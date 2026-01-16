BMW Group: Παρήγαγε πάνω από ένα εκατομμύριο οχήματα στη Γερμανία

Τα εργοστάσια που είναι πυλώνες της εταιρείας

BMW Group: Παρήγαγε πάνω από ένα εκατομμύριο οχήματα στη Γερμανία
Πρώτη Δημοσίευση: 09.01.26, 20:05
BMW Group: Παρήγαγε πάνω από ένα εκατομμύριο οχήματα στη Γερμανία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το 2025, το BMW Group παρήγαγε και πάλι περισσότερα από ένα εκατομμύριο οχήματα στα εργοστάσιά του στη Γερμανία. Αυτό σημαίνει ότι ένα στα τέσσερα οχήματα που κατασκευάζονται στη Γερμανία προέρχεται από εργοστάσιο του Ομίλου BMW. Σύμφωνα με την Ένωση Γερμανικών Αυτοκινητοβιομηχανιών (VDA), την ίδια περίοδο κατασκευάστηκαν συνολικά 4,15 εκατομμύρια οχήματα στη Γερμανία.

BMW Group: Παρήγαγε πάνω από ένα εκατομμύριο οχήματα στη Γερμανία

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία συνδυάζει μοναδική τεχνογνωσία, πλούσια εμπειρία και ισχυρή αυτοκινητιστική κουλτούρα — χαρακτηριστικά που λίγες περιοχές στον κόσμο διαθέτουν. Τα εργοστάσια του BMW Group στο Dingolfing, τη Λειψία, το Μόναχο και το Regensburg αποτελούν ισχυρούς πυλώνες του παγκόσμιου δικτύου παραγωγής της εταιρείας. Αυτό βασίζεται σε μια σαφή στρατηγική κατεύθυνση, ευθυγραμμισμένη με το BMW iFACTORY, με απλοποιημένες δομές, αποτελεσματικές διαδικασίες και υψηλή ευελιξία σε κάθε εργοστάσιο. Το BMW iFACTORY θέτει το πρότυπο παραγωγής σε όλες τις τοποθεσίες του παγκόσμιου δικτύου.

BMW Group: Παρήγαγε πάνω από ένα εκατομμύριο οχήματα στη Γερμανία

Σε όλα τα γερμανικά εργοστάσια, οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, plug-in υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα παράγονται στην ίδια γραμμή. Με αυτή την ευέλικτη δομή, η παραγωγή του BMW Group μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις διακυμάνσεις της ζήτησης και στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Λειτουργεί, επομένως, ως ακρογωνιαίος λίθος που υποστηρίζει την ανθεκτικότητα ολόκληρης της εταιρείας, αλλά και ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν δυναμικά εξελισσόμενο κλάδο.

BMW Group: Παρήγαγε πάνω από ένα εκατομμύριο οχήματα στη Γερμανία

Τα οχήματα που κατασκευάζονται στα γερμανικά εργοστάσια προορίζονται κυρίως για την ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με την αρχή της παγκόσμιας κατανομής της προστιθέμενης αξίας. Στην Αμερική και την Κίνα, οι όγκοι παραγωγής αντιστοιχούν περίπου στις πωλήσεις σε αυτές τις περιοχές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
