Lexus LBX: Η νέα έκδοση vibrant edition ανεβάζει την διάθεση

Όπως φανερώνει το όνομά της, η Vibrant Edition ξεχωρίζει με εντυπωσιακές σχεδιαστικές λεπτομέρειες που υπογραμμίζουν τη σύγχρονη και δυναμική εικόνα του LBX. Εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο την ήδη πλούσια και ευρεία γκάμα του μοντέλου, εκφράζει ιδανικά τη φιλοσοφία της Lexus «making luxury personal» – δηλαδή την εξατομίκευση της πολυτέλειας.



Νέα αποκλειστικά χαρακτηριστικά ενισχύουν τα διαπιστευτήρια του σπορ στυλ και της ευελιξίας του μοντέλου LBX Emotion, όπως οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε matt black, τα μαύρα σπόιλερ στη βάση του εμπρός και πίσω προφυλακτήρα, το μαύρο φινίρισμα στα πλαίσια των παραθύρων και των θυρών, καθώς και τα ένθετα στους προφυλακτήρες σε piano black. Ένα ακόμα ιδιαίτερο στοιχείο είναι το μαύρο χρωμιωμένο φινίρισμα πάνω από τη μάσκα, η οποία φέρει επένδυση σε απόχρωση jet black – αντλώντας έμπνευση από το υψηλών επιδόσεων πρωτότυπο μοντέλο LBX RR Morizo.



Η παλέτα εξωτερικών χρωμάτων περιλαμβάνει επιλογές διχρωμίας που συνδυάζουν οροφή και κολόνες σε Astral Black με αμάξωμα σε Ruby Red ή Sonic Quartz, καθώς και μια μονόχρωμη βαφή Astral Black. Ως τελική πινελιά, η ξεχωριστή ταυτότητα του μοντέλου εκφράζεται από το έμβλημα Vibrant Edition στις πίσω κολόνες.



Στο εσωτερικό, ο «ζωηρός» χαρακτήρας του αστικού SUV αποτυπώνεται στην μαύρη επένδυση από δέρμα ημι-ανιλίνης με αντίθετα στοιχεία σε Dark Rose στα μαξιλάρια, στα τμήματα ώμων, στις επενδύσεις γονάτων, στην κεντρική κονσόλα και στα υποβραχιόνια των μπροστινών θυρών. Η σπορ αίσθηση και η πολυτελής ποιότητα κατασκευής της Lexus τονίζονται από τις διπλές ραφές Tatami σε κόκκινο στα καθίσματα και από τις ζώνες ασφαλείας σε Dark Rose.

Στα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται το ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού με οκτώ ρυθμίσεις, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός με επιλογή 64 χρωμάτων, ο ασύρματος φορτιστής, η τεχνολογία καθαρισμού αέρα nanoe‑X και τα paddles αλλαγής ταχυτήτων.



Το LBX Vibrant Edition είναι εξοπλισμένο με την τελευταίας γενιάς hybrid electric τεχνολογία της Lexus, που περιλαμβάνει έναν αποδοτικό κινητήρα 1,5 λίτρων και 136 ίππων. Ως το πιο compact μοντέλο της τρέχουσας γκάμας, το LBX είναι ιδανικό για την οδήγηση στους δρόμους της πόλης, προσφέροντας υψηλή θέση οδήγησης και ευελιξία με ακτίνα στροφής 10,4 m.

Το νέο Lexus LBX Vibrant Edition θα είναι μία έκδοση περιορισμένης παραγωγής που θα κατασκευάζεται από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάιο του 2026.

