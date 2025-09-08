Έρχονται τα Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo και Opel Mokka GSE

Στο επίκεντρο βρέθηκαν το εντυπωσιακό Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, το πρώτο concept car της Opel που συγχωνεύει τον ψηφιακό και τον πραγματικό κόσμο, καθώς και το νέο Opel Mokka GSE. Το μοντέλο παραγωγής υψηλών επιδόσεων φέρνει την αίσθηση του ηλεκτρικού rally στον δρόμο. Βασίζεται στο Opel Mokka GSE Rally, που επίσης παρουσιάζεται στη φετινή Έκθεση IAA Mobility, και επωφελείται από την εκτεταμένη τεχνογνωσία της Opel στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

«Το πιο πρόσφατο, πρωτοποριακό concept car από το Rüsselsheim εκφράζει το όραμά μας για το brand GSE. Ενώνει δύο εμβληματικά στοιχεία: το best-seller Corsa και τον κορυφαίο εξομοιωτή αγώνων Gran Turismo 7. Το Corsa GSE Vision Gran Turismo μπορεί να οδηγηθεί εικονικά», ανακοίνωσαν σήμερα ο CEO της Opel Florian Huettl, η Head of Marketing Rebecca Reinermann και ο Head of Design Mark Adams. 60 χρόνια μετά το θρυλικό Experimental GT, η Opel παρουσιάζει ένα ακόμα concept car που θα μείνει στην ιστορία.

Το Corsa GSE Vision Gran Turismo εμπνέει τόσο τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού όσο και τους φίλους του gaming, χάρη στο εμπνευσμένο design, αλλά και χάρη στα εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά του:

Iσχύς 588 kW (800 hp), ροπή 800 Nm, επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h σε 2,0 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 320 km/h.«Το Corsa GSE Vision Gran Turismo είναι το όραμά μας για το μέλλον του Brand GSE – και ακόμη περισσότερα», είπε ο Adams. Επιπλέον, είναι το πρώτο concept car της Opel που όλοι θα μπορούν σύντομα να «οδηγήσουν», μέσα από το Gran Turismo 7.

Opel Mokka GSE Rally και Opel Mokka GSE

Το Opel Mokka GSE Rally αναπτύχθηκε ως ηλεκτρικό αυτοκίνητο rally νέας γενιάς για επαγγελματικούς αγώνες, ενώ το αντίστοιχο μοντέλο παραγωγής, το Mokka GSE με 207 kW (281 hp), θα προσφέρει μια ασύγκριτη οδηγική εμπειρία.

Opel Grandland Electric: σύντομα με αυτονομία περίπου 700 km (WLTP[1])

Ένας ακόμη πρωταγωνιστής της Opel στη φετινή IAA Mobility είναι το κορυφαίο SUV Opel Grandland. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το νέο Grandland Electric AWD (All Wheel Drive). Το πρώτο ηλεκτρικό τετρακίνητο όχημα της Μάρκας αποδίδει 239 kW (325 hp), με μέγιστη ροπή 509 Nm και αυτονομία 489 km (WLTP) με μία φόρτιση. Η Opel ανακοίνωσε ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμη μια ακόμη αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Grandland, με αυτονομία περίπου 700 km (προκαταρκτική τιμή WLTP).

Η Opel συμμετέχει στην Έκθεση IAA Mobility στο Μόναχο έως τις 14 Σεπτεμβρίου με δύο εκθεσιακούς χώρους: στο IAA Summit (Hall B3, περίπτερο B20) και στο Open Space (Odeonsplatz, περίπτερο OP340).