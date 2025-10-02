Opel: Γιατί βράβευσαν τα καθίσματα της

Τα άνετα και εργονομικά καθίσματα έχουν μακρά παράδοση στην Opel. Για περισσότερα από 20 χρόνια, τα μοντέλα με το έμβλημα του Κεραυνού έχουν γίνει συνώνυμα της φιλικής προς την πλάτη οδήγησης. Ο οδηγός και οι επιβάτες απολαμβάνουν κορυφαία άνεση, ασφάλεια και sport χαρακτήρα. Η πρόσφατη τιμητική διάκριση από τον ανεξάρτητο οργανισμό Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) επιβεβαιώνει αυτό που ήδη γνωρίζουν εκατομμύρια πελάτες: η Opel κάνει την οδήγηση πιο άνετη, πιο ασφαλή, πιο φιλική για την πλάτη.

Από το πρωτοποριακό Signum στο Σήμερα

Η παράδοση της Opel ξεκινά το 2003, όταν το Signum γίνεται το πρώτο Opel με καθίσματα πιστοποιημένα από τον οργανισμό AGR – καθίσματα που αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά. Ακολούθησαν εμβληματικά μοντέλα όπως το Insignia και το Meriva, με το τελευταίο να γίνεται το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής που βραβεύεται για ολόκληρο το εργονομικό του concept: FlexDoors, FlexSpace, καθίσματα AGR και FlexFix.

Το 2015, η Opel έφερε την τεχνολογία AGR στην compact κατηγορία με το Astra, προσφέροντας εργονομικά καθίσματα που διέθεταν πολλαπλές ρυθμίσεις, ακόμη και λειτουργία μασάζ, λειτουργία αερισμού και μνήμη ρυθμίσεων – χαρακτηριστικά που συναντώνται συνήθως στις πολυτελείς κατηγορίες αυτοκινήτων.

Σήμερα: Εργονομικά ενεργά sport καθίσματα στο Astra και Intelli-Seats στο νέο Grandland

Η Opel συνεχίζει να αναπτύσσει τα καθίσματα AGR και να τα εμπλουτίζει με καινοτομίες που κάνουν την οδήγηση ακόμα πιο άνετη. Στη νέα γενιά Astra και στο κορυφαίο SUV της γκάμας, το νέο Grandland, η Opel κάνει ξανά τη διαφορά.

Τα Intelli-Seats του Opel Grandland διαθέτουν μια ειδική εσοχή εμπνευσμένη από τις σέλες αγωνιστικών ποδηλάτων, που διατρέχει το κέντρο του καθίσματος και μειώνει την πίεση στον κόκκυγα. Τα καθίσματα διαθέτουν επίσης επεκτεινόμενη βάση υποστήριξης μηρών και ηλεκτροπνευματικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη για πιο άνετη οδήγηση, ακόμη και σε μεγάλα ταξίδια. Η ποιότητα κατασκευής και τα χαρακτηριστικά των Intelli-Seats δημιουργούν μια premium αίσθηση στο εσωτερικό, ταυτόχρονα όμως υπηρετούν τη στρατηγική προσέγγιση «Greenovation» της Opel, αφού τα υφάσματα προέρχονται από ανακυκλωμένα και άρα, βιώσιμα υλικά.

Το ίδιο ισχύει και για τα εργονομικά ενεργά sport καθίσματα του Opel Astra, που επίσης είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό AGR. Οι επενδύσεις από το 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό ReNewKnit προσφέρουν υψηλής ποιότητας εμφάνιση σουέτ, μειώνοντας ταυτόχρονα το αποτύπωμα CO₂.

Για περισσότερη πολυτέλεια, είναι διαθέσιμη η επένδυση από δέρμα Nappa στο Grandland, σε συνδυασμό με το κορυφαίο Intelli-Seat Pro. Η Opel έχει εξελίξει περαιτέρω αυτό το εργονομικό κάθισμα και το έχει εξοπλίσει με πρόσθετα χαρακτηριστικά άνεσης, όπως τα ρυθμιζόμενα πλευρικά μαξιλάρια, τα διάφορα προγράμματα μασάζ, η λειτουργία αερισμού και πολλές ακόμη δυνατότητες. Το Intelli-Seat Pro αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην κατηγορία άνεσης καθισμάτων της Opel