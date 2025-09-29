Το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp...«πετάει» 

Το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp ‘είναι μία κατηγορία από μόνο του΄, καθώς ενσωματώνει αποκλειστικές τεχνολογίες και κινητήριο σύνολο.Στη παρουσίαση για το μέλλον της μάρκας αλλά και για την νέα στρατηγική της μάρκας, μίλησε ο κύριος Στήβεν Σίρτης επικεφαλής CEO της Grand Automotive Hellas, της νέας Ελληνικής αντιπροσωπείας των αυτοκινήτων Renault και Dacia στην Ελλάδα.

Ο σχεδιασμός της εμπρός γρίλιας είναι ιδιαίτερα διακριτικός. Αποτελείται από μικρά τρισδιάστατα διαμάντια που πλαισιώνουν το κεντρικό λογότυπο. Ανάλογα με τη γωνία που πέφτει το φως, το φόντο φαίνεται είτε μπλε είτε ανοιχτό γκρι (ανάλογα με την έκδοση).

Το μοτίβο των διαμαντιών ξεχωρίζει επίσης και στην φωτιστική υπογραφή του Renault Rafale, με εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Οι προβολείς μπορούν προαιρετικά να διαθέτουν τεχνολογία Matrix LED Vision. Τα πίσω φώτα διαθέτουν τεχνολογία micro-optics.

Εσωτερικά αντανακλώντας το DNA της μάρκας, το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp είναι ένα πραγματικό ‘αυτοκίνητο για να ζεις μαζί του’ (voiture à vivre).Ο ψηφιακός κόσμος του συστήματος OpenR στο Renault Rafale αποτελείται από δύο οθόνες σε διάταξη L: μια οριζόντια οθόνη TFT στο ταμπλό, επιφάνειας 321cm² και διαγώνιο 12,3’’ (1920 x 720 pixel, σε οριζόντια απεικόνιση), και μια κάθετη οθόνη αφής με επιφάνεια 453cm² και διαγώνιο 12’’ στην κεντρική κονσόλα (1250 x 1562 pixel, σε κατακόρυφη απεικόνιση).

Με το Android Automotive 12, το σύστημα πολυμέσων OpenR Link με ενσωματωμένες λειτουργίες της Google, είναι ένα από τα πιο εύχρηστα interfaces της αγοράς. Βελτιωμένη από το οικοσύστημα της Google, η εμπειρία πλοήγησης της Renault θεωρείται ότι θέτει τα πρότυπα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, με Google Maps, Google Assistant και πάνω από 50 εφαρμογές ανάλογα με τη χώρα και την έκδοση. Εκτός από τις δυνατότητες πλήρους εξατομίκευσης, το συγκεκριμένο interface είναι συμβατό με Android Auto και Apple CarPlay, για ενσύρματη και ασύρματη συνδεσιμότητα smartphone.Για τους πίσω επιβάτες, η πλάτη του καθίσματος του Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp διαθέτει πάντα το πίσω υποβραχιόνιο «Ingenius», με περιστρεφόμενες βάσεις για smartphones και tablet, αλλά και ενσωματωμένες παροχές φόρτισης.

Το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp μπορεί να εφοδιαστεί με το Solarbay, μια αδιαφανή πανοραμική γυάλινη οροφή (1.470 x 1.117mm) που αποτελείται από εννέα τμήματα που αλλάζουν από αδιαφανή σε διαφανή, με επιλογή από τον οδηγό.

Παρέχοντας μέγιστη και άμεση προστασία από τον ήλιο, χωρίς σκιάδιο, αυτή η λειτουργία συναντάται μόνο σε premium μοντέλα.

Η επιλογή γίνεται με διακόπτη ή με φωνητική εντολή, μέσω του Google Assistant.

Η ελαφρά κεκλιμένη γραμμή της οροφής δεν επηρεάζει καθόλου το εσωτερικό ύψος και το χώρο για τα κεφάλια των πίσω επιβατών. Το μακρύ μεταξόνιο (2,74μ.) προσφέρει χώρο για τα γόνατα των πίσω επιβατών, που φτάνει τα 302χλστ., τιμή που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα καλύτερα μοντέλα της αγοράς.Όσον αφορά τη χωρητικότητα αποσκευών, το Rafale προσφέρει χωρητικότητα 539 λίτρων (469 dm3 VDA). Η ιδανική χωρητικότητα φόρτωσης για ταξίδια.

Το στοιχείο που το κάνει να ξεχωρίζει, είναι το νέο υβριδικό κινητήριο σύνολο Hyper Hybrid E-Tech 4x4 plug-in των 300 ίππων, που εξελίχθηκε ειδικά για αυτό το μοντέλο.Κάτω από το καπό, ο 1.200άρης 3κύλινδρος κινητήρας διαθέτει νέο υπερσυμπιεστή, που εκτοξεύει την ισχύ στα 110kW ή 150hp (σε σύγκριση με τα 96kW ή 130hp του μοντέλου Hyper Hybrid E-Tech hybrid με τους 200hp) και τη ροπή στα 230 Nm (σε σχέση με τα 205 Nm). Το αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών έχει ενισχυθεί κατάλληλα για να ανταποκρίνεται στην αυξημένη ροπή και το έξτρα βάρος.

