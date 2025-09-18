Μια BMW R 18 Transcontinental για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ

Με το οικόσημο του Βατικανό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.25 , 10:38 Ο «καιρός του βοριά» θα κυριαρχήσει – Ξεκινούν θυελλώδεις άνεμοι
18.09.25 , 10:35 Η Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο: «Έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό…»
18.09.25 , 10:15 To Naked Dress που λατρεύουν Margot Robbie και Dakota Johnson
18.09.25 , 10:03 Πριγκίπισσα Κέιτ: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της & το κομπλιμέντο του Τραμπ
18.09.25 , 09:51 Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Παυλάκη: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15΄»
18.09.25 , 09:50 Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Βίντεο ντοκούμεντο από τη φονική καραμπόλα
18.09.25 , 09:41 Intervision: Η Ρωσία αναβιώνει το αντίπαλο δέος της Eurovision
18.09.25 , 09:37 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Ξεκινάει το πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+»
18.09.25 , 09:34 Επίθεση λύκου σε 5χρονη: «Άνοιξε τα σαγόνια του για να την αρπάξει»
18.09.25 , 09:26 Πιο κοντά η επιστήμη στην ανακάλυψη αντισυλληπτικού χαπιού για άνδρες
18.09.25 , 09:22 Αθηνά Οικονομάκου: «Έχω μοχθήσει, από το μηδέν, από τη Σκάλα Λακωνίας»
18.09.25 , 09:10 Λαμπερό δείπνο στο Ουίνδσορ: Ο Τραμπ, η απαστράπτουσα Μελάνια & το μενού
18.09.25 , 09:07 Ελένη Πετρουλάκη: Στην Κύπρο με την κόρη της, Δωροθέα για τις σπουδές της!
18.09.25 , 09:06 Μια BMW R 18 Transcontinental για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ
18.09.25 , 09:03 Γιάννης Γκιωνάκης: Ο αθεράπευτος γυναικάς που πυροβόλησε τη σύντροφό του
Πριγκίπισσα Κέιτ: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της & το κομπλιμέντο του Τραμπ
Η Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο: «Έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό…»
Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Βίντεο ντοκούμεντο από τη φονική καραμπόλα
Λαμπερό δείπνο στο Ουίνδσορ: Ο Τραμπ, η απαστράπτουσα Μελάνια & το μενού
Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Παυλάκη: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15΄»
«Κόπηκε» η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά το σχόλιο για τη δολοφονία του Κερκ
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 12.09.25, 10:06
Μια BMW R 18 Transcontinental για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, μια ειδικά τροποποιημένη BMW R 18 Transcontinental παραδόθηκε στον Πάπα Λέοντα ΙΔ', ο οποίος την ευλόγησε και την υπέγραψε κατά τη διάρκεια εορταστικής εκδήλωσης στο Βατικανό. Η R 18 Transcontinental που φέρει την υπογραφή του Πάπα θα δημοπρατηθεί από την Missio Austria μέσω του οίκου Sotheby's τον Οκτώβριο του 2025, και τα έσοδα θα διατεθούν σε προγράμματα υποστήριξης παιδιών στη Μαδαγασκάρη.

Μια BMW R 18 Transcontinental για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ

Η R 18 Transcontinental δωρίστηκε από την BMW Motorrad Deutschland και τροποποιήθηκε από τον συνεργάτη της BMW Motorrad, Witzel ο οποίος μαζί με τον Thomas Draxler, ιδρυτή της JESUS-BIKER, εμπνεύστηκαν την ιδέα να δημιουργήσουν μια ειδικά διαμορφωμένη μοτοσικλέτα για τον ποντίφικα, για φιλανθρωπικό σκοπό. Βαμμένη σε λευκό χρώμα μαργαριταριού, η μοτοσικλέτα φέρει, μεταξύ άλλων τροποποιήσεων, το οικόσημο του Βατικανού.

Μια BMW R 18 Transcontinental για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ

Η μοναδική μοτοσικλέτα ξεκίνησε το ταξίδι της στις 31 Αυγούστου 2025 με μια “Πορεία Ειρήνης” από την Motorrad Witzel στο Sennfeld με προορισμό τη Ρώμη, κάνοντας στάσεις στο Schaafheim, το Altötting και τη Βερόνα, συνοδεία εκκλησιαστικών τελετών. Στο ταξίδι συμμετείχαν εκπρόσωποι της JESUS-BIKER, της BMW Motorrad και της BMW Witzel, οι οποίοι κυρίως οδηγούσαν BMW R 18 που είχαν παραχωρηθεί από την BMW Motorrad Germany.

Μια BMW R 18 Transcontinental για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ

Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, ο Markus Flasch, Διευθύνων Σύμβουλος της BMW Motorrad, και ο Michael Sommer, επικεφαλής της BMW Motorrad Germany, παρέδωσαν οι ίδιοι τη μοτοσικλέτα στον Πάπα, ο οποίος την ευλόγησε και την υπέγραψε μετά τη Γενική Ακρόαση στο Βατικανό.

Ο Markus Flasch αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αυτό που αρχικά φαινόταν σαν μια τρελή ιδέα εξελίχθηκε σε εξαιρετική φιλανθρωπική καμπάνια. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που εμείς στην BMW Motorrad έχουμε τη δυνατότητα, μέσω της R 18 Transcontinental, να στηρίξουμε προγράμματα βοήθειας για παιδιά στη Μαδαγασκάρη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ που αφιέρωσε χρόνο για να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία.Η μοναδική αυτή R 18 Transcontinental θα εκτίθεται στο BMW Welt στο Μόναχο από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου 2025, έως τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
BMW R 18 TRANSCONTINENTAL
 |
ΠΑΠΑΣ ΛΕΟΝΤΑ ΙΔ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top