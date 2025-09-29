Yamaha: Δείτε αναλυτικά τις νέες τιμές

ΠΟιές ακδόσεις ακρίβυναν και σε ποιές «έπεσαν» οι τιμές

Yamaha: Δείτε αναλυτικά τις νέες τιμές
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Yamaha άλλαξε τον τιμοκατάλογο της στις μοτοσυκλέτες της  και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι εκτός από τις μειώσεις τιμών  υπάρχουν και αυξήσεις σε κάποια μοντέλα της. Σας παραθέτουμε λοιπόν αναλυτικά τις εκδόσεις αλλά και τις τιμές αναλυτικά, παραθέτοντας βέβαια και τις προηγούμενες, για να κάνετε τις συγκρίσεις. Πάμε να δούμε τον νέο τιμοκατάλογο οποίος ισχύει από σήμερα       

Μείωση τιμής XSR 125 MY24 από 4.650€ στα 3.950€
Μείωση τιμής XSR 125 SV MY24 από 5.250€ στα 4.550€
Μείωση τιμής XTZ700 Tenere Explore ΜΥ24 από 12.400€ στα 11.400€
Εισαγωγή νέας τιμής XSR 125 MY25 στα 4.900€
Εισαγωγή νέας τιμής XSR 125 SV MY25 στα 5.300€
Εισαγωγή νέας τιμής PW50 από 1.950€ στα 1.990€
Εισαγωγή νέας τιμής TTR50 από 1.990€ στα 2.050€

Yamaha: Δείτε αναλυτικά τις νέες τιμές
Εισαγωγή νέας τιμής TTR110Ε από 3.400€ στα 3.450€
Εισαγωγή νέας τιμής TTR125LWE από 4.200€ στα 4.290€
Εισαγωγή νέας τιμής YZ65 από 5.000€ στα 5.100€
Εισαγωγή νέας τιμής YZ85LW από 5.500€ στα 5.600€
Εισαγωγή νέας τιμής YZ125LC από 8.200€ στα 8.300€

Yamaha: Δείτε αναλυτικά τις νέες τιμές
Εισαγωγή νέας τιμής YZ125LC Anniversary στα 8.600€
Εισαγωγή νέας τιμής YZ250LC από 9.200€ στα 9.300€
Εισαγωγή νέας τιμής YZ250LC Anniversary στα 9.600€
Εισαγωγή νέας τιμής YZ250F από 9.990€ στα 10.390€
Εισαγωγή νέας τιμής YZ250F Anniversary στα 10.690€
Εισαγωγή νέας τιμής YZ450F από 11.290€ στα 11.390€
Εισαγωγή νέας τιμής YZ450F Anniversary από στα 11.690€
 

