Οδηγούμε την ανανεωμένη BMW 320d MHEV

BMW Σειρά 3. Ο τίτλος «αγαπημένη των οδηγών», θα συμπληρώσουμε των Ελλήνων, αποτελεί μια πραγματικότητα. «Μπέμπα» είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι Έλληνες οδηγοί για να περιγράψουν την Βαυαρική μπερλίνα που εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς στην ακτηγορία της.

Ουσιαστικά το μοντέλο αποτελεί τον πυρήνα της μάρκας, με κύρια χαρακτηρτιστικά την οδηγική απόλαυση, την σπορτίβικη εμφάνιση αλλά και την δυναμική συμπεριφορά. Οι αισθητικές αλλά και ουσιαστικές αλλαγές που έκαναν και σε επίπεδο τεχνολογίας, με το τελευταίας γενιάς BMW Operating System 8.5, έκαναν το μοντέλο της δοκιμής μας BMW 320d πιο ελκυστικό.

Ο κύριος Κωνσταντίνος Διαμαντής επικεφαλής των δημοσίων σχέσεων της Ελληνικής αντιπροσωπείας μας έδωσε για δοκιμή την BMW 320 d MHEV μια έκδοση που αποδεικνύει ότι οι Βαυαροί κάνουν καλά που επιμένουν στους κινητήρες diesel.



Η νέα BMW 320 d MHEV είναι ένα sedan με ιδιαίτερα δυναμική σχεδίαση. Μπροστά ξεχωρίζει η μεγάλη μάσκα νεφρών με τους διπλούς εννιαίους προβολείς Full LED οι οποίοι αποτελούν το σήμα κατατεθέν της μάρκας.Το μακρύ καπό, οι εντυπωσιακοί μπροστινοί και πίσω προφυλακτήρες υπογραμμίζουν το δυναμικό προφίλ που τονίζεται περισσότερο από το προαιρετικό πακέτο M Sport.

Στο πίσω μέρος ξεχωρίζουν τα μακρόστενα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED τα οποία συνεισφέρουν οπτικά ακόμη περισσότερο στο πλάτος του αυτοκινήτου. Τα νέα εξωτερικά χρώματα και οι ζάντες ελαφρού κράματος τονίζουν ακόμη περισσότερο τον σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Το εσωτερικό αποπνέει πολυτέλεια, υψηλή ποιότητα κατασκευής και προηγμένη τεχνολογία.Τα μπάκετ δερμάτινα καθίσματα νιώθεις ότι «αγκαλιάζουν» οδηγό και επιβάτες. Από την θέση του οδηγού αισθανθήκαμε ιδιαίτερα άνετα καθώς νομίζαμε ότι το αυτοκίνητο ουσιαστικά «κτίστηκε» γύρω μας.

Το πακέτο M Sport περιλαμβάνει τώρα δερμάτινο τιμόνι M σε σχεδίαση τριών ακτίνων με επίπεδο κάτω τμήμα και διακριτική σήμανση για τη θέση της ευθείας. Τα φωτιζόμενα πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών και τα αλουμινένια paddles πίσω από την στεφάνη του τιμονιού , τα οποία είναι πλέον στάνταρ, επιτρέπουν ιδιαίτερα γρήγορες χειροκίνητες αλλαγές ταχυτήτων .

Η υψηλή τεχνολογία έκανε την εμφάνιση μας μπροστά στα μάτια μας με το τελευταίας γενιάς του BMW iDrive με QuickSelect που βασίζεται στο BMW Operating System 8.5. Η φιλοσοφία λειτουργίας επικεντρώνεται στην αφή και τη φυσική γλώσσα, και επιτρέπει την περαιτέρω μείωση του αριθμού των φυσικών κουμπιών και χειριστηρίων στο cockpit.

Η επιλογή της θερμοκρασίας, η ταχύτητα του ανεμιστήρα, η θέρμανση των καθισμάτων και – εφόσον υπάρχει – εκείνη του τιμονιού μπορούν πλέον να ρυθμίζονται μέσω της κυρτής οθόνης BMW Curved Display ή με φωνητική εντολή μέσω του BMW Intelligent Personal Assistant.

Το προαιρετικό BMW Live Cockpit Professional προσθέτει όχι μόνο το ιδιαίτερα λειτουργικό με πολλές ενδείξεις BMW Head-Up Display, αλλά και τη λειτουργία Augmented View. Το σύστημα πλοήγησης BMW Maps αποτελεί μέρος του BMW Live Cockpit Plus.

Νέα χειριστήρια ρύθμισης των περσίδων εξαερισμού στο κέντρο του πίνακα οργάνων και στην πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού επιτρέπουν τη ρύθμιση της έντασης και της κατεύθυνσης της ροής του αέρα με περιστροφικές και κατακόρυφες κινήσεις.

