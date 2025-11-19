Opel Mokka GSE Rally: Υπόσχεται μια συναρπαστική σεζόν

Το ADAC Opel GSE Rally Cup του 2026

Opel Mokka GSE Rally: Υπόσχεται μια συναρπαστική σεζόν
Η Opel και η ADAC ανακοίνωσαν συναρπαστικές αλλαγές για τη σεζόν 2026. Στο εξής, το πρώτο στον κόσμο ηλεκτρικό κύπελλο rally ενιαίου τύπου θα ονομάζεται ADAC Opel GSE Rally Cup. Επιπλέον, οι αναμετρήσεις θα γίνονται με το νέο Opel Mokka GSE Rally, το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο που αναπτύχθηκε σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς eRally5 της FIA. Η σεζόν 2026 του GSE Rally Cup θα διεξαχθεί σε επτά γύρους σε έξι διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, ξεκινώντας τον Μάιο με το ELE Rally στο Eindhoven της Ολλανδίας.

Η Rebecca Reinermann, Vice President Marketing Opel & Vauxhall, δήλωσε: «Με το ADAC Opel Electric Rally Cup, η Opel και η ADAC δημιούργησαν το πρώτο στον κόσμο ηλεκτρικό κύπελλο rally με οχήματα ενός κατασκευαστή. Πέντε επιτυχημένες σεζόν απέδειξαν ότι ο βιώσιμος μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι εφικτός, συνδυάζοντας ισχυρές επιδόσεις και συναρπαστικό θέαμα. Το Corsa απέδειξε ότι το ηλεκτρικό του σύστημα κίνησης είναι απόλυτα αξιόπιστο, ακόμη και σε συνθήκες rally. Με το νέο Mokka GSE Rally, συνεχίζουμε αυτή την επιτυχία με διπλάσια δύναμη και ακόμη περισσότερες προοπτικές για τους νέους οδηγούς».

Οι ομάδες και οι οδηγοί θα έχουν σύντομα στη διάθεσή τους το Mokka GSE Rally, με μέγιστη ισχύ 207 kW (281 hp) — υπερδιπλάσια σε σχέση με το Corsa Rally Electric (100 kW/136 hp).Η ροπή των 345 Nm, το διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης πολλαπλών δίσκων, το αγωνιστικό κιβώτιο και η ανάρτηση Bilstein εγγυώνται κορυφαία δυναμική συμπεριφορά και απόδοση επιπέδου Rally4. Η μπαταρία χωρητικότητας 54 kWh προέρχεται από το μοντέλο παραγωγής, ενώ το λογισμικό διαχείρισης κινητήρα και μπαταρίας έχει βελτιστοποιηθεί για μέγιστη αποδοτικότητα και επιδόσεις αγωνιστικού επιπέδου.

Όπως και το Corsa Rally Electric, το νέο Mokka GSE Rally πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, με κλωβό ασφαλείας πιστοποιημένο από τη FIA, αγωνιστικά καθίσματα με ζώνες έξι σημείων, προστασία μπαταρίας, αισθητήρες αποσύνδεσης υψηλής τάσης, καθώς και σύστημα πυρόσβεσης με μη αγώγιμο υλικό.

Η συνεργασία Opel–ADAC αποτελεί υπόδειγμα επιτυχούς ανάδειξης νέων οδηγών. Από το 2013, 224 άνδρες και γυναίκες οδηγοί από 22 χώρες έχουν κάνει τα πρώτα τους βήματα στους επαγγελματικούς αγώνες rally μέσα από το πρόγραμμα της Opel. Οι καλύτεροι προωθούνται στην ADAC Opel Rally Junior Team, όπου αγωνίζονται με το Opel Corsa Rally4 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων (JERC).

OPEL
OPEL MOKKA GSE RALLY
ADAC OPEL GSE RALLY CUP 2026
