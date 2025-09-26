To σπάνιο βίντεο με το ουράνιο τόξο σε... πλήρη κύκλο! - Η εξήγηση Κολυδά

Το βίντεο κατέγραψαν αλεξιπτωτιστές στη Βρετανία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.09.25 , 12:24 GNTM: «Εμείς είμαστε τα καλλιτεχνικά;», ρώτησε η Ηλιάνα παίκτη!
26.09.25 , 12:07 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
26.09.25 , 12:05 Τα Φαντάσματα: Τα... παιχνιδιάρικα βίντεο λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα!
26.09.25 , 11:40 Ζενεβιέβ - Μπράτης: «Στην ομάδα του GNTM έχουμε τρομερή ενέργεια!»
26.09.25 , 11:34 Άρειος Πάγος: «Τα αιτήματα εκταφής μελετώνται και σύντομα θα απαντηθούν»
26.09.25 , 11:24 Καρκίνος: Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων από το 1990 - Τι λένε οι ειδικοί
26.09.25 , 10:59 Χρήστος Βέργαδος: Ο Λόγος πο έφυγε από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
26.09.25 , 10:58 Honda: Δυναμικό «παρών» στο 4ο Adventure Meeting
26.09.25 , 10:56 24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
26.09.25 , 10:53 Αργυράκη για Νικόλιζα: «Στενοχωριέμαι όταν ακούω άσχημα σχόλια για αυτή»
26.09.25 , 10:45 Έντι Γαβριηλίδης: Το πάρτι γενεθλίων του κριτή του GNTM - Ποιοι ήταν εκεί
26.09.25 , 10:45 Zυγός: Τα 12 ζώδια τον θαυμάζουν για διαφορετικούς λόγους
26.09.25 , 10:37 Volvo Βελμάρ: Ξεκινάει το μεγάλο test drive
26.09.25 , 10:11 To σπάνιο βίντεο με το ουράνιο τόξο σε... πλήρη κύκλο! - Η εξήγηση Κολυδά
26.09.25 , 10:02 Χατζίδου σε Παύλου: «Μα δε μου βγαίνει να του λέω ότι είναι όμορφος»
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Ηγουμενίτσα: «Ακούσαμε τη μητέρα του 11χρονου Μάξιμου να ουρλιάζει»
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Τουρκία: Σκότωσε την πρώην σύζυγό του με καραμπίνα μέσα σε νοσοκομείο
Καρκίνος: Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων από το 1990 - Τι λένε οι ειδικοί
Κρήτη: Πώς έγινε η φονική παράσυρση του 4χρονου από το όχημα του πατέρα του
Έντι Γαβριηλίδης: Το πάρτι γενεθλίων του κριτή του GNTM - Ποιοι ήταν εκεί
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Unsplash
ουράνιο τόξο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την τύχη να θαυμάσουν το ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο είχαν αλεξιπτωτιστές στη Βρετανία. Μάλιστα το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους μας να δούμε την... αληθινή του όψη.

Χρήστος Δημόπουλος: «Με τη μελέτη της ιστορίας κατανοούμε τον άνθρωπο»

H ευρέως διαδεδομένη αντίληψη - που εδράζεται στις αισθήσεις μας - ότι το ουράνιο τόξο είναι ημικυκλικό, είναι εσφαλμένη. Η αληθινή μορφή του ουράνιου τόξου είναι σε πλήρη κύκλο, ωστόσο δεν το βλέπουμε γιατί το «κόβει» ο ορίζοντας.

Το απίστευτο θέαμα που κατέγραψαν σε βίντεο αλεξιπτωτιστές στη Βρετανία με το στρογγυλό ουράνιο τόξο:

Οι υπέροχες εικόνες καταγράφηκαν από την ομάδα Sky Langer στις 13 Σεπτεμβρίου. Στα πλάνα φαίνεται το ουράνιο τόξο να σχηματίζει έναν τέλειο κύκλο. Μάλιστα ένας Έλληνας χρήστης του Χ, ζήτησε από τον Θοδωρή Κολυδά να εξηγήσει τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.

Όπως ανέφερε ο γνωστός μετεωρολόγος, η κανονική μορφή του ουράνιου τόξου είναι πράγματι κυκλική, όμως ο λόγος που αυτό δεν γίνεται αντιληπτό από το έδαφος είναι επειδή το «κόβει» ο ορίζοντας.

«Ουράνιο τόξο ως πλήρης κύκλος. Ναι ισχύει. Ένα ουράνιο τόξο στην πραγματικότητα είναι ένας πλήρης κύκλος από χρωματιστό φως που σχηματίζεται όταν οι ακτίνες του ήλιου διαθλώνται, ανακλώνται και διασπώνται μέσα σε σταγονίδια νερού. Βλέπουμε μόνο το μισό τόξο από το έδαφος, καθώς ο ορίζοντας “κόβει” τον κύκλο και έτσι εμείς βλέπουμε μόνο το επάνω μέρος του.

Ο πλήρης κύκλος μπορεί να φανεί αν βρισκόμαστε σε αεροπλάνο και το φως πέφτει πάνω σε σταγονίδια κάτω από εμάς, ή από ψηλές κορυφές / βουνά με σύννεφα και ομίχλη, ή ακόμα σε καταρράκτες και σιντριβάνια, όπου το φως περνά από λεπτές σταγόνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις σχηματίζεται ένας πλήρης φωτεινός δακτύλιος γύρω από το “αντιηλιακό σημείο” (το ακριβώς αντίθετο σημείο από τον ήλιο) , όπως στο βίντεο», έγραψε στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
 |
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
 |
ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top