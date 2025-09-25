Opel Mokka: Κατακτά το Βραβείο Σχεδίασης “autonis”

25.09.25 , 20:44 Opel Mokka: Κατακτά το Βραβείο Σχεδίασης “autonis”
Πρώτη Δημοσίευση: 25.09.25, 20:54
Opel Mokka: Κατακτά το Βραβείο Σχεδίασης “autonis”
Στην πρόσφατη παγκόσμια πρεμιέρα του στην IAA Mobility στο Μόναχο, το νέο Opel Mokka GSE εντυπωσίασε κοινό και ειδικούς. Με τολμηρή σχεδίαση και ισχυρή προσωπικότητα, το συμπαγές SUV ξεχωρίζει, όχι μόνο ως ηλεκτρικό όχημα υψηλών επιδόσεων, αλλά και σε κάθε εκδοχή του. Αυτή η αναγνώριση επιβεβαιώνεται πλέον και επίσημα: στα 25α βραβεία “autonis”, 14.000 αναγνώστες του γερμανικού περιοδικού αυτοκινήτου auto motor und sport ψήφισαν το νέο Opel Mokka ως “Best Design Innovation of the Year 2025” στην κατηγορία “Μικρά SUV/Crossover”.

Opel Mokka: Κατακτά το Βραβείο Σχεδίασης “autonis”

Μάλιστα, το χαρισματικό best seller της Opel κέρδισε με διαφορά, αφού απέσπασε το 49,6% των ψήφων που δόθηκαν σε αυτή την κατηγορία.Το νέο Mokka συνεχίζει τη νικηφόρα πορεία της Opel στα βραβεία “autonis”. Το 2022, το βραβείο κέρδισε το Opel Rocks, ενώ την επόμενη χρονιά, το δημοφιλές Opel Corsa απέσπασε την κορυφαία διάκριση στην κατηγορία του.

Opel Mokka: Κατακτά το Βραβείο Σχεδίασης “autonis”

Δυναμικό design - μέσα και έξω

Το Opel Mokka υπήρξε πάντα ένα μοντέλο με χαρακτήρα. Στη νέα του εκδοχή γίνεται ακόμα πιο κομψό, πιο σύγχρονο και πιο ψηφιακό. Εξωτερικά, το αυτοκίνητο αποκτά πιο αιχμηρή σχεδίαση με το νέο έμβλημα του Κεραυνού, τη φρέσκια LED υπογραφή εμπρός-πίσω και μαύρες λεπτομέρειες, που διατρέχουν το αμάξωμα από το καπό έως το πίσω μέρος. Στο εσωτερικό, το τιμόνι με επίπεδη κορυφή και βάση ενισχύει τον sport χαρακτήρα, ενώ η νέα κεντρική κονσόλα σε ματ ασημί και το ανανεωμένο σύστημα infotainment δημιουργούν μια ευχάριστη και premium αίσθηση.Οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί της Opel ενσωμάτωσαν στην κεντρική οθόνη αφής λειτουργίες που μέχρι πρότινος γίνονταν με φυσικά κουμπιά, δημιουργώντας ένα “καθαρότερο”, πιο εργονομικό cockpit – εμπνευσμένο από το κορυφαίο SUV Opel Grandland.

Opel Mokka: Κατακτά το Βραβείο Σχεδίασης “autonis”

Διεθνής αναγνώριση

Χάρη στον επιτυχημένο συνδυασμό του τολμηρού design στο εξωτερικό και της λιτής, ψηφιακής αισθητικής στο εσωτερικό, το νέο Opel Mokka κέρδισε ξεκάθαρα τις προτιμήσεις των αναγνωστών. Συνολικά 14.000 λάτρεις της αυτοκίνησης ψήφισαν online ανάμεσα σε 117 νέα μοντέλα από 13 κατηγορίες. Η επίσημη τελετή απονομής των Βραβείων “autonis” θα πραγματοποιηθεί στη Στουτγάρδη στις 13 Οκτωβρίου 2025.

OPEL
 |
OPEL MOKKA
 |
ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ “AUTONIS”
