Hyundai: Η πρώτη εικόνα του IONIQ 3

Η Hyundai Motor επιβεβαίωσε επίσημα το όνομα του μοντέλου ως Concept THREE ενόψει του παγκόσμιου ντεμπούτου του στην έκθεση IAA Mobility 2025 που θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο από τις 09 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025. Η συμμετοχή της Hyundai Motor στη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της Ευρώπης σηματοδοτεί την επιστροφή της στις Διεθνείς εκθέσεις αυτοκινήτου μετά από τέσσερα χρόνια, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωση της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά και την ηγετική της θέση στη βιώσιμη καινοτομία.

Η teaser εικόνα του μοντέλου παρουσιάζει τον μελλοντικό σχεδιασμό του Concept THREE. Το πλευρικό του προφίλ αποκαλύπτει μια τολμηρή στάση διαμορφωμένη από τη σχεδιαστική γλώσσα της Hyundai, Art of Steel. Εμπνευσμένο από τον τρόπο που λυγίζει και ρέει ο χάλυβας, το αμάξωμα διαθέτει σμιλεμένες επιφάνειες, καθαρές και διακριτικές γραμμές που τονίζουν τόσο την κίνηση όσο και την ακρίβεια. Αυτή η εκφραστική πλαϊνή όψη αποτελεί επίσης μια προεπισκόπηση της Aero Hatch, μιας νέας τυπολογίας που επαναπροσδιορίζει τη σιλουέτα ενός συμπαγούς ηλεκτρικού οχήματος.