H ΓΑΔΑ τίμησε τον Γιώργο Λυγγερίδη σε κλίμα συγκίνησης

Η Γ.Α.Δ.Α., σε ειδική τελετή, τίμησε με την απονομή του «Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας» τον Ανθυπαστυνόμο ε.α. Γεώργιο Λυγγερίδη, καθώς και με τον «Αστυνομικό Σταυρό» δεκαεπτά (17) αστυνομικούς της Διμοιρίας Α-535.



Η τελετή έγινε σε κλίμα έντονης συγκίνησης στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών, με την απονομή μεταλλίων στους οικείους του πεσόντα στο καθήκον Ανθυπαστυνόμου ε.α.

Ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη με συνάδελφο του γιου του στη διμοιρία

Υπενθυμίζεται ότι μετά την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, απονεμήθηκε στους γονείς και την αδελφή του Γεώργιου Λυγγερίδη το «Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας», ως ελάχιστη αναγνώριση της ηρωικής προσφοράς και θυσίας του στην υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών. Παράλληλα, απονεμήθηκαν «Αστυνομικοί Σταυροί» σε -17- αστυνομικούς της διμοιρίας του, οι οποίοι, με κίνδυνο της ζωής τους, μετέφεραν τον σοβαρά τραυματισμένο συνάδελφό τους σε ασφαλέστερο σημείο και αποκατέστησαν την τάξη στην περιοχή.

Η μητέρα και η αδελφή του Γιώργου Λυγγερίδη στη συγκινητική τελετή στη ΓΑΔΑ

Τα μετάλλια επέδωσαν, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, παρουσία συναδέλφων και οικείων των τιμώμενων προσώπων.

«Το Σώμα δεν ξεχνάει τους ανθρώπους του που έπεσαν στην ώρα του καθήκοντος. Δεν ξεχνάει τις οικογένειες των ανθρώπων μας. Και θα συνεχίσουμε να θυμόμαστε για πάντα, όσο υπάρχει Ελληνική Αστυνομία» τόνισε ο κ. Αρχηγός, υπογραμμίζοντας πως «η οικογένεια του Γιώργου… είναι οικογένεια δική μας πλέον. Είναι κομμάτι του Σώματος. Και έτσι θα συνεχίσει να είναι». Παράλληλα, κάλεσε τους αστυνομικούς να θυμούνται ότι «οι άνθρωποι είναι που κάνουν την αστυνομία… Οι άνθρωποι του Σώματος. Εσείς και οι οικογένειές σας».

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής τόνισε ότι η εκδήλωση «είναι η ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι σε ανθρώπους που δεν δίστασαν και δεν οπισθοχώρησαν», χαρακτηρίζοντας τη θυσία του Γιώργου Λυγγερίδη «κραυγή αφύπνισης απέναντι στη βία, στην τυφλή οπαδική μισαλλοδοξία και σε κάθε μορφή παραλογισμού».

«Δεν χτυπήθηκε ακόμα ένας αστυνομικός. Χτυπήθηκε η ίδια η έννοια του καθήκοντος. Ο Γιώργος έπεσε εν ώρα καθήκοντος, υπερασπιζόμενος τους συμπολίτες του, τη δημόσια ασφάλεια, τη νομιμότητα» ενώ επεσήμανε ότι «η ζωή του, η παρουσία του, η αυτοθυσία του αρκούν για να μας θυμίζουν τι σημαίνει να στέκεσαι όρθιος όταν οι άλλοι λυγίζουν» τόνισε.

Επισήμανε επίσης ότι οι συνάδελφοι του αδικοχαμένου Γιώργου Λυγγερίδη «καμιά στιγμή δεν σκέφτηκαν τον εαυτό τους, αλλά το καθήκον, τον συνάδελφό τους και τον φίλο τους» και έκλεισε λέγοντας «Δεν θα ξεχάσουμε. Ηρωικός στο θάνατο, αθάνατος στη μνήμη».

Πατέρας Λυγγερίδη: Μετάλλιο που το παίρνουν μόνο λεβέντες

Ως «ένα μετάλλιο που το παίρνουν μόνο λεβέντες, μόνο άξιοι άντρες, μόνο αυτοί που έχουν τόλμη και θάρρος» χαρακτήρισε ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη την τιμητική διάκριση στη μνήμη του γιου του, τονίζοντας πως «ο γιος μου ήταν ένας από αυτούς, ένας ήρωας». Με συγκίνηση σημείωσε ότι «η μοίρα όμως δεν ήθελε να είναι εδώ μαζί με όλους τους συναδέρφους, αλλά είναι μες στην καρδιά μας» και κλείνοντας την ομιλία του αναφώνησε «Αθάνατος!».