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσεως συνδυάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες (δύο κύριους και έναν δευτερεύοντα) αποδίδοντας συνδυαστικά 300 hp:

⦁ ο βασικός ηλεκτροκινητήρας στον μπροστινό άξονα, που αποδίδει ισχύ 50 kW (70 hp) και ροπή 205 Nm

⦁ ο δεύτερος βασικός ηλεκτροκινητήρας, μόνιμα συνδεδεμένος στον πίσω άξονα, που αποδίδει ισχύ 100 kW (136 hp) και ροπή 195 Nm

⦁ ο δευτερεύων ηλεκτροκινητήρας HSG (High-voltage Starter Generator- μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσεως) που αποδίδει ισχύ 25 kW (34 hp) και ροπή 50 Nm.

Ο συνδυασμός αυτός εξασφαλίζει μια ομαλή και δυναμική εμπειρία οδήγησης, με απρόσκοπτες αλλαγές ταχυτήτων και χωρίς απώλεια ροπής ή «κενά» στην απόδοση της ισχύος και την αίσθηση της οδήγησης. Για μια δυναμική εμπειρία οδήγησης, ο θερμικός και οι ηλεκτροκινητήρες συνεργάζονται για να εκμεταλλευθούν όλες τις δυνατότητες του αυτοκινήτου, με τις επιδόσεις να διαμορφώνονται ως εξής:

⦁ επιτάχυνση 0 - 100km/h σε 6,4δλ.

⦁ ρεπρίζ 80 - 120km/h σε 4,0δλ.

⦁ επιτάχυνση 0 – 1.000μ. από στάση, σε 26,9δλ.

Οι δύο κύριοι ηλεκτροκινητήρες τροφοδοτούνται από μια μπαταρία ιόντων λιθίου ισχύος 22kWh/400V. Ο δευτερεύων ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος είναι η HSG (High-voltage Starter Generator – μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσεως), χρησιμοποιείται για να βάζει μπροστά τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως, να ελέγχει τις αλλαγές ταχυτήτων στο αυτόματο κιβώτιο, και να βοηθά στη φόρτιση της μπαταρίας..

Για μέγιστη ισχύ φόρτισης 7,4 kW (32A), για μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας χρειάζονται : 2ώ. 10λ. από 0 έως 80 % και 2ώ. 55λ. από 0 έως 100 %.

Με τον έλεγχο από το πλήκτρο στο τιμόνι ή την οθόνη πολυμέσων, οι ρυθμίσεις του συστήματος MULTI-SENSE δίνουν στον οδηγό τη δυνατότητα να προσαρμόσει την οδηγική εμπειρία του Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp ώστε να ταιριάζει απόλυτα με τις προσωπικές του προτιμήσεις. Όποια και αν είναι η επιλεγμένη λειτουργία, το ‘kick down’ του πεντάλ γκαζιού παρέχει πλήρη ισχύ. Στη συνέχεια, η υβριδική λειτουργία ενεργοποιείται άμεσα για να προσφέρει πιο δυναμική απόκριση σε όλες τις συνθήκες.Σε ταχύτητες ταξιδιού, το σύστημα Hyper Hybrid E-Tech βελτιστοποιεί την οικονομία καθώς διαχειρίζεται την κατανομή της ισχύος, σύμφωνα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης.

Οι επιλογές του οδηγού στις ρυθμίσεις του συστήματος MULTI-SENSE αλλάζουν το βαθμό πρόσφυσης και τη μέγιστη ισχύ, όπως φαίνεται στον πίνακα παρακάτω:

Επιλεγμένο πρόγραμμα στο Multi-sense / Απόδοση ισχύος / Κατανομή ροπής εμπρός/πίσω / Αποτέλεσμα

Eco Από 185 έως 300 hp / ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ από αμιγώς μπροστοκίνητο σε αμιγώς πισωκίνητο / Βελτιστοποιημένη οικονομία

Comfort Από 250 έως 300 hp

Sport 300 hp σε κάθε περίσταση / ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ανάλογα με τις εντολές του οδηγού, μέχρι και 70% στους πίσω τροχούς / Τονίζει το σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου με περισσότερη ροπή στους πίσω τροχούς σε χαμηλές ταχύτητες

Snow Από 250 έως 300 hp ΣΤΑΘΕΡΗ 50%/50% με ειδικές ρυθμίσεις του ESP. 4κίνηση που χρησιμεύει για τη βελτίωση του κρατήματος σε δρόμους με χαμηλό συντελεστή πρόσφυσης.