Ενδιαφέρουσα είναι και η δυνατότητα να αλλάξεις τον εσωτερικό φωτισμό του αυτοκινήτου μέσω της κεντρικής οθόνης. Στην τμήμα της οθόνης που βρίσκεται στην πλευρά του οδηγού υπάρχει μια μπάρα με widget για πρόσβαση π.χ. σε λειτουργίες πολυμέσων ή τηλεφώνου, στις οποίες μπορεί να περιηγηθεί κάποιος με κάθετες κινήσεις swipe.

Με οριζόντιο swipe ενός widget εμφανίζονται στη συνέχεια πρόσθετες σχετικές πληροφορίες και επιλογές ρυθμίσεων. Η μπάρα με τα widget μπορεί να εξατομικευτεί με την εγκατάσταση νέων, την αφαίρεση των υφιστάμενων ή την αναδιάταξή τους.

Το εικονίδιο αρχικής οθόνης που βρίσκεται στο κάτω άκρο της επιτρέπει την επιστροφή στο αρχικό μενού από οποιαδήποτε εφαρμογή με ένα απλό πάτημα. Τα εικονίδια για άμεση πρόσβαση στο μενού ελέγχου του συστήματος κλιματισμού, στο μενού «All Apps» και, εάν είναι ενεργοποιημένα, στα Apple CarPlay και Android AutoTM βρίσκονται τώρα επίσης δίπλα στο εικονίδιο Home.



Η άφιξη του BMW Operating System 8.5 διευκολύνει την εξατομίκευση της εμπειρίας καθώς απλοποιεί τη διαδικασία σύνδεσης του οχήματος με το BMW ID και την εφαρμογή My BMW App. Συνδέεσαι αρχικά με το BMW ID τους σαρώνοντας έναν κωδικό QR με το smartphone σου.

Στη συνέχεια, το προσωπικό προφίλ εισάγεται αυτόματα και φορτώνονται οι συγχρονισμένες ρυθμίσεις, ενώ το κλειδί που ανιχνεύεται κοντά στο αυτοκίνητο συσχετίζεται με το BMW ID.



Η πλούσια ομπρέλλα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού αυξάνει τα επίπεδα άνεσης. Το σύστημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης με αυτόματο φρενάρισμα , το Cruise Control με λειτουργία πέδησης και η νέα λειτουργία Intelligent Speed Assistance είναι μερικά από τα στοιχεία του βασικού εξοπλισμού.

Το πρόσθετο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει είναι το Driving Assistant Professional που περιλαμβάνει το Steering and Lane Control Assistant και το Active Cruise Control με λειτουργία Stop&Go, καθώς και αυτόματο Speed Limit Assist, έλεγχο ταχύτητας διαδρομής, αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, Evasion Assistant, Crossroads Warning με λειτουργία πέδησης στην πόλη, Wrong-way Warning και Front Crossing Traffic Warning.



Οι χώροι των επιβατών χαρακτηρίζονται άνετοι με την εργονομία και την πρακτικότητα να είναι και αυτή σε πολύ καλά επίπεδα με πολλές θήκες για τα μικροαντικείμενα σας. Για τις αποσκευές σας υπάρχουν στο πόρτμπαγκάζ διαθέσιμα 480 λίτρα.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη γκάμα της BMW Σειράς 3 είναι η μεγάλη ποικιλία των προσφερόμενων κινητήριων μονάδων. Αντίθετα στο ρεύμα της εποχής η BMW Σειρά 3 έχει κινητήρες diesel όπως στην έκδοση της δοκιμής μας 320d.

Στην «καρδιά» της «μπέμπας» έχει τοποθετηθεί δίλιτρος diessel κινητήρας με δύο τούρμπο με απόδοση 190 ίππους στις 4000 σ.α.λ. και την ροπή στρέψης 400 Nm να εμφανίζεται στην κλίμακα 1.750-2.400 σ.α.λ.



Συμπαραστάτης είναι ένα ήπιο υβριδικό σύστημα 48V με ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 11 ίππων, Η φόρτιση γίνεται και μέσω του φρεναρίσματος.. Η κίνηση μεταφέρεται στους πίσω τροχούς με το έξυπνο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με τις 8 σχέσεις με το νέο επιλογέα και την ιδανική κλιμάκωση.

Ο επιλογέας του κιβωτίου ταχυτήτων Steptronic, είναι διαίτερα λεπτός και έχει τοποθετηθεί στην κεντρική κονσόλα, στο λεγόμενο πάνελ ελέγχου μαζί με το iDrive Controller, τα Driving Experience Control, το Start/Stop και το χειρόφρενο.

