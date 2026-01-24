Το πρόγραμμα των Κυπέλλων Δεξιοτεχνιών του 2026

Δείτε αναλυτικά τις τοποθεσίες και τις ημερομηνίες

Πρώτη Δημοσίευση: 18.01.26, 18:37
Το πρόγραμμα των Κυπέλλων Δεξιοτεχνιών του 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ΟΜΑΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των Κυπέλλων Δεξιοτεχνιών της φετινής χρονιάς. Ο θεσμός του Κυπέλλου Δεξιοτεχνιών Νοτίου Ελλάδος περιλαμβάνει 5 αγώνες, ενώ το Κύπελλο Δεξιοτεχνιών Βορείου Ελλάδος απαρτίζεται από 10 διοργανώσεις.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η πρεμιέρα του θεσμού θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο στις 10 Μαΐου, με τον Πύργο να φιλοξενεί τον δεύτερο αγώνα στις 7 Ιουνίου. Στις 5 Ιουλίου, στο Βραχάτι θα διεξαχθεί η τρίτη συνάντηση της χρονιάς, με τον αγώνα στην Καλαμάτα να είναι προγραμματισμένος για τις 13 Σεπτεμβρίου. Στις 25 Οκτωβρίου θα δοθεί η συνέχεια στον Πύργο, ενώ στο Ναύπλιο θα πραγματοποιηθεί ο πέμπτος γύρος του θεσμού στις 6 Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμα του Κυπέλλου Δεξιοτεχνιών Νοτίου Ελλάδος απαρτίζεται από τους εξής αγώνες:
- Αγρίνιο (10 Μαΐου )- Πύργος (7 Ιουνίου) - Βραχάτι (5 Ιουλίου) - Καλαμάτα (13 Σεπτεμβρίου) - Πύργος (25 Οκτωβρίου) - Ναύπλιο (6 Δεκεμβρίου)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Κυπέλλου Δεξιοτεχνιών Βορείου Ελλάδος με 10 αγώνες να απαρτίζουν το καλεντάρι του θεσμού. Η αρχή θα γίνει στην Ξάνθη στις 22 Μαρτίου, ενώ μία εβδομάδα μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα στις 19 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος αγώνας στον Βελβεντό. Η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει την τρίτη συνάντηση της χρονιάς στις 10 Μαΐου, με το αγώνα στο Σουφλί να είναι προγραμματισμένος για τις 7 Ιουνίου. Στις 21 Ιουνίου, θα λάβει χώρα ο πέμπτος γύρος του θεσμού στην Πτολεμαΐδα και θα ακολουθήσει ο αγώνας στην Κοζάνη στις 5 Ιουλίου. Επόμενος σταθμός του Κυπέλλου είναι το Κιλκίς στις 30 Αυγούστου και ακολουθεί η Δράμα (4 Οκτωβρίου) και η Θεσσαλονίκη (25 Οκτωβρίου). Η αυλαία του θεσμού θα πέσει στη Φλώρινα στις 8 Νοεμβρίου.

Συνοπτικά, το καλεντάρι του Κυπέλλου Δεξιοτεχνιών Βορείου Ελλάδος έχει ως εξής:
- Ξάνθη (22 Μαρτίου)- Βελβεντός (19 Απριλίου)- Αλεξανδρούπολη (10 Μαΐου)- Σουφλί (7 Ιουνίου)- Πτολεμαΐδα (21 Ιουνίου)- Κοζάνη (5 Ιουλίου)- Κιλκίς (30 Αυγούστου)- Δράμα (4 Οκτωβρίου)- Θεσσαλονίκη (25 Οκτωβρίου)- Φλώρινα (8 Νοεμβρίου)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΩΝ 2026
 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
