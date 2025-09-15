Η Ford Βελμάρ συμμετέχει στον αγώνα κατά της πείνας

Η Ford Βελμάρ, μέλος του Ομίλου Autohellas, συμμετέχει στην κοινωνική πρωτοβουλία Ford Building Together, δίνοντας έμφαση στην εξασφάλιση τροφής για όλους και την ανακούφιση των πληγέντων από καταστροφές.Μαζί με εμπόρους Ford από όλο τον κόσμο, καλούμε πελάτες και μέλη της τοπικής κοινωνίας να προσφέρουν τρόφιμα από τις 15 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου στις εκθέσεις Ford Βελμάρ, προς όφελος του Κοινωνικού Παντοπωλείου Αμαρουσίου.

Η δράση αυτή έχει στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων στον χώρο αποσκευών όσο το δυνατόν περισσότερων μοντέλων Ford στις εκθέσεις της Ford Βελμάρ σε Αθήνα και Κρήτη και τη δωρεά των τροφίμων αυτών για την εξασφάλιση τροφής για όσους το έχουν ανάγκη και την κάλυψη των τοπικών αναγκών.