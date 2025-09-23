Lexus LBX: Η νέα έκδοση vibrant edition ανεβάζει την διάθεση

Για λίγους και εκλεκτούς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.25 , 11:22 Ελίνα Παπίλα: Η εκπομπή στο OPEN κι οι υπόλοιπες της παρέας
23.09.25 , 11:20 «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Aντιδράσεις στο Twitter για τον Χρυσοστόμου
23.09.25 , 11:16 Φάρμα: Φωνές και εντάσεις - Ιδιαίτερα απαιτητική η αποψινή δοκιμασία
23.09.25 , 11:15 Ποιος προκαλεί «πονοκέφαλο» στον Μεντιλίμπαρ;
23.09.25 , 11:12 Ηράκλειο: H μητέρα τελικά έκανε όπισθεν και παρέσυρε το 3χρονο αγοράκι
23.09.25 , 11:09 Pirelli: Grand Slam για το Verstappen στο Μπακού
23.09.25 , 11:08 Ο 27χρονος «βαρόνος των φυλακών» απέδρασε επειδή τον χώρισε η σύντροφός του
23.09.25 , 11:06 Ο Τραμπ συνέδεσε την παρακεταμόλη με τον αυτισμό
23.09.25 , 10:30 Βοιωτία: «Η 62χρονη μπορεί να έθαψε τη μητέρα της ζωντανή»
23.09.25 , 10:30 Κατερίνα Γκαγκάκη: Όσα είπε για τα πρόσωπα και τις εκπομπές του OPEN
23.09.25 , 10:21 Κατσούλης: Η νέα θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε για την αιφνίδια βαρηκοΐα
23.09.25 , 09:59 Φάρμα - Μιχαέλα: Η πίκρα για την αποχώρηση και το «θέατρο» της Βαλεντίνας
23.09.25 , 09:49 Πένθος για τη Μπέττυ Μαγγίρα: Αγαπημένο της πρόσωπο έφυγε από τη ζωή
23.09.25 , 09:47 Λαύριο: Άνοιξε τρύπα στη μέση του δρόμου - Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ
23.09.25 , 09:47 Συγκλόνισε ο μικρός Μιχαήλ Πάνου που νίκησε τον καρκίνο
Ο 27χρονος «βαρόνος των φυλακών» απέδρασε επειδή τον χώρισε η σύντροφός του
«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Aντιδράσεις στο Twitter για τον Χρυσοστόμου
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Συγκλόνισε ο μικρός Μιχαήλ Πάνου που νίκησε τον καρκίνο
Ηράκλειο: H μητέρα τελικά έκανε όπισθεν και παρέσυρε το 3χρονο αγοράκι
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Λαμπερές παρουσίες σε πάρτι καταστήματος για τη νέα του συλλογή
Βοιωτία: «Η 62χρονη μπορεί να έθαψε τη μητέρα της ζωντανή»
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Μίστερ Εθνικά Μπούτια: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σταυρόπουλος
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Lexus LBX: Η νέα έκδοση vibrant edition ανεβάζει την διάθεση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όπως φανερώνει το όνομά της, η Vibrant Edition ξεχωρίζει με εντυπωσιακές σχεδιαστικές λεπτομέρειες που υπογραμμίζουν τη σύγχρονη και δυναμική εικόνα του LBX. Εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο την ήδη πλούσια και ευρεία γκάμα του μοντέλου, εκφράζει ιδανικά τη φιλοσοφία της Lexus «making luxury personal» – δηλαδή την εξατομίκευση της πολυτέλειας.
Lexus LBX: Η νέα έκδοση vibrant edition ανεβάζει την διάθεση
Νέα αποκλειστικά χαρακτηριστικά ενισχύουν τα διαπιστευτήρια του σπορ στυλ και της ευελιξίας του μοντέλου LBX Emotion, όπως οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε matt black, τα μαύρα σπόιλερ στη βάση του εμπρός και πίσω προφυλακτήρα, το μαύρο φινίρισμα στα πλαίσια των παραθύρων και των θυρών, καθώς και τα ένθετα στους προφυλακτήρες σε piano black. Ένα ακόμα ιδιαίτερο στοιχείο είναι το μαύρο χρωμιωμένο φινίρισμα πάνω από τη μάσκα, η οποία φέρει επένδυση σε απόχρωση jet black – αντλώντας έμπνευση από το υψηλών επιδόσεων πρωτότυπο μοντέλο LBX RR Morizo.

Lexus LBX: Η νέα έκδοση vibrant edition ανεβάζει την διάθεση
Η παλέτα εξωτερικών χρωμάτων περιλαμβάνει επιλογές διχρωμίας που συνδυάζουν οροφή και κολόνες σε Astral Black με αμάξωμα σε Ruby Red ή Sonic Quartz, καθώς και μια μονόχρωμη βαφή Astral Black. Ως τελική πινελιά, η ξεχωριστή ταυτότητα του μοντέλου εκφράζεται από το έμβλημα Vibrant Edition στις πίσω κολόνες.

Lexus LBX: Η νέα έκδοση vibrant edition ανεβάζει την διάθεση
Στο εσωτερικό, ο «ζωηρός» χαρακτήρας του αστικού SUV αποτυπώνεται στην μαύρη επένδυση από δέρμα ημι-ανιλίνης με αντίθετα στοιχεία σε Dark Rose στα μαξιλάρια, στα τμήματα ώμων, στις επενδύσεις γονάτων, στην κεντρική κονσόλα και στα υποβραχιόνια των μπροστινών θυρών. Η σπορ αίσθηση και η πολυτελής ποιότητα κατασκευής της Lexus τονίζονται από τις διπλές ραφές Tatami σε κόκκινο στα καθίσματα και από τις ζώνες ασφαλείας σε Dark Rose.

Lexus LBX: Η νέα έκδοση vibrant edition ανεβάζει την διάθεση

 Στα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται το ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού με οκτώ ρυθμίσεις, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός με επιλογή 64 χρωμάτων, ο ασύρματος φορτιστής, η τεχνολογία καθαρισμού αέρα nanoe‑X και τα paddles αλλαγής ταχυτήτων.

Lexus LBX: Η νέα έκδοση vibrant edition ανεβάζει την διάθεση
Το LBX Vibrant Edition είναι εξοπλισμένο με την τελευταίας γενιάς hybrid electric τεχνολογία της Lexus, που περιλαμβάνει έναν αποδοτικό κινητήρα 1,5 λίτρων και 136 ίππων. Ως το πιο compact μοντέλο της τρέχουσας γκάμας, το LBX είναι ιδανικό για την οδήγηση στους δρόμους της πόλης, προσφέροντας υψηλή θέση οδήγησης και ευελιξία με ακτίνα στροφής 10,4 m.

Το νέο Lexus LBX Vibrant Edition θα είναι μία έκδοση περιορισμένης παραγωγής που θα κατασκευάζεται από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάιο του 2026.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
LEXUS
 |
LEXUS LBX
 |
ΕΚΔΟΣΗ VIBRANT EDITION
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top