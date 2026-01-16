Jeep Compass PHEV 4xe και Jeep Avenger: Νέες τιμές στη Βελμάρ

Με πλούσιο εξοπλισμό και πολλά ατού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.01.26 , 11:04 Ο Γιάννης Σπαλιάρας έβαλε τέλος στα σενάρια χωρισμού από τη σύντροφό του
16.01.26 , 11:02 Geely EX5: Η νέα τιμή που σε προσκαλεί
16.01.26 , 10:50 MasterChef: Ο ανιψιός γνωστού τραγουδιστή διεκδικεί τη λευκή ποδιά
16.01.26 , 10:27 Ξενοδοχείο στη Σελήνη ως το 2032- Ξεκίνησαν οι κρατήσεις με 1 εκατ. δολάρια
16.01.26 , 10:25 VW επαγγελματικά οχήματα: Iστορικό ρεκόρ για το Multivan
16.01.26 , 10:21 Σαρωτικές αλλαγές στο MasterChef: Δύο σπίτια και ομαδική αποχώρηση!
16.01.26 , 10:20 Η Ματσάδο πρόσφερε στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε
16.01.26 , 10:09 Η premium ηλεκτρική πρόταση της Zeekr συναντά το κοινό της Θεσσαλονίκης
16.01.26 , 10:08 Jeep Compass PHEV 4xe και Jeep Avenger: Νέες τιμές στη Βελμάρ
16.01.26 , 10:07 Παπανώτας για Μαγγίρα: «Δεν είπα ότι ήταν άλουστη, είπα ότι φαίνεται»
16.01.26 , 09:59 Είδαμε το «Σλάντεκ», ένα πολιτικό δράμα-γροθιά στο στομάχι
16.01.26 , 09:53 Tα δύο μεγάλα ονόματα που ακούγονται για τον Ολυμπιακό
16.01.26 , 09:36 Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
16.01.26 , 09:35 Πιερίδη για Κωνσταντάρα: «Δε θα ξαναέκανα μαζί του εκπομπή... »
16.01.26 , 09:24 Θεσσαλονίκη: 24χρονη μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε 15 οχήματα
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Τραγική κατάληξη στο Μαρούσι: Νεκρός ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Στράτος Τζώρτζογλου: Διαψεύδει τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα
Κωνσταντίνος Αργυρός: Άνοιξε δική του δισκογραφική εταιρεία
Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του!»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Jeep Compass PHEV 4xe και Jeep Avenger: Νέες τιμές στη Βελμάρ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Jeep Βελμάρ προσφέρει το Jeep Compass PHEV, τετρακίνητο, με 240 HP και πλούσιο εξοπλισμό, με όφελος €10.000 και τιμή από €37.500, καθώς και το Jeep Avenger με όφελος 2.000€ και τιμή από 21.990€.

Η Jeep Βελμάρ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής αυτοκινήτων Jeep, παρουσιάζει το Jeep Compass PHEV 4xe, ένα πανίσχυρο SUV με 240 HP, αυτόματο κιβώτιο και κορυφαία τετρακίνηση αντάξια του ονόματος της μάρκας. Τώρα, το Jeep Compass PHEV 4xe γίνεται πιο προσιτό από ποτέ καθώς συνοδεύεται από προωθητική ενέργεια ύψους €10.000 και τιμή από €37.500 για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude. Όλες οι εκδόσεις του Jeep Compass PHEV 4xe είναι ετοιμοπαράδοτες και συνοδεύονται από: 4ετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη, 8ετή για την μπαταρία υψηλής τάσης του υβριδικού συστήματος και 4ετή οδική βοήθεια.

Jeep Compass PHEV 4xe και Jeep Avenger: Νέες τιμές στη Βελμάρ

Το Jeep Compass PHEV 4xe πλέον γίνεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στην κατηγορία του διαθέτοντας παράλληλα πολύ πλούσιο βασικό εξοπλισμό όπως: ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25” και infotainment με οθόνη αφής 10,1”, ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay, εμπρός και πίσω φώτα LED, ζάντες αλουμινίου 18”, keyless entry, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, ενεργό cruise control και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες.

Επιπλέον, ανεξάρτητα από το επίπεδο εξοπλισμού ο φόρος χρήσης του Compass PHEV 4xe ως εταιρικό αυτοκίνητο είναι μηδενικός.Παράλληλα προωθητική ενέργεια ισχύει και για το Jeep Avenger που διατίθεται πλέον από €21.990 με όφελος έως €2.000. Οι νέες προωθητικές ενέργειες που συνοδεύουν τις θερμικές, υβριδικές και τετρακίνητες εκδόσεις του Jeep Avenger, αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της έτσι κι αλλιώς πολύ πετυχημένης εμπορικής πορείας που μετρά πάνω από 200.000 πωλήσεις. Το τελικό όφελος για τον πελάτη μπορεί να φτάσει στις €2.000 και αφορά σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού.

Με κόμπακτ διαστάσεις για ευκολία στην πόλη αλλά και αυθεντικό χαρακτήρα Jeep που συναρπάζει, το Jeep Avenger αποτελεί μια μοναδική επιλογή με στιλ αλλά και ικανότητα στην κατηγορία των B-SUV. Ετοιμοπαράδοτο και δυναμικό, το Jeep Avenger συνοδεύεται ακόμα από 4ετή εγγύηση μηχανικών μερών και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια, ενώ διαθέτει πολλές επιλογές εξατομίκευσης ώστε ο κάθε πελάτης να κάνει το αυτοκίνητο του ξεχωριστό.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
JEEP
 |
JEEP COMPASS PHEV 4XE
 |
JEEP AVENGER
 |
ΒΕΛΜΑΡ
 |
ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top