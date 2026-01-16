Jeep Compass PHEV 4xe και Jeep Avenger: Νέες τιμές στη Βελμάρ

Η Jeep Βελμάρ προσφέρει το Jeep Compass PHEV, τετρακίνητο, με 240 HP και πλούσιο εξοπλισμό, με όφελος €10.000 και τιμή από €37.500, καθώς και το Jeep Avenger με όφελος 2.000€ και τιμή από 21.990€.

Η Jeep Βελμάρ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής αυτοκινήτων Jeep, παρουσιάζει το Jeep Compass PHEV 4xe, ένα πανίσχυρο SUV με 240 HP, αυτόματο κιβώτιο και κορυφαία τετρακίνηση αντάξια του ονόματος της μάρκας. Τώρα, το Jeep Compass PHEV 4xe γίνεται πιο προσιτό από ποτέ καθώς συνοδεύεται από προωθητική ενέργεια ύψους €10.000 και τιμή από €37.500 για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude. Όλες οι εκδόσεις του Jeep Compass PHEV 4xe είναι ετοιμοπαράδοτες και συνοδεύονται από: 4ετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη, 8ετή για την μπαταρία υψηλής τάσης του υβριδικού συστήματος και 4ετή οδική βοήθεια.

Το Jeep Compass PHEV 4xe πλέον γίνεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στην κατηγορία του διαθέτοντας παράλληλα πολύ πλούσιο βασικό εξοπλισμό όπως: ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25” και infotainment με οθόνη αφής 10,1”, ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay, εμπρός και πίσω φώτα LED, ζάντες αλουμινίου 18”, keyless entry, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, ενεργό cruise control και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες.

Επιπλέον, ανεξάρτητα από το επίπεδο εξοπλισμού ο φόρος χρήσης του Compass PHEV 4xe ως εταιρικό αυτοκίνητο είναι μηδενικός.Παράλληλα προωθητική ενέργεια ισχύει και για το Jeep Avenger που διατίθεται πλέον από €21.990 με όφελος έως €2.000. Οι νέες προωθητικές ενέργειες που συνοδεύουν τις θερμικές, υβριδικές και τετρακίνητες εκδόσεις του Jeep Avenger, αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της έτσι κι αλλιώς πολύ πετυχημένης εμπορικής πορείας που μετρά πάνω από 200.000 πωλήσεις. Το τελικό όφελος για τον πελάτη μπορεί να φτάσει στις €2.000 και αφορά σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού.

Με κόμπακτ διαστάσεις για ευκολία στην πόλη αλλά και αυθεντικό χαρακτήρα Jeep που συναρπάζει, το Jeep Avenger αποτελεί μια μοναδική επιλογή με στιλ αλλά και ικανότητα στην κατηγορία των B-SUV. Ετοιμοπαράδοτο και δυναμικό, το Jeep Avenger συνοδεύεται ακόμα από 4ετή εγγύηση μηχανικών μερών και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια, ενώ διαθέτει πολλές επιλογές εξατομίκευσης ώστε ο κάθε πελάτης να κάνει το αυτοκίνητο του ξεχωριστό.