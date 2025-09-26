To σπάνιο βίντεο με το ουράνιο τόξο σε... πλήρη κύκλο! - Η εξήγηση Κολυδά

Την τύχη να θαυμάσουν το ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο είχαν αλεξιπτωτιστές στη Βρετανία. Μάλιστα το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους μας να δούμε την... αληθινή του όψη.

H ευρέως διαδεδομένη αντίληψη - που εδράζεται στις αισθήσεις μας - ότι το ουράνιο τόξο είναι ημικυκλικό, είναι εσφαλμένη. Η αληθινή μορφή του ουράνιου τόξου είναι σε πλήρη κύκλο, ωστόσο δεν το βλέπουμε γιατί το «κόβει» ο ορίζοντας.

Το απίστευτο θέαμα που κατέγραψαν σε βίντεο αλεξιπτωτιστές στη Βρετανία με το στρογγυλό ουράνιο τόξο:

Οι υπέροχες εικόνες καταγράφηκαν από την ομάδα Sky Langer στις 13 Σεπτεμβρίου. Στα πλάνα φαίνεται το ουράνιο τόξο να σχηματίζει έναν τέλειο κύκλο. Μάλιστα ένας Έλληνας χρήστης του Χ, ζήτησε από τον Θοδωρή Κολυδά να εξηγήσει τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.

Όπως ανέφερε ο γνωστός μετεωρολόγος, η κανονική μορφή του ουράνιου τόξου είναι πράγματι κυκλική, όμως ο λόγος που αυτό δεν γίνεται αντιληπτό από το έδαφος είναι επειδή το «κόβει» ο ορίζοντας.

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΩΣ ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ !

Ναι ισχύει . Ένα ουράνιο τόξο στην πραγματικότητα είναι ένας πλήρης κύκλος από χρωματιστό φως που σχηματίζεται όταν οι ακτίνες του ήλιου διαθλώνται, ανακλώνται και διασπώνται μέσα σε σταγονίδια νερού. Βλέπουμε μόνο το μισό τόξο από το έδαφος,… https://t.co/yh7o1xYJ3C — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 25, 2025

«Ουράνιο τόξο ως πλήρης κύκλος. Ναι ισχύει. Ένα ουράνιο τόξο στην πραγματικότητα είναι ένας πλήρης κύκλος από χρωματιστό φως που σχηματίζεται όταν οι ακτίνες του ήλιου διαθλώνται, ανακλώνται και διασπώνται μέσα σε σταγονίδια νερού. Βλέπουμε μόνο το μισό τόξο από το έδαφος, καθώς ο ορίζοντας “κόβει” τον κύκλο και έτσι εμείς βλέπουμε μόνο το επάνω μέρος του.

Ο πλήρης κύκλος μπορεί να φανεί αν βρισκόμαστε σε αεροπλάνο και το φως πέφτει πάνω σε σταγονίδια κάτω από εμάς, ή από ψηλές κορυφές / βουνά με σύννεφα και ομίχλη, ή ακόμα σε καταρράκτες και σιντριβάνια, όπου το φως περνά από λεπτές σταγόνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις σχηματίζεται ένας πλήρης φωτεινός δακτύλιος γύρω από το “αντιηλιακό σημείο” (το ακριβώς αντίθετο σημείο από τον ήλιο) , όπως στο βίντεο», έγραψε στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.