H ΓΑΔΑ τίμησε τον Γιώργο Λυγγερίδη σε κλίμα συγκίνησης

Τα συγκλονιστικά λόγια του πατέρα του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.25 , 21:25 Φάρμα: Τι περιέχει η αποστολή του επιστάτη;
29.09.25 , 21:22 Έρχεται στην Αθήνα την Πέμπτη η Ευρωπαία Εισαγγελέας Κοβέσι
29.09.25 , 21:22 «Αυτό που γίνεται ανάμεσα στις κόρες της Ζωής Λάσκαρη είναι χάλια»
29.09.25 , 21:15 Φάρμα: Ένταση στους πράσινους για τις μερίδες του φαγητού!
29.09.25 , 20:35 Το σόι σου: Το πρώτο τραπέζι των «Χαμπέων» είναι γεγονός!
29.09.25 , 20:31 Κυβέρνηση: Τέλος τα social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών
29.09.25 , 20:23 Νέα απάτη: Προσποιούνται αγοραστές - ενοικιαστές & αδειάζουν λογαριασμούς!
29.09.25 , 20:08 Τα Φαντάσματα μάς αποκαλύπτουν ποιους θα ήθελαν να στοιχειώνουν!
29.09.25 , 19:58 Ανακοινώνονται οι τιμές για τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος
29.09.25 , 19:42 Τροχός της Τύχης: Τα «Αντίθετα» δυσκόλεψαν τον Ιωσήφ - Εσύ πώς θα τα πας;
29.09.25 , 19:40 Δένδιας: 2 συν 2 Φρεγάτες από Ιταλία με στρατηγικούς πυραύλους ELSA!
29.09.25 , 19:20 Θανάσης Ευθυμιάδης: «Ζήτησα συγγνώμη από δύο ανθρώπους μετά από 30 χρόνια»
29.09.25 , 19:06 Βοιωτία: Νέα Επίθεση Της 62χρονης Σε Δημοσιογράφο
29.09.25 , 19:02 H ΓΑΔΑ τίμησε τον Γιώργο Λυγγερίδη σε κλίμα συγκίνησης
29.09.25 , 18:53 Παιδική Χαρά Τατόι: Μαμά Πονάει Το Χέρι Μου, Έλεγε Η 9χρονη
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Νέα απάτη: Προσποιούνται αγοραστές - ενοικιαστές & αδειάζουν λογαριασμούς!
Απεργία 1/10: Προβλήματα με τις πτήσεις – Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Το «Πόθεν Έσχες» Κικίλια - Μπαλατσινού: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Θανάσης Ευθυμιάδης: «Ζήτησα συγγνώμη από δύο ανθρώπους μετά από 30 χρόνια»
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Οι πρώτες δηλώσεις του μετά το τροχαίο
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Μπισμπίκης: Το βίντεο από το κρητικό γλέντι και το τηλεφώνημα στη Βανδή
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πατέρας Γιώργου Λυγγερίδη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Γ.Α.Δ.Α., σε ειδική τελετή, τίμησε με την απονομή του «Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας» τον Ανθυπαστυνόμο ε.α. Γεώργιο Λυγγερίδη, καθώς και με τον «Αστυνομικό Σταυρό» δεκαεπτά (17) αστυνομικούς της Διμοιρίας Α-535. 

Συγκίνησε η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη: «Άντε παιδί μου τα καταφέραμε»


Η τελετή έγινε  σε κλίμα έντονης συγκίνησης στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών, με την απονομή μεταλλίων στους οικείους του πεσόντα στο καθήκον Ανθυπαστυνόμου ε.α. 

Ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη με συνάδελφο του γιου του στη διμοιρία

Ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη με συνάδελφο του γιου του στη διμοιρία 

Υπενθυμίζεται ότι μετά την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, απονεμήθηκε στους γονείς και την αδελφή του Γεώργιου Λυγγερίδη το «Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας», ως ελάχιστη αναγνώριση της ηρωικής προσφοράς και θυσίας του στην υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών. Παράλληλα, απονεμήθηκαν «Αστυνομικοί Σταυροί» σε -17- αστυνομικούς της διμοιρίας του, οι οποίοι, με κίνδυνο της ζωής τους, μετέφεραν τον σοβαρά τραυματισμένο συνάδελφό τους σε ασφαλέστερο σημείο και αποκατέστησαν την τάξη στην περιοχή.

