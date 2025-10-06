BMW M: Βίντεο - Στο τιμόνι αυτοκινήτων γεννημένων για πίστα

Η BMW M τιμά την κοινότητα των φίλων υψηλών επιδόσεων με την GEN M

Με τη νέα GEN M (GENERATION M), η BMW M ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην λαμπρή ιστορία της μάρκας, μεταφέροντας το εμβληματικό DNA της M σε μια παγκόσμια κοινότητα τόσο διαφορετική όσο και τα ίδια τα οχήματα. «Γεννημένη στην πίστα. Σχεδιασμένη για τον δρόμο.

BMW M: Στο τιμόνι αυτοκινήτων γεννημένων για πίστα

Ο΄επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της Ελληνικής αντιπροσωπείας της μάρκας κύριος Κωνσταντίνος  Διαμαντής για μια ακόμη φορά έκανε μια ιδανική παρουσίαση στην εκδήλωση στο αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων. Μετά την ενημέρωση έδωσε την ευκαιρία τους δημοσιογράφους ειδικού τύπου να δοκιμάσουν τα συτοκίνητα της BMW της σειράς Μ σττην πίσα των Μεγάρων.

BMW M: Στο τιμόνι αυτοκινήτων γεννημένων για πίστα

Φορώντας κράνος και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου, όπως ο έγκριτος Πάρις Ποντίκας, ξεδίπλωσαν τις αρετές των μοντέλων στης σιεράς Μ  τόσο σε στεγνό οδόστρωμα όσο και σε στεγνό .Όμως το γράμμα Μ είναι κάτι περισσότερο από επιδόσεις. 

Ο πυρήνας μιας παθιασμένης κοινότητας». Αυτή είναι η ταυτότητα της BMW M, βαθιά ριζωμένη στο DNA της, που χαρακτηρίζει οχήματα τα οποία για περισσότερα από 50 χρόνια έχουν θέσει πρότυπα στην κατηγορία τους. Η GEN M αποτελεί το πνευματικό σπίτι για όλους όσους θεωρούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και τις επιδόσεις αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς τους.

BMW M: Βίντεο - Στο τιμόνι αυτοκινήτων γεννημένων για πίστα

Αποτελεί το φυσικό επόμενο βήμα μετά την BMW M Town, που λανσαρίστηκε το 2018 ως ένα ονειρεμένο σπίτι για τους λάτρεις της BMW M. Η GEN M έκανε ήδη αισθητή την παρουσία της στους 24ωρους αγώνες του 2025.

BMW M: Βίντεο - Στο τιμόνι αυτοκινήτων γεννημένων για πίστα

Η GEN M απευθύνεται σε όλους όσους θεωρούν την αγωνιστική κληρονομιά και τις επιδόσεις μας καθοριστικό στοιχείο του τρόπου ζωής τους», δηλώνει η Sylvia Neubauer, Αντιπρόεδρος Πελατών, Πωλήσεων και Μάρκας της BMW M GmbH. «Ένας τρόπος ζωής που ενώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας, με διαφορετικό υπόβαθρο και διαφορετικές προσδοκίες».

Όταν το προϊόν γίνεται ταυτότητα. Η GEN M σηματοδοτεί μια αλλαγή προοπτικής που θέτει στο επίκεντρο τους λάτρεις των επιδόσεων. Ταυτόχρονα, απευθύνεται στους νεότερους φίλους της μάρκας, ενθαρρύνοντας τον ενθουσιασμό τους.

Αυτό που ενώνει όλα τα μέλη της κοινότητας δεν είναι η καταγωγή ή η ιδιότητά τους, ούτε αν βρίσκονται πίσω από το τιμόνι ή απλά ταξιδεύουν ως επιβάτες. Η GEN M υιοθετεί σκόπιμα μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στην κοινότητα, υποστηριζόμενη από αληθινές ιστορίες οδηγών M από όλο τον κόσμο. Οι επιδόσεις και η αναζήτηση της τελειότητας αποτελούν το σήμα κατατεθέν και τον ενωτικό παράγοντα αυτής της παγκόσμιας κοινότητας. Όπως ένα κοινό πάθος.

BMW M: Στο τιμόνι αυτοκινήτων γεννημένων για πίστα

Η GEN M τιμά τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, το αστικό street style και μια μοναδική κουλτούρα αυτοκινήτων, καθώς και τις μοτοσικλέτες M. Περιλαμβάνει όλους όσους χρησιμοποιούν αξεσουάρ της σειράς M Performance για να βελτιώσουν και να εξατομικεύσουν τα οχήματά τους, καθώς και μια συνεχώς αναπτυσσόμενη κοινότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνδέει τον προσωπικό τρόπο ζωής με την τεχνολογία, την παράδοση με την καινοτομία, τις ατομικές ιστορίες με τον συλλογικό ενθουσιασμό — και αυτό την καθιστά τόσο διαφορετική όσο και τα ίδια τα οχήματα BMW M.

BMW M: Στο τιμόνι αυτοκινήτων γεννημένων για πίστα

Η GEN M έκανε την πρεμιέρα της στον θρυλικό 24ωρο αγώνα του Le Mans και στη συνέχεια έδωσε το παρών σε κορυφαίες διοργανώσεις, όπως το Festival of Speed στο Goodwood και το Suzuka Circuit στο πλαίσιο του Intercontinental GT Challenge. Στην IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, το “M Clubhouse” – το pop-up store της BMW M στα Goldberg Studios – προσέφερε στο κοινό την ευκαιρία να ζήσει από κοντά τη μοναδική εμπειρία της GEN M.

