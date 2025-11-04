Star Automotive Ελλάς: Στην πράξη εκπαιδευτικά σεμινάρια μηχανοτρονικής

Το πρόγραμμα "Mercedes‑Benz Mechatronic Technicians"

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.25 , 16:12 Τζένη Μπαλατσινού: Τα λόγια αγάπης του Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά της
04.11.25 , 15:56 Βορίζια: Κοινός Συγγενής Λέει Πώς Ξεκίνησε Η Βεντέτα
04.11.25 , 15:53 Ηθοποιός της σειράς «Να μ' αγαπάς» θα γίνει μπαμπάς σε λίγες μέρες!
04.11.25 , 15:44 Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»
04.11.25 , 15:10 Ελισάβετ Μουτάφη: «Η βάφτιση του γιου μας θα γίνει πιο εναλλακτικά»
04.11.25 , 14:58 Εκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 6/11 - Τι θα γίνει με τα σχολεία
04.11.25 , 14:33 Βορίζια: «Από την πλευρά μας δεν υπάρχει τίποτα, μόνο καλοσύνη»
04.11.25 , 14:27 Κατερίνα Καινούργιου: Το ροζ μπαλόνι κι η... σπόντα του καλεσμένου
04.11.25 , 14:08 Κίλι Σφακιανάκη: «Ήταν επιθετική μορφή της νόσου και μη αναστρέψιμη»
04.11.25 , 13:40 Βορίζια: «Εκτέλεσαν τον γιο μου εν ψυχρώ, να φύγουν από το χωριό»
04.11.25 , 13:40 Cash or Trash: Η δημοσιογράφος Σοφία Τσίπα έχει ένα... σεκρετέρ!
04.11.25 , 13:31 Star Automotive Ελλάς: Στην πράξη εκπαιδευτικά σεμινάρια μηχανοτρονικής
04.11.25 , 13:23 Anubis: Έριξαν φόλα στον Echo, τον διάσημο σκύλο έρευνας και διάσωσης
04.11.25 , 13:21 Στο Προεδρικό Μέγαρο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
04.11.25 , 13:15 Σιμώνη Χριστοδούλου: Η κόρη, η επιλόχειος κατάθλιψη και το πρόβλημα υγείας
Κατερίνα Καινούργιου: Το ροζ μπαλόνι κι η... σπόντα του καλεσμένου
Κίλι Σφακιανάκη: «Ήταν επιθετική μορφή της νόσου και μη αναστρέψιμη»
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»
Βορίζια: «Εκτέλεσαν τον γιο μου εν ψυχρώ, να φύγουν από το χωριό»
Ελισάβετ Μουτάφη: «Η βάφτιση του γιου μας θα γίνει πιο εναλλακτικά»
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Κίλι Σφακιανάκη: Ο γάμος στην Αγγλία και το ημιυπόγειο στην Καλλιθέα
Ηθοποιός της σειράς «Να μ' αγαπάς» θα γίνει μπαμπάς σε λίγες μέρες!
Anubis: Έριξαν φόλα στον Echo, τον διάσημο σκύλο έρευνας και διάσωσης
Βορίζια: «Κατέρρευσε» η αδελφή της 56χρονης στην κηδεία της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Star Automotive Ελλάς: Στην πράξη εκπαιδευτικά σεμινάρια μηχανοτρονικής
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία εκπροσωπεί τη Mercedes‑Benz, τη smart, τη Fuso και τα λεωφορεία Setra στην Ελλάδα, με πολυετή παρουσία και υψηλά πρότυπα τεχνολογίας και ποιότητας, ενώνει τις δυνάμεις της με τον ΟΜΗΡΟ, τη Μοναδική Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Ελλάδας με 1ο Παγκόσμιο Βραβείο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία και παρουσιάζουν το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μηχανοτρονικής: "Mercedes‑Benz Mechatronic Technicians".

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Star Automotive Ελλάς και στοχεύει στη δημιουργία εξειδικευμένων επαγγελματιών υψηλής τεχνολογικής κατάρτισης, ικανών να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας της Αυτοκίνησης - Ηλεκτροκίνησης - Βαρέων Οχημάτων, η οποία παρουσιάζει τεράστια ανάπτυξη και δυναμική τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Ετήσιο πρόγραμμα για αποφοίτους Μηχανοτρονικής με τον τίτλο "Mercedes‑Benz Mechatronic Technicians".Εκπαιδευτικά σεμινάρια για νεοεισερχόμενους σπουδαστές Μηχανοτρονικής.
Πρόσβαση σε εκπαιδευτικά οχήματα.

Υλικό εκπαίδευσης: κινητήρες, εξαρτήματα, τεχνικά εγχειρίδια της Mercedes-Benz.
Εκπαιδευτικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις συνεργείων της Star Automotive Ελλάς.
Σεμινάρια & πρακτική εκπαίδευση βασισμένα στη φιλοσοφία και τα πρότυπα του Δικτύου της Star Automotive Ελλάς.
Στόχος της συνεργασίας είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των σπουδαστών του τομέα Τεχνικών Επαγγελμάτων στην ειδικότητα Τεχνικός Μηχανοτρονικής Οχημάτων.

Παράλληλα, μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης Εργασίας, η Star Automotive Ελλάς θα προσφέρει στους αποφοίτους ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής απασχόλησης, συμμετέχοντας στον θεσμό των Ημερών Καριέρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε σπουδαστή να περάσει από συνέντευξη και να ενταχθεί στην ομάδα της εταιρείας.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
STAR AUTOMOTIVE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΗΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top