Η μητέρα και η αδελφή του Γιώργου Λυγγερίδη στη συγκινητική τελετή στη ΓΑΔΑ

Η μητέρα και  η αδελφή του Γιώργου Λυγγερίδη στη συγκινητική τελετή στη ΓΑΔΑ 

Τα μετάλλια επέδωσαν, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, παρουσία συναδέλφων και οικείων των τιμώμενων προσώπων.

«Το Σώμα δεν ξεχνάει τους ανθρώπους του που έπεσαν στην ώρα του καθήκοντος. Δεν ξεχνάει τις οικογένειες των ανθρώπων μας. Και θα συνεχίσουμε να θυμόμαστε για πάντα, όσο υπάρχει Ελληνική Αστυνομία» τόνισε ο κ. Αρχηγός, υπογραμμίζοντας πως «η οικογένεια του Γιώργου… είναι οικογένεια δική μας πλέον. Είναι κομμάτι του Σώματος. Και έτσι θα συνεχίσει να είναι». Παράλληλα, κάλεσε τους αστυνομικούς να θυμούνται ότι «οι άνθρωποι είναι που κάνουν την αστυνομία… Οι άνθρωποι του Σώματος. Εσείς και οι οικογένειές σας».

Γιώργος Λυγγερίδης: Ισόβια στον 19χρονο για τη δολοφονία του

Ο  Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής τόνισε ότι η εκδήλωση «είναι η ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι σε ανθρώπους που δεν δίστασαν και δεν οπισθοχώρησαν», χαρακτηρίζοντας τη θυσία του Γιώργου Λυγγερίδη «κραυγή αφύπνισης απέναντι στη βία, στην τυφλή οπαδική μισαλλοδοξία και σε κάθε μορφή παραλογισμού».

 «Δεν χτυπήθηκε ακόμα ένας αστυνομικός. Χτυπήθηκε η ίδια η έννοια του καθήκοντος. Ο Γιώργος έπεσε εν ώρα καθήκοντος, υπερασπιζόμενος τους συμπολίτες του, τη δημόσια ασφάλεια, τη νομιμότητα» ενώ επεσήμανε ότι «η ζωή του, η παρουσία του, η αυτοθυσία του αρκούν για να μας θυμίζουν τι σημαίνει να στέκεσαι όρθιος όταν οι άλλοι λυγίζουν» τόνισε. 

Γιώργος Λυγγερίδης: Συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο για τον αστυνομικό

Επισήμανε επίσης ότι οι συνάδελφοι του αδικοχαμένου Γιώργου Λυγγερίδη «καμιά στιγμή δεν σκέφτηκαν τον εαυτό τους, αλλά το καθήκον, τον συνάδελφό τους και τον φίλο τους» και έκλεισε λέγοντας «Δεν θα ξεχάσουμε. Ηρωικός στο θάνατο, αθάνατος στη μνήμη».

Πατέρας Λυγγερίδη: Μετάλλιο που το παίρνουν μόνο λεβέντες

Ως «ένα μετάλλιο που το παίρνουν μόνο λεβέντες, μόνο άξιοι άντρες, μόνο αυτοί που έχουν τόλμη και θάρρος» χαρακτήρισε ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη την τιμητική διάκριση στη μνήμη του γιου του, τονίζοντας πως «ο γιος μου ήταν ένας από αυτούς, ένας ήρωας». Με συγκίνηση σημείωσε ότι «η μοίρα όμως δεν ήθελε να είναι εδώ μαζί με όλους τους συναδέρφους, αλλά είναι μες στην καρδιά μας» και κλείνοντας την ομιλία του αναφώνησε «Αθάνατος!».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΓΓΕΡΙΔΗΣ
 |
ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ
 |
ΓΑΔΑ
 |
ΠΑΤΕΡΑΣ ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top