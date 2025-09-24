Η Iταλική ‘Hachimaan’ πήρε μεγάλο τίτλο

Η ‘Hachimaan’ GB350S, δημιουργία του ιταλικού εργαστηρίου MAAN Motocicli (@motocicliaudaci), αναδείχθηκε νικήτρια του διαγωνισμού Honda Customs 2025.Ο φετινός διαγωνισμός βασίστηκε στην επιτυχία των προηγούμενων ετών και έφερε στο προσκήνιο την GB350S με άδεια οδήγησης κατηγορίας A2 – μια μοτοσυκλέτα με στυλ και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που αποπνέουν retro χαρακτήρα.
Συγκεντρώνοντας συνολικά 9.572 ψήφους – δηλαδή το 31% επί του συνόλου των 30.094 που κατατέθηκαν στο www.hondacustoms.com, η Hachimaan αποτέλεσε ίσως την πιο ακραία εκδοχή της GB350S. Δημιούργημα των πρωταθλητών του Hondacustoms.com το 2022, MAAN Motocicli (@motocicliaudaci), η μοτοσυκλέτα υιοθετεί ένα Japanese-Bobber στυλ, βαμμένη σε πλούσιο γυαλιστερό μπλε, με μια σειρά από custom εξαρτήματα.
Ενσαρκώνοντας τη διαχρονική, παγκόσμια γοητεία της μοτοσυκλέτας – δύο τροχοί, τιμόνι, κινητήρας – η GB350S αποτελεί το ιδανικό καμβά για τον διαγωνισμό, δίνοντας τη δυνατότητα στους customizers να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους, την αυτοέκφραση και την προσωπική τους ταυτότητα στο έπακρο.