Η premium ηλεκτρική πρόταση της Zeekr συναντά το κοινό της Θεσσαλονίκης

Που μπορείτε να δείτε το Zeekr X

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.01.26 , 10:53 Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα, Κυριακή, τα καταστήματα
18.01.26 , 10:05 Δολοφονία Αγρίνιο: «Με σημάδευε μέσα από το αυτοκίνητο και φοβήθηκα»
18.01.26 , 09:16 Καιρός: Τσουχτερό κρύο για αρκετές μέρες – Χιόνια και στην Αττική
18.01.26 , 09:05 Opel SUV: Ολοκληρωμένη γκάμα και με προνομιακές τιμές
18.01.26 , 09:03 Άγιος Αθανάσιος: Σύμβολο της Ορθοδοξίας και προστάτης των πεζών
18.01.26 , 08:53 Μεγάλη φωτιά στο Πέραμα: «Αν δεν προλαβαίναμε, θα γινόταν ολοκαύτωμα»
18.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Ιανουαρίου
17.01.26 , 23:59 Πριγκίπισσα Ειρήνη: Νεκρώσιμο Τρισάγιο στη Μαδρίτη
17.01.26 , 23:48 Mercosur: Υπεγράφη η συμφωνία – Αγρότες και κτηνοτρόφοι σε έντονη ανησυχία
17.01.26 , 23:41 Πανάκριβο το ρύζι: Από 0,30 λεπτά φτάνει στο ράφι 3,5 ευρώ
17.01.26 , 23:30 Έκτακτη σύνοδος ΕΕ για δασμούς λόγω Γροιλανδίας μετά τις απειλές Τραμπ
17.01.26 , 23:21 Καρυστιανού: Η συνέντευξη για το κόμμα και οι εικόνες πίσω της
17.01.26 , 22:55 Πιερία: Ισόβια στη 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της
17.01.26 , 22:52 Πρώην μοντέλο στη σπείρα ληστειών: Οι ισχυρισμοί της και οι διάλογοι-σοκ
17.01.26 , 22:40 Ραγδαία επιδείνωση του καιρού: Πολικές θερμοκρασίες και χιόνια
Παραίτηση με αιχμές από «Καλημέρα Είπαμε;» - «Κάποια αντίο επιβάλλονται»
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Στράτος Τζώρτζογλου: Διαψεύδει τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα
Φερεντίνος: «Δεν ξέρω αν θα έκανα πρωινό τηλεοπτικά με την Καραβάτου»
Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή κίνηση από τον σύντροφό της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Η premium ηλεκτρική πρόταση της Zeekr συναντά το κοινό της Θεσσαλονίκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Zeekr δίνει δυναμικό «παρών» στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας στο Mediterranean Cosmos το Zeekr X, το αμιγώς ηλεκτρικό compact crossover που επαναπροσδιορίζει την καθημερινή μετακίνηση μέσα από premium σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και υψηλές επιδόσεις.Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του εμπορικού κέντρου, το κοινό έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά το Zeekr X, αλλά και να πραγματοποιήσει test drive τόσο με το Zeekr X όσο και με το δημοφιλές Zeekr 7X, βιώνοντας στην πράξη τη φιλοσοφία της Zeekr γύρω από την ηλεκτροκίνηση χωρίς συμβιβασμούς.

Η premium ηλεκτρική πρόταση της Zeekr συναντά το κοινό της Θεσσαλονίκης

Το Zeekr X ξεχωρίζει για τον τολμηρό, σύγχρονο σχεδιασμό του και το έντονο ευρωπαϊκό του DNA, καθώς έχει σχεδιαστεί και εξελιχθεί στα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης της Zeekr στη Σουηδία. Εκεί, η σκανδιναβική αισθητική συναντά τη λειτουργικότητα και την τεχνολογική καινοτομία, δημιουργώντας ένα όχημα που ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κοινού.

Το εσωτερικό του μοντέλου αποτυπώνει την ίδια φιλοσοφία, με υψηλής ποιότητας υλικά, μινιμαλιστική σχεδίαση και ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής. Η ισχυρή ηλεκτρική του απόδοση, η άμεση επιτάχυνση και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού το καθιστούν ιδανικό τόσο για την πόλη όσο και για αποδράσεις εκτός αυτής.Το Zeekr X διατίθεται με το ειδικό πρόγραμμα “Zeekr Xtreme Value 50”, με τιμή από €32.990 (συμπεριλαμβανομένου του οφέλους του προγράμματος ΚΗ3) ή με προνομιακή χρηματοδότηση με 0% επιτόκιο και €288 τον μήνα, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών οχημάτων.

Η παρουσία του Zeekr X στο Mediterranean Cosmos αποτελεί ακόμα ένα βήμα της Zeekr για τη σύσταση μιας νέας σχέσης με το κοινό της Βόρειας Ελλάδας, βασισμένης στην καινοτομία, την αισθητική και τη βιώσιμη κινητικότητα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ZEEKR
 |
ZEEKR X
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top