρεις χρονιές η Geely Auto είχε συμπεριληφθεί στην έκδοση του καταλόγου της S&P Global για την Κίνα, με την εφετινή επιτυχία να αποτελεί ιδιαίτερη τιμή καθώς από τις 78 αυτοκινητοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως και αξιολογήθηκαν, μόλις οκτώ εξασφάλισαν μία θέση στον κατάλογο της S&P Global.

Το φετινό επίτευγμα της Geely Auto, επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση και τη συστηματική επένδυση της Geely Auto στην αριστεία ESG και την ηγετική της θέση στη βιώσιμη ανάπτυξη μεταξύ των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Ο δείκτης ESG (Environmental, Social, Governance) αντιπροσωπεύει την πλέον σύγχρονη εικόνα αειφορίας και κοινωνικού αποτυπώματος για μια εταιρεία. Αναδεικνύει την αίσθηση κοινωνικής ευθύνης που την διακρίνει και αποκτά ρόλο «σφραγίδας έγκρισης» για μεμονωμένους επενδυτές αλλά και μεγάλους επενδυτικούς οίκους με ιδιαίτερη ευαισθησία στον τομέα του ESG. Την ίδια στιγμή, αποτελεί απόδειξη ανώτερης εταιρικής δομής και εργασιακού περιβάλλοντος. Στη σημερινή, ιδιαίτερα ανταγωνιστική εποχή με το παγκόσμιο ενδιαφέρον να εστιάζεται έντονα σε πρακτικές αειφορίας για τις εταιρείες, μία καλή επίδοση σε δείκτες ESG έχει αντίστοιχη βαρύτητα όσο και αυτοί που αφορούν στην οικονομική κατάσταση ενός οργανισμού.

Το Global Sustainability Yearbook της S&P Global θεωρείται παγκοσμίως ίσως το πιο σημαντικό σημείο αναφοράς εταιρικής βιωσιμότητας. Για την εφετινή έκδοση αξιολογήθηκαν περισσότερες από 9.200 εταιρείες απ’ όλο τον κόσμο, με μόνο 848 εταιρείες από 59 κλάδους να συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο. Μεταξύ αυτών, 81 ήταν κινεζικές εταιρείες ενώ μόνο 15 έλαβαν τη διάκριση “Industry Mover”.