Είναι ένα από τα καλύτερα κιβώτια ταχυτήτων που έχουμε δοκιμάσει. Στην πραγματικότητα δεν καταλαβαίνεις την συμπαράσαση του ήπια υβριδικού συστήματος στις χαμηλές στροφές καθώς η ροπή του diesel είναι πραγματικά μεγάλη. Η προσφορά του έχει προσανατολιστεί στα επιμέρους συστήματα του αυτοκινήτου παρά στην κίνηση του.



Πάτάμε το δεξί πεντάλ και ο κινητήρας ανεβάζει στροφές με μειωμένο θόρυβο σε σχέση με τον diesel χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Αυτό αποδεικνύει πόσο καλή δουλειά έκαναν οι μηχανικοί τόσο στο ζύγισμα του όσο και στην προσεγμένη ηχομόνωση με τα νέα υλικά. Το συγκεκριμένο προηγμένο μηχανικό σύνολο είναι μια απόδειξη ότι το diesel έχει ακόμη ζωή, κάτι που αποδεικνύεται και από τις επιδόσεις.

Τα 0-100 χλμ./ώρα με ένα σπορτίβικο ήχο από τις εξατμίσεις που σου εξιτάρει τις αισθήσεις έρχονται σε μόλις 6,9 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 235 χλμ./ώρα. Το χαμόγελο του οδηγού πάντως γίνεται ακόμη πιο μεγάλο με την εξαιρετικά μειωμένη μέση κατανάλωση καυσίμου.



Με το δεξί πόδι στο πάτωμα και στο sport πρόγραμμα, δεν ξεπέρασε τα 6,8 λίτρα ανά 100 χλμ. Με πιο αμυντική οδήγηση η τιμή μπορεί να κατέβει ακόμη και στα 5,2 λίτρα ανά 100 χλμ. Οι εκπομπές CO2 περιορίζονται στα 128 γρμ.



Βέβαια όταν είσαι πίσω από το δερμάτινο πολυλειτουργικό σπορ τιμόνι ενός τέτοιου αυτοκινήτου δύσκολα μπορείς να συγκρατηθείς. Δεν είναι μόνο η ιπποδύναμη ή το στήσιμο είναι και η διασκέδαση που προσφέρει ένα τέτοιο μοντέλο. Η τεχνολογία πλαισίου της νέας BMW Σειράς 3 έχει επίσης αναθεωρηθεί σχολαστικά.

H έκδοση Sedan είναι σημείο αναφοράς στον τομέα της δυναμικής οδήγησης στην κατυηγορία τουΤο μείγμα σπορ συμπεριφοράς και οδηγικής άνεσης για το οποίο φημίζεται η 3άρα έχει πλέον βελτιωθεί, με πιο άκαμπτη βάση που συνδέει τα πίσω αμορτισέρ με το αμάξωμα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χειρισμός της 320d MHEV να παρέχει ακόμη μεγαλύτερη συνολική ακρίβεια, σιγουριά και δυνατότητα ελέγχου.

Η δύναμη που απαιτείται για την περιστροφή του τιμονιού έχει επίσης μειωθεί στη λειτουργία Comfort για να επιτευχθεί ανώτερη άνεση κατά την καθημερινή οδήγηση. Η νέα BMW 320d MHEV, σου φτιάχνει την διάθεση την ώρα που «παίζεις» λίγο με την «ουρά» της, όσο σου επιτρέπουν τα πλούσια ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία επεμβαίνουν έγκαιρα για να βάλουν τα πράγματα στην θέση τους.

Χαίρεσαι την οδήγηση σε ανοιχτούς δρόμους εκεί όπου η υβριδική BMW «καταπίνει» τα χιλιόμετρα με υποδειγματική ευστάθεια σε ταχύτητες κοντά στην τελική προσφέροντας το αίσθημα της άνεσης και της ασφάλειας σε όλους τους επιβάτες.

Το σύστημα διεύθυνσης δίνει πλούσια πληροφόρηση σε κλειστές καμπές του δρόμου κάνοντας την οδήγηση πραγματικά διασκεδαστική. Τα φρένα με δίσκιους μπροστά και πίσω αποδέιχθηκαν εφάμιλλα της οδικής συμπεριφοράς.



Η ανανεωμένη BMW 320d MHEV έχεει φτάσει στο τελικό στάδιο εξέλιξης της στην συγκεκριμένη γενιά. Πιο όμορφη, πιο δυναμική, με πλουσιότερη τεχνολογία και εξοπλσιμό άνεσης και ασφάλειας, απλά χαίρεσαι να την οδηγείς και μάλιστα με μειωμένο κόστος μετακίνησης όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου. Για να την αποκτήσετε χρειάζεστε από 58460 ευρώ τιμή στην οποία συνπεριλαμβάνεται και το κύρος απου προσφέρει στον ιδοκτήτη της.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