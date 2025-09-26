Honda: Δυναμικό «παρών» στο 4ο Adventure Meeting

Honda: Δυναμικό «παρών» στο 4ο Adventure Meeting
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Honda, η No1 μάρκα μοτοσυκλετών στην ελληνική αγορά για το 2025, θα δώσει δυναμικό «παρών» στο 4ο Adventure Meeting, που θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου.Με την εμπειρία και την αξιοπιστία που την καθιστούν την πιο δημοφιλή επιλογή των Ελλήνων αναβατών, η Honda θα παρουσιάσει τα πιο πρόσφατα μοντέλα της στις κατηγορίες Adventure, Touring και Street-Scrambler, ενώ θα προσφέρει στο κοινό τη μοναδική ευκαιρία να ζήσει την εμπειρία test ride τόσο στην άσφαλτο όσο και στο χώμα.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν εμβληματικά μοντέλα όπως την XL750 Transalp και την κορυφαία CRF1100 Africa Twin, αλλά και προσιτές μοτοσυκλέτες κατηγορίας Α2 όπως τα NX500, CL500, CRF300L και το ολοκαίνουργιο GB350S, που συνδυάζει αυθεντικό χαρακτήρα με σύγχρονη τεχνολογία και ξεχωριστό στυλ. Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμα όλα τα κορυφαία adventure μοντέλα της Honda, όπως το crossover NC750X, το best-seller Adventure Scooter ADV350, αλλά και το πρωτοποριακό X-ADV 750 – η μοτοσυκλέτα με τις περισσότερες πωλήσεις της Honda στην Ευρώπη για το 2025.

Η Honda Motorcycles, προσκαλεί όλους τους φίλους της μοτοσυκλέτας στο Adventure Meeting 2025, που θα πραγματοποιηθεί στο Λαύριο, 27-28 Σεπτεμβρίου.

HONDA
4Ο ADVENTURE MEETING
