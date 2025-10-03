Ford E-Transit: Δείτε την ηλεκτρική αυτονομία του

Πρώτη Δημοσίευση: 02.10.25, 09:05
Ford E-Transit: Δείτε την ηλεκτρική αυτονομία του
Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford E-Transit με την μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 68 kWh είναι τώρα άμεσα διαθέσιμο για όλους τους επαγγελματίες και διαχειριστές στόλων που επιθυμούν να εξηλεκτρίσουν τις μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα. Η απόκτησή του να καταστεί ακόμα πιο εύκολη και συμφέρουσα, το νέο E-Transit είναι τώρα άμεσα διαθέσιμο στη χώρα μας

Ford E-Transit: Δείτε την ηλεκτρική αυτονομία του

Το αμιγώς ηλεκτρικό Ford E-Transit, με τις προηγμένες τεχνολογίες  είναι άμεσα διαθέσιμο με μπαταρία 68 kWh σε δύο παραλλαγές ισχύος με απόδοση 135 kW (184 PS) ή 198 kW (269 PS), όλες με μέγιστη ροπή 430 Nm και κίνηση στους πίσω τροχούς, για καλύτερη πρόσφυση με πλήρες φορτίο. Και οι δύο αντλούν ενέργεια από τη συμπαγή μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 68 kWh που εξασφαλίζει ε με μια πλήρη φόρτιση που φτάνει τα 317 km στον μικτό κύκλο (WLTP) 

Ford E-Transit: Δείτε την ηλεκτρική αυτονομία του
Το E-Transit προσφέρει τη δυνατότητα φόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) και ταχεία φόρτιση με συνεχές ρεύμα (DC). Ο ενσωματωμένος φορτιστής των 11,3 kW προσφέρει πλήρη φόρτιση της μπαταρίας σε χρόνο 8,2 ωρών. Επίσης, με τη βοήθεια ενός ταχυφορτιστή DC με ισχύ 115 kW, το νέο E-Transit μπορεί να φορτίσει την μπαταρία του από το 10% έως και το 80% της χωρητικότητάς της σε 37 λεπτά.

Ford E-Transit: Δείτε την ηλεκτρική αυτονομία του
Επιπρόσθετα, διαθέσιμη ως προαιρετική επιλογή διατίθεται μια ενσωματωμένη πηγή ισχύος 2,3 kW (10 Αmp), ώστε όλοι οι επαγγελματίες να μπορούν να επαναφορτίσουν ή να τροφοδοτήσουν ηλεκτρικά εργαλεία χειρός απευθείας από το εσωτερικό της καμπίνας ή από τον χώρο φόρτωσης του E-Transit Standard Range.

 