Το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 των 300 ίππων επιτυγχάνει αυτονομία έως και 1.000χλμ. για μεγάλα ταξίδια καθώς και κορυφαίες τιμές κατανάλωσης, βάσει πρωτοκόλλου WLTP, ακόμα και όταν η μπαταρία είναι ‘στεγνή’ (0,5λίτρα/100χλμ. σε μικτό κύκλο και 5,8 λίτρα/100 χλμ. με αποφορτισμένη μπαταρία). Αυτές οι τιμές είναι οι καλύτερες στην κατηγορία, καθώς προσφέρουν τα οφέλη της plug-in hybrid τεχνολογίας, χωρίς κανένα συμβιβασμό. Σε συνθήκες καθημερινής οδήγησης, το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300hp λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα, επιτυγχάνοντας αυτονομία έως και 105 χιλιόμετρα. Εναλλακτικά, μπορεί να λειτουργήσει με πρόγραμμα «full hybrid», προσφέροντας στον οδηγό του τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Hyper Hybrid E-Tech.

Η μπαταρία έχει αξιοσημείωτη χωρητικότητα που φτάνει τις 22kWh.

Μπορεί να φορτιστεί από συμβατική παροχή ή σημείο φόρτισης, καθώς και όταν το αυτοκίνητο κινείται στο δρόμο, μέσω της λειτουργίας αναγεννητικής πέδησης.Χάρη στην απόδοση του θερμικού κινητήρα και την υψηλή χωρητικότητα της μπαταρίας, επιτυγχάνεται ιδανική τιμή της σχέσης οικονομίας/απόδοσης, με ονομαστική τιμή κατανάλωσης 0,5 λίτρα/100 χλμ. (τιμή WLTP για την έκδοση Esprit Alpine). Ακόμα και με αποφορτισμένη μπαταρία, η μέση κατανάλωση καυσίμου είναι μόλις 5,8λίτρα/100χλμ.

Διαθέτει επίσης σύστημα ελέγχου του πλαισίου, που έχει εξελιχθεί από τους μηχανικούς της Alpine, καθώς και αυτορυθμιζόμενη έξυπνη ανάρτηση με κάμερα προληπτικής δράσης. Ο συνδυασμός της τετρακίνησης και του συστήματος 4διεύθυνσης, αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό που κάνει το μοντέλο να ξεχωρίζει από οποιοδήποτε άλλο μεταξύ των full-liners, συνδυάζοντας ισχύ, ευελιξία και απαράμιλλες επιδόσεις. Και φυσικά την άνεση και την ευεξία που αποτελούν θεμελιώδη συστατικά της φιλοσοφίας ‘voiture à vivre’ (αυτοκίνητο για να ζεις μαζί του) της Renault.Ταυτόχρονα με το νέο κινητήριο σύνολο, το Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp αποκτά μια νέα έκδοση, την Atelier Alpine με ειδικές ζάντες 21 ιντσών και αμάξωμα με την προαιρετική επιλογή στο νέο αποκλειστικό χρώμα Satin Sommet Blue.

Το Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp Atelier Alpine διαθέτει επίσης ένα νέο ευφυές και αυτορυθμιζόμενο σύστημα ανάρτησης, με κάμερα στο πάνω μέρος του παρμπρίζ, που φροντίζει για την προληπτική λειτουργία της ανάρτησης. Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση Atelier Alpine του Rafale, το μενού «Chassis Control» στο σύστημα πολυμέσων δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσει μέσω τριών επιλογών, τις ρυθμίσεις στη λειτουργία του συστήματος 4διεύθυνσης (4Control Advanced), του προφίλ απόσβεσης των αναρτήσεων, και του ESP:

⦁ Comfort, για τις καθημερινές διαδρομές, ειδικά στην πόλη

⦁ Dynamic για τον ιδανικό πάντρεμα μεταξύ ευελιξίας και απόσβεσης

⦁ Sport για κράτημα στο δρόμο και οδηγική ευχαρίστηση.

Το Renault Rafale διαθέτει έως 32 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), συμπεριλαμβανομένου του ISA ή Intelligent Speed Assist, μιας νέας λειτουργίας που εντοπίζει το όριο ταχύτητας που ισχύει κάθε στιγμή, χάρη στη γεωγραφική τοποθεσία και την αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας, και προειδοποιεί τον οδηγό εάν το έχει υπερβεί.Η μπαταρία του Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp έχει εξελιχθεί για με γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια, όπως και όλα τα ηλεκτρικά οχήματα Renault. Είναι εξοπλισμένη με το σύστημα Fireman Access (πρόσβαση πυροσβέστη), το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την πυροσβεστική, με στόχο την άμεση πρόσβαση στη μάνικα προς τη μπαταρία, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Και πάμε στο θέμα της τιμής η οποία προκαλεί μια ευχάριστη εκπληξη με βάση τα προτερήματα του αυτοκινήτου. Για να το αποκτήσετε χρειάζεστε για την έκδοση Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp Esprit Alpine από 51.800 ευρώ με λιανική τιμή προφόρων κάτω από 40.000 ευρώ κάτι που σημαίνει ότι δεν έχει εταιρικό φόρο και για την έκδοση Atelier Alpine: από 55.900 ευρώ.