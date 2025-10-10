Jeep Avenger: Δείτε τις νέες τιμές

Jeep Avenger: Δείτε τις νέες τιμές
Οι νέες προωθητικές ενέργειες που συνοδεύουν τις θερμικές, υβριδικές και τετρακίνητες εκδόσεις του Jeep Avenger, αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της έτσι κι αλλιώς πολύ πετυχημένης εμπορικής πορείας που μετρά πάνω από 200.000 πωλήσεις. Το τελικό όφελος για τον πελάτη μπορεί να φτάσει στις €2.000 και αφορά σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού.

Jeep Avenger: Δείτε τις νέες τιμές
Η εισαγωγική έκδοση 1.2T 100 HP Longitude με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων έχει τιμή €21.990 (όφελος €2.000). Στην υβριδική έκδοση e-Hybrid με τους 110 HP και το στάνταρ αυτόματο κιβώτιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το επίπεδο εξοπλισμού Longitude Business με τιμή €25.000 και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας όπως όλα τα Avenger e-Hybrid. Παράλληλα έχει ΛΤΠΦ κάτω από €20.000, κάτι που ισοδυναμεί με μηδενικό φόρο για τη χρήση του ως εταιρικό αυτοκίνητο.

\Jeep Avenger: Δείτε τις νέες τιμές
Για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude οι τιμές της θερμικής και της e-Hybrid έκδοσης είναι €25.390 και €27.890 αντίστοιχα με όφελος €1.300, ενώ η τιμή της υβριδικής έκδοσης στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού Summit είναι €30.690, με όφελος €800.

Οι προωθητικές ενέργειες έχουν εφαρμογή και στις τετρακίνητες εκδόσεις του Avenger που κινούνται από υβριδικό σύστημα 145 HP και έχουν ηλεκτρικό κινητήρα 28,5 HP στους πίσω τροχούς, δίνοντας μοναδικές για την κατηγορία εκτός δρόμου ικανότητες.

Jeep Avenger: Δείτε τις νέες τιμές

Αντάξιο του θρύλου της Jeep, το Avenger 4xe έχει διακριτικές αλλαγές στην εμφάνιση που το διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες εκδόσεις, καθώς και ακόμα μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 210 mm. Με πολύ πλούσιο εξοπλισμό, το Avenger 4xe Upland ξεκινάει από τις €33.690 ενώ η συλλεκτική έκδοση 4xe The North Face από τις €41.190, αμφότερες με όφελος €800.

Ετοιμοπαράδοτο και δυναμικό, το Avenger συνοδεύεται ακόμα από 4ετή εγγύηση μηχανικών μερών και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια, ενώ διαθέτει πολλές επιλογές εξατομίκευσης ώστε ο κάθε πελάτης να κάνει το αυτοκίνητο του ξεχωριστό.
 

JEEP
JEEP AVENGER
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΟΦΕΛΟΣ
