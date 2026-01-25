BMW: Γιατί χαμογελούν οι εργαζόμενοι της

Μια σαφής στρατηγική, συναρπαστικά προϊόντα και ικανή ηγεσία είναι καθοριστικοί παράγοντες για την ελκυστικότητα των εργοδοτών σήμερα. Ιδιαίτερα σε περιόδους παγκόσμιας και οικονομικής αβεβαιότητας, το BMW Group αποδεικνύεται αξιόπιστος συνεργάτης για τους εργαζομένους του. Πολλές πρόσφατες μελέτες το επιβεβαιώνουν και ανέδειξαν για άλλη μια φορά το BMW Group ως έναν από τους πιο ελκυστικούς εργοδότες το 2025.

Στο Trendence Professionals Barometer 2025, το BMW Group κατέκτησε για 14η συνεχόμενη φορά την πρώτη θέση. Η μελέτη συγκαταλέγεται στις κορυφαίες έρευνες σχετικά με την ελκυστικότητα των εργοδοτών και βασίζεται σε δείγμα περίπου 18.000 επαγγελματιών στη Γερμανία. Παράλληλα, το BMW Group κατέλαβε και πάλι κορυφαίες θέσεις σε άλλες σημαντικές κατατάξεις, όπως «Οι Πιο Ελκυστικοί Εργοδότες στην Ευρώπη» (Most Attractive Employers in Europe) της Universum και η διεθνής κατάταξη του Forbes «Οι Καλύτεροι Εργοδότες στον Κόσμο (World’s Best Employers).

Το BMW Group προσφέρει στους εργαζομένους του όχι μόνο premium προϊόντα, αλλά και συναρπαστικούς τομείς δραστηριοποίησης σε μελλοντικά θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ηλεκτροκίνηση και η ψηφιοποίηση. Το πακέτο συμπληρώνεται από αμοιβές άνω του μέσου όρου, εκτενή πρόσθετα οφέλη, παροχές κινητικότητας και υγείας, καθώς και ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.