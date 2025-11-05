Δήμητρα Ματσούκα: Χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με casual chic look

Η ηθοποιός απαθανατίστηκε στο Κολωνάκι

Πηγή: Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Δήμητρα Ματσούκα: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», στις 19/10/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Δήμητρα Ματσούκα παραμένει μία από τις πιο κομψές παρουσίες της ελληνικής showbiz, ακόμα και στις πιο απλές, καθημερινές της στιγμές.

Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε πρόσφατα στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στο Κολωνάκι, όπου απόλαυσε τη βόλτα της με έναν καφέ στο χέρι.

Δήμητρα Ματσούκα: Χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με casual chic look

Δήμητρα Ματσούκα: O Πέτρος Κόκκαλης και οι γονείς της στην πρεμιέρα της

Δήμητρα Ματσούκα: Χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας

Δήμητρα Ματσούκα

Η γνωστή ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα casual αλλά ιδιαίτερα προσεγμένο look: ψηλόμεσο φαρδύ τζιν, γκρι σακάκι και τσάντα ώμου σε γήινη απόχρωση. Το χαλαρό της στυλ απέδειξε για ακόμη μία φορά πως η απλότητα μπορεί να είναι συνώνυμη της κομψότητας.

Η Δήμητρα Ματσούκα έδειχνε ευδιάθετη, απολαμβάνοντας τη φθινοπωρινή ατμόσφαιρα του κέντρου, ενώ αντάλλαξε χαμόγελα με περαστικούς που τη χαιρέτησαν. Παρά το φορτωμένο της πρόγραμμα, η ίδια πάντα βρίσκει χρόνο για μικρές αποδράσεις και στιγμές χαλάρωσης.

Δήμητρα Ματσούκα στο κέντρο της Αθήνας

Ματσούκα: Χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας

Δήμητρα Ματσούκα: Στο κέντρο της Αθήνας με casual chic look

Δήμητρα Ματσούκα: Χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με casual chic look

Δήμητρα Ματσούκα: Στο Κολωνάκι

Η ηθοποιός αυτό το διάστημα πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας» στο Embassy Theater. Η επίσημη πρεμιέρα του έργου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (03.11.2025) και το παρών έδωσαν ο σύζυγός της, Πέτρος Κόκαλης αλλά και οι γονείς της.

Η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε στην κάμερα του Buongiorno και στάθηκε και στην παρουσία του Πέτρου Κόκκαλη.

«Συνήθως το πιο δύσκολο κοινό είναι οι άνθρωποι της δουλειάς μας. Τα έργα του Κώστα Πρετεντέρη μιλάνε στην καρδιά μας. Ο σύζυγός μου με καμάρωσε λέγοντας: «τι ωραία που πέρασα!» και μετά γύρισε και είπε στις συναδέλφους μου, Σάρα και Αντιγόνη που μοιραζόμαστε το καμαρίνι, «ξέρετε εγώ δεν αγαπάω το θέατρο» υποστήριξε για τον Πέτρο Κόκκαλη.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ
