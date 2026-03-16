Ο Katsuta θριαμβευτής στο χαοτικό Ράλι Σαφάρι Κένυα

Με την παρθενική του νίκη για την TOYOTA GAZOO Racing-WRT

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Αυτοκινητο
Ο Katsuta θριαμβευτής στο χαοτικό Ράλι Σαφάρι Κένυα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Takamoto Katsuta και ο συνοδηγός του Aaron Johnston πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA στο Safari Rally Kenya, συνεχίζοντας το αήττητο σερί της Toyota GAZOO Racing World Rally Team στον επικό αφρικανικό αγώνα.

Ο Katsuta γίνεται ο δεύτερος Ιάπωνας οδηγός που κερδίζει έναν γύρο του WRC μετά τις νίκες του Kenjiro Shinozuka σε αφρικανικό έδαφος στο Ράλι Ακτής Ελεφαντοστού το 1991 και το 1992. Είναι επίσης ο δεύτερος Ιάπωνας οδηγός που κερδίζει το Safari μετά τον θρίαμβο του Yoshio Fujimoto με την Toyota το 1995, όταν η διοργάνωση διεξήχθη ως γύρος του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράλι 2-Litre.

Ο Katsuta θριαμβευτής στο χαοτικό Ράλι Σαφάρι Κένυα

Ενώ το Safari έχει τη φήμη ενός από τα πιο απαιτητικά ράλι στον κόσμο, ο Katsuta είχε πάντα εξαιρετικές επιδόσεις εκεί, έχοντας τερματίσει τρεις φορές στο βάθρο σε πέντε προηγούμενες συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης του εμφάνισης στο βάθρο του WRC το 2021. Πέρυσι, ο αγώνας τον έφερε επίσης σε δύσκολη θέση στο τέλος, όταν οι προσπάθειές του να κατακτήσει ένα ακόμη βάθρο κατέληξαν σε εγκατάλειψη.

Τι ακολουθεί;

Μετά από ένα χρόνο απουσίας, το Ράλι Κροατίας επιστρέφει στο ημερολόγιο του WRC από τις 9 έως τις 12 Απριλίου, με νέα έδρα την παραθαλάσσια πόλη Ριέκα. Οι απαιτητικοί ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι διαθέτουν ένα μείγμα γρήγορων και τεχνικών τμημάτων, καθώς και συνεχείς αλλαγές στην επιφάνεια και την πρόσφυση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤOYOTA
 |
TOYOTA GAZOO RACING-WRT
 |
TAKAMOTO KATSUTA
 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΡΑΛΙ ΚΕΝΥΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top