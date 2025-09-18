Μια BMW R 18 Transcontinental για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, μια ειδικά τροποποιημένη BMW R 18 Transcontinental παραδόθηκε στον Πάπα Λέοντα ΙΔ', ο οποίος την ευλόγησε και την υπέγραψε κατά τη διάρκεια εορταστικής εκδήλωσης στο Βατικανό. Η R 18 Transcontinental που φέρει την υπογραφή του Πάπα θα δημοπρατηθεί από την Missio Austria μέσω του οίκου Sotheby's τον Οκτώβριο του 2025, και τα έσοδα θα διατεθούν σε προγράμματα υποστήριξης παιδιών στη Μαδαγασκάρη.

Η R 18 Transcontinental δωρίστηκε από την BMW Motorrad Deutschland και τροποποιήθηκε από τον συνεργάτη της BMW Motorrad, Witzel ο οποίος μαζί με τον Thomas Draxler, ιδρυτή της JESUS-BIKER, εμπνεύστηκαν την ιδέα να δημιουργήσουν μια ειδικά διαμορφωμένη μοτοσικλέτα για τον ποντίφικα, για φιλανθρωπικό σκοπό. Βαμμένη σε λευκό χρώμα μαργαριταριού, η μοτοσικλέτα φέρει, μεταξύ άλλων τροποποιήσεων, το οικόσημο του Βατικανού.

Η μοναδική μοτοσικλέτα ξεκίνησε το ταξίδι της στις 31 Αυγούστου 2025 με μια “Πορεία Ειρήνης” από την Motorrad Witzel στο Sennfeld με προορισμό τη Ρώμη, κάνοντας στάσεις στο Schaafheim, το Altötting και τη Βερόνα, συνοδεία εκκλησιαστικών τελετών. Στο ταξίδι συμμετείχαν εκπρόσωποι της JESUS-BIKER, της BMW Motorrad και της BMW Witzel, οι οποίοι κυρίως οδηγούσαν BMW R 18 που είχαν παραχωρηθεί από την BMW Motorrad Germany.

Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, ο Markus Flasch, Διευθύνων Σύμβουλος της BMW Motorrad, και ο Michael Sommer, επικεφαλής της BMW Motorrad Germany, παρέδωσαν οι ίδιοι τη μοτοσικλέτα στον Πάπα, ο οποίος την ευλόγησε και την υπέγραψε μετά τη Γενική Ακρόαση στο Βατικανό.

Ο Markus Flasch αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αυτό που αρχικά φαινόταν σαν μια τρελή ιδέα εξελίχθηκε σε εξαιρετική φιλανθρωπική καμπάνια. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που εμείς στην BMW Motorrad έχουμε τη δυνατότητα, μέσω της R 18 Transcontinental, να στηρίξουμε προγράμματα βοήθειας για παιδιά στη Μαδαγασκάρη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ που αφιέρωσε χρόνο για να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία.Η μοναδική αυτή R 18 Transcontinental θα εκτίθεται στο BMW Welt στο Μόναχο από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου 2025, έως τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